ΗΠΑ: Ποινή φυλάκισης 4,5 ετών στη σύζυγο του πρώην γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ, Ναντίν

Η Ναντίν Μενέντεζ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης τεσσεράμισι ετών για τη συμμετοχή της στο σκάνδαλο διαφθοράς που οδήγησε στη φυλάκιση του συζύγου της, πρώην γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ.

Ποινή φυλάκισης τεσσεράμισι ετών επιβλήθηκε σήμερα, Πέμπτη (11/9) στη Ναντίν Μενέντεζ για τον ρόλο της στο σκάνδαλο διαφθοράς που οδήγησε στη φυλακή τον άλλοτε πανίσχυρο σύζυγό της, τον πρώην γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ.

Η 58χρονη είχε καταδικαστεί τον Απρίλιο για δωροληψία με αντάλλαγμα την άσκηση επιρροής του Μπομπ Μενέντεζ υπέρ της Αιγύπτου και επιχειρηματιών από το Νιου Τζέρσεϊ.

Ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ εκτίει ποινή κάθειρξης 11 ετών, αφού κρίθηκε ένοχος για 16 κακουργήματα, συμπεριλαμβανομένης της δωροληψίας και της απάτης. Ήταν επίσης η πρώτη φορά που αμερικανός γερουσιαστής κρίθηκε πως ενεργούσε ως ξένος πράκτορας.

«Η κατηγορούμενη και ο συνεργός της στο έγκλημα, ο πρώην γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ, ενεπλάκησαν στην πιο ξεδιάντροπη μορφή διαφθοράς δημόσιου λειτουργού – έλαβαν ράβδους χρυσού, μετρητά και ένα πολυτελές αυτοκίνητο σε αντάλλαγμα για την επιρροή του γερουσιαστή», τόνισε ο εισαγγελέας Τζέι Κλέιτον.

Η Ναντίν Μενέντεζ επρόκειτο να δικαστεί μαζί με τον σύζυγό της, αλλά η δίκη της είχε αναβληθεί λόγω θεραπείας που ακολουθούσε για καρκίνο του μαστού.