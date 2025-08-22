ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα η κατάθεση της Γκισλέιν Μάξγουελ – Τι είπε για τον Τραμπ

ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα η κατάθεση της Γκισλέιν Μάξγουελ – Τι είπε για τον ΤραμπΔιαβάζεται σε 2'
Το υπουργείο Δικαιοσύνης δημοσιοποίησε την πρόσφατη κατάθεση της Γκισλέιν Μάξγουελ, της συνεργού του Τζέφρι Έπσταϊν. Όσα είπε για τον Ντόναλντ Τραμπ.
- 22 Αυγούστου 2025 23:10
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε απόψε στη δημοσιότητα το απομαγνητοφωνημένο κείμενο καθώς και την ηχογραφημένη πρόσφατη κατάθεση που έδωσε η Γκισλέιν Μάξγουελ, η συνεργός του αποθανόντα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, την ώρα που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ κατηγορείται για «έλλειψη διαφάνειας» στην υπόθεση αυτήν.
«Εκτός από τα ονόματα των θυμάτων, στο κείμενο περιλαμβάνεται κάθε λέξη. Δεν διαγράφθηκε τίποτα. Τίποτα δεν κρύβεται» διαβεβαίωσε ο Τοντ Μπλανς, υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Δικαιοσύνης που πήρε την κατάθεση από τη Μαξγουελ στα τέλη Ιουλίου.
Σύμφωνα με αυτό το κείμενο, η πρώην σύντροφος και συνεργάτιδα του Έπστιν είπε στον Μπλανς ότι ποτέ δεν είδε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ σε «ανάρμοστο περιβάλλον».
«Ο πρόεδρος ουδέποτε ήταν ανάρμοστος με κανέναν», πρόσθεσε.
Η Μάξγουελ είπε επίσης ότι δεν γνωρίζει να υπάρχει κάποια «λίστα πελατών» του Έπσταϊν.
Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το υπουργείο Δικαιοσύνης δέχεται πυρά από τους υποστηρικτές του ίδιου του πρόεδρου για την απόφασή του να μην δημοσιοποιήσει τους φακέλους της υπόθεσης Έπσταϊν. Ο χρηματιστής αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019, ενώ επρόκειτο να δικαστεί για εμπορία ανθρώπων για σεξουαλικούς σκοπούς. Ο ίδιος δήλωνε αθώος.
Η Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών σε φυλακή του Τέξας επειδή στρατολογούσε ανήλικα κορίτσια για να τα κακοποιεί ο συνεργάτης της. Έχει προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο αφού η έφεσή της απορρίφθηκε.