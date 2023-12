ΗΠΑ: Πρύτανης πανεπιστημίου απολύθηκε λόγω εμφάνισης σε βίντεο με πορνό

Την απόλυσή του από Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν καταγγέλλει ο πρώην πρύτανης Τζο Γκόου, λόγω βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου όπου εμφανίζεται με τη σύζυγό του.

Ο πρώην πρύτανης Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν, Τζο Γκόου, δήλωσε ότι το διοικητικό συμβούλιο του ιδρύματος προχώρησε στην απόλυσή του επειδή τα μέλη του δεν ένιωθαν άνετα επειδή εκείνος και η σύζυγός του δημιουργούσαν βίντεο πορνογραφικού περιεχομένου στα οποία εμφανίζονταν οι ίδιοι.

Το διοικητικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν, το οποίο εποπτεύει 11 περιφερειακές πανεπιστημιουπόλεις, ψήφισε ομόφωνα κατά τη διάρκεια μιας κλειστής συνεδρίασης που συγκάλεσαν εσπευσμένα το βράδυ της Τετάρτης να απολύσει τον Γκόου, σύμφωνα με τον Guardian.

Μετά την ψηφοφορία, ο πρόεδρος των Πανεπιστημίων του Ουισκόνσιν Τζέι Ρόθμαν και η πρόεδρος των πρυτάνεων, Κάρεν Βαλς, προχώρησαν σε δηλώσεις όπου έκαναν λόγο “σημαντική βλάβη της φήμης του Πανεπιστημίου”. Ο Ρόθμαν χαρακτήρισε τις πράξεις του Γκόου “αποτρόπαιες” και η Βαλς δήλωσε ότι ήταν “αηδιασμένη”. Αλλά κανένας από τους δύο δεν έδωσε λεπτομέρειες για τους ισχυρισμούς τους.

Ο Γκόου δήλωσε στο Associated Press την Πέμπτη ότι οι πρυτάνεις ανακάλυψαν ότι ο ίδιος και η σύζυγός του, η πρώην καθηγήτρια του La Crosse Carmen Wilson, παρήγαγαν και εμφανίζονταν σε πορνογραφικά βίντεο.

Υποστήριξε ότι δεν ανέφερε ποτέ το La Crosse ή τον ρόλο του στο πανεπιστήμιο σε κανένα από τα βίντεο και ότι η απόλυση παραβίασε τα δικαιώματά του στην ελευθερία του λόγου.

“Η σύζυγός μου και εγώ ζούμε σε μια χώρα όπου έχουμε την πρώτη τροπολογία”, δήλωσε. “Έχουμε να κάνουμε με συναινετική ενήλικη σεξουαλικότητα. Οι πρυτάνεις αντιδρούν υπερβολικά. Σίγουρα δεν τηρούν τη δική τους δέσμευση για την ελευθερία του λόγου ή την πρώτη τροπολογία”.

Ο Γκόου κατήγγειλε επίσης ότι οι πρυτάνεις δεν του είπαν ποτέ ποια πολιτική παραβίασε και δεν του δόθηκε ποτέ ακρόαση ή άλλη ευκαιρία να παρουσιάσει την θέση του. Είπε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει αγωγή.

“Έλαβα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χθες το βράδυ που έλεγε ότι απολύθηκα”, δήλωσε ο Γκόου στο AP. “Μακάρι να είχα την ευκαιρία να έχω μια ακρόαση. Όταν λογικοί άνθρωποι καταλάβουν τι δημιουργούμε εγώ και η σύζυγός μου, θα ηρεμήσουν”.

Ο Γκόου είχε προγραμματίσει να αποσυρθεί από τη θέση του πρύτανη στο τέλος του εαρινού εξαμήνου του 2024 και να έχει ρόλο διδάσκοντα σε μαθήματα επικοινωνίας. Όμως ο Ρόθμαν δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι σκόπευε να καταθέσει καταγγελία ζητώντας επανεξέταση συνολικά για την θητεία του Γκόου.

Ο Ρόθμαν ανέφερε σε ηλεκτρονικό μήνυμα προς το AP το πρωί της Πέμπτης ότι ο Γκόου απέτυχε να λειτουργήσει ως πρότυπο για τους φοιτητές, το διδακτικό προσωπικό και την κοινότητα και πιστεύει λανθασμένα ότι η πρώτη τροπολογία ισοδυναμεί με “ελεύθερη άδεια να λέει ή να κάνει ό,τι θέλει”.

“Η ορθή κρίση απαιτεί ότι υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν όρια στο τι λέγεται ή τι γίνεται από τα άτομα που τους έχει ανατεθεί να ηγούνται των πανεπιστημίων μας”, είπε ο Ρόθμαν.

Ο Gow δέχτηκε επίσης έντονη κριτική το 2018 για την πρόσκληση της πορνοστάρ Nina Hartley να μιλήσει στο Πανεπιστήμιο, την οποία πλήρωσε 5.000 δολάρια από τα δίδακτρα των φοιτητών για να εμφανιστεί. Ο Ρέι Κρος, τότε πρόεδρος των πανεπιστημίων, τον επέπληξε και οι πρυτάνεις αρνήθηκαν να του δώσουν αύξηση εκείνη τη χρονιά. Ο Γκόου είπε τότε ότι ήταν στο πλαίσιο των πολιτικών του συστήματος για την ελευθερία του λόγου.

Ο Γκόου και η σύζυγός του πρωταγωνιστούν σε ένα κανάλι στο YouTube με τίτλο “Sexy Healthy Cooking” στο οποίο το ζευγάρι μαγειρεύει γεύματα με πορνοστάρ. Έχουν επίσης γράψει δύο ηλεκτρονικά βιβλία, το “Monogamy with Benefits: How Porn Enriches Our Relationship” και “Married with Benefits – Our Real-Life Adult Industry Adventures” με ψευδώνυμα.