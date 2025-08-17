Υεμένη: Επίθεση του Πολεμικού Ναυτικού του Ισραήλ – Εκρήξεις στη Σαναά

Τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά κοντά σε σταθμό ηλεκτροδότησης, δήλωσαν κάτοικοι της πόλης.

To Πολεμικό Ναυτικό του Ισραήλ πραγματοποίησε επίθεση σε σταθμό παραγωγής ενέργειας νότια της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά, μεταδίδουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ανακοινωθέν του ισραηλινού στρατού αναφέρει ότι οι ισραηλινές δυνάμεις «χτύπησαν βαθιά μέσα στην Υεμένη, στοχεύοντας εγκατάσταση ενεργειακής υποδομής που εξυπηρετούσε το τρομοκρατικό καθεστώς των Χούθι» στην περιοχή της πρωτεύουσας της Υεμένης, Σαναά.

