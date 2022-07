ΗΑΕ: Καταδίκασαν ερήμην το δικηγόρο του Κασόγκι σε τρία χρόνια φυλακή

Με συνοπτικές διαδικασίες δικαστήριο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καταδίκασε το δικηγόρο του δολοφονημένου δημοσιογράφου Τζαμαλ Κασόγκι σε τρία χρόνια φυλακή για ξέπλυμα χρήματος.

Η ανακοίνωση για την ποινή η οποία επιβλήθηκε στο δικηγόρο ήρθε μόλις μία μέρα αφότου η οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Democracy for the Arab World Now σήμανε συναγερμό για τη σύλληψη του Ασίμ Γκαφούρ (το όνομα του δικηγόρου) που αποτελεί μέλος του διοικητικού της συμβουλίου.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα κρατικά ΜΜΕ στα Εμιράτα ο δικηγόρος καταδικάστηκε ερήμην και κλήθηκε επίσης να πληρώσει χρηματικό πρόστιμο 800.000 δολαρίων. Πληροφορούν τα ίδια μέσα δε ότι η σύλληψη έγινε κατόπιν συντονισμένων ενεργειών με τις ΗΠΑ αφού η οργάνωση εχει έδρα την Ουάσιγκτον.

Ο Γκαφούρ θα απελαθεί στις ΗΠΑ όταν και εφόσον εκτίσει την ποινή του. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Αμπου Ντάμπι τηρεί προς το παρόν σιγή ιχθύος για το ζήτημα.

