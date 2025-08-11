ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο της U.S. Steel Clairton στην Πενσυλβάνια – Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι

Έκρηξη στο εργοστάσιο της U.S. Steel Clairton στην Πενσυλβάνια οδήγησε στον θάνατο ενός ανθρώπου και στον τραυματισμό αρκετών ακόμη.

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και δύο αγνοούνται μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο της U.S. Steel Clairton στην Πενσυλβάνια, μετέδωσε το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CBS News.

Παράλληλα, η Αστυνομία της Κομητείας Allegheny ανέφερε σε διαδικτυακή ανακοίνωση ότι υπάρχουν πολλοί τραυματίες οι οποίοι λαμβάνουν ιατρική φροντίδα, αν και η σοβαρότητά την κατάστασής τους παραμένει άγνωστη.

Οι πρώτες αναφορές του συμβάντος στις αρχές έγιναν λίγο πριν τις 11 το πρωί, τοπική ώρα.

Emergency crew gather after an explosion at the Clairton Coke Works, a U.S. Steel coking plant, Monday, Aug 11, 2025, in Clairton, Penn. (AP Photo/Gene Puskar)

Το υπουργείο Υγείας της κομητείας Αλεγκέινι έχει αναπτύξει στο σημείο ειδικούς και παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα.

Ο κυβερνήτης της Πενσυλβάνια Τζος Σαπίρο δήλωσε πως η τοπική κυβέρνηση βρίσκεται σε επικοινωνία με τοπικούς αξιωματούχους για τη διαχείριση του συμβάντος.