ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα η κατάθεση της Γκισλέιν Μάξγουελ – Τι είπε για τον Τραμπ

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε την πρόσφατη κατάθεση της Γκισλέιν Μάξγουελ, της συνεργού του Τζέφρι Έπσταϊν. Όσα είπε για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε απόψε στη δημοσιότητα το απομαγνητοφωνημένο κείμενο καθώς και την ηχογραφημένη πρόσφατη κατάθεση που έδωσε η Γκισλέιν Μάξγουελ, η συνεργός του αποθανόντα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, την ώρα που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται για «έλλειψη διαφάνειας» στην υπόθεση αυτήν.

«Εκτός από τα ονόματα των θυμάτων, στο κείμενο περιλαμβάνεται κάθε λέξη. Δεν διαγράφθηκε τίποτα. Τίποτα δεν κρύβεται» διαβεβαίωσε ο Τοντ Μπλανς, υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης που πήρε την κατάθεση από τη Μαξγουελ στα τέλη Ιουλίου.

Σύμφωνα με αυτό το κείμενο, η πρώην σύντροφος και συνεργάτιδα του Έπστιν είπε στον Μπλανς ότι ποτέ δεν είδε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε «ανάρμοστο περιβάλλον».

«Ο πρόεδρος ουδέποτε ήταν ανάρμοστος με κανέναν», πρόσθεσε.

Η Μάξγουελ είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει κάποια «λίστα πελατών» του Έπσταϊν.

Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το υπουργείο Δικαιοσύνης δέχεται πυρά από τους υποστηρικτές του ίδιου του πρόεδρου για την απόφασή του να μην δημοσιοποιήσει τους φακέλους της υπόθεσης Έπσταϊν. Ο χρηματιστής αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, ενώ επρόκειτο να δικαστεί για εμπορία ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς. Ο ίδιος δήλωνε αθώος.

Η Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών σε φυλακή του Τέξας επειδή στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια για να τα κακοποιεί ο συνεργάτης της. Έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο αφού η έφεσή της απορρίφθηκε.