ΗΠΑ: Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ μοιράζονται τον πρώτο χορό μετά την ορκωμοσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Μελάνια Τραμπ μοιράστηκαν τον πρώτο τους χορό της βραδιάς στο Commander-in-Chief Ball, αφιερωμένο στις ένοπλες δυνάμεις.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, και η πρώτη κυρία, Μελάνια Τραμπ, μοιράστηκαν τον πρώτο τους χορό στον Εναρκτήριο Χορό στην Ουάσινγκτον, μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος εμφανίστηκε με σμόκιν μετά από υπογραφή σειράς εκτελεστικών διαταγμάτων στον Λευκό Οίκο, χόρεψε μαζί με την πρώτη κυρία έναν αργό ρυθμό του Battle Hymn of the Republic.

Χορός Ντόναλντ και Μελάνιας Τραμπ AP Photo/Evan Vucci

Στη συνέχεια, το Προεδρικό ζεύγος ενώθηκε στην πίστα με τον Αντιπρόεδρο JD Vance και τη Second Lady, Ούσα Βανς.

Σε ομιλία του μετά τον χορό, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνθηκε στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων που παραβρέθηκαν, υποσχόμενος να κατασκευάσει τον δικό του “σιδερένιο θόλο” για την Αμερική.

Χορός Ντόναλντ και Μελάνιας Τραμπ AP Photo/Evan Vucci

Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ χορήγησε χάρη σε 1.500 κατηγορούμενους για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου, συμπεριλαμβανομένων και όσων είχαν καταδικαστεί για βίαια εγκλήματα, ενώ μετέτρεψε τις ποινές 14 ακόμα ατόμων που συμμετείχαν στην εισβολή στο Καπιτώλιο πριν από τέσσερα χρόνια.

Παράλληλα, υπέγραψε σειρά εκτελεστικών διαταγμάτων για την απόσυρση των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την καθυστέρηση της απαγόρευσης του TikTok, τον τερματισμό της τηλεργασίας για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, καθώς και τη λήξη της κυβερνητικής “λογοκρισίας”.

President Donald Trump and first lady Melania Trump dance at the Starlight Ball, part of the 60th Presidential Inauguration, Tuesday, Jan. 21, 2025, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)