ΗΠΑ: Στον αέρα τα πρώτα προεκλογικά σποτ Χάρις και Τραμπ

Στη δημοσιότητα τα πρώτα τηλεοπτικά προεκλογικά σποτ εν όψει προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ. Στα 50 εκατ. δολάρια η καμπάνια Χάρις. Επίθεση Τραμπ για το μεταναστευτικό.

Τα πρώτα τους τηλεοπτικά σποτ δημοσιεύουν τα στρατόπεδα των υποψηφίων εν όψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ τον Νοέμβρη, με την αντιπαράθεση μεταξύ Κάμαλα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ να κλιμακώνεται.

Μια εντυπωσιακή διαφημιστική καμπάνια ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων ενόψει του Συνεδρίου των Δημοκρατικών ανακοίνωσε το στρατόπεδο της Κάμαλα Χάρις για τον επόμενο μήνα. Στο πρώτο τηλεοπτικό σποτ, διάρκειας 60 δευτερολέπτων, παρουσιάζει την υποψήφια των Δημοκρατικών ως «ατρόμητη» και προβάλλει τη δέσμευσή της για ένα καλύτερο μέλλον για όλους τους πολίτες.

Στη διαφήμιση, η Χάρις δηλώνει: «Αυτή η καμπάνια αφορά το για ποιον αγωνιζόμαστε. Πιστεύουμε σε ένα μέλλον όπου κάθε άτομο έχει την ευκαιρία όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά να προοδεύσει. Όπου κάθε ηλικιωμένος μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με αξιοπρέπεια. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει να γυρίσει τη χώρα μας πίσω. Να δώσει φοροαπαλλαγές στους δισεκατομμυριούχους και τις μεγάλες εταιρείες και να καταργήσει τον Νόμο περί Προσιτής Περίθαλψης. Αλλά εμείς δεν θα γυρίσουμε πίσω.»

Η διαφήμιση, όπως αναφέρει ο Guardian, πρόκειται να προβληθεί σε τοπικούς και εθνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς στις κρίσιμες πολιτείες και θα μεταδοθεί κατά τη διάρκεια της κάλυψης των Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς και σε δημοφιλείς εκπομπές όπως το Big Brother, The Daily Show, The Simpsons και The Bachelorette.

Το προεκλογικό σποτ του Τραμπ: Επίθεση στη Χάρις για το μεταναστευτικό

Την ίδια ώρα καμπάνια του Ντόναλντ Τραμπ κυκλοφόρησε επίσης την πρώτη της τηλεοπτική διαφήμιση της γενικής εκλογικής περιόδου, επιτιθέμενη στην Κάμαλα Χάρις για τον χειρισμό του ζητήματος της μετανάστευσης και κατηγορώντας την αντιπρόεδρο ότι απέτυχε ως «υπεύθυνη των συνόρων».

Η διαφήμιση, διάρκειας 30 δευτερολέπτων, χαρακτηρίζει την Χάρις ως «αποτυχημένη», «αδύναμη» και «επικίνδυνα φιλελεύθερη».

Η καμπάνια της Καμάλα Χάρις απάντησε αμέσως στην πρώτη μεγάλη διαφήμιση του Ντόναλντ Τραμπ που επιτίθεται στον χειρισμό της για το ζήτημα της μετανάστευσης.

Σε δήλωση του εκπροσώπου της καμπάνιας της, Άμαρ Μούσα, αναφέρεται:

“Μετά την κατάργηση της πιο σκληρής συμφωνίας για τα σύνορα εδώ και δεκαετίες, ο Ντόναλντ Τραμπ βασίζεται στα χαρακτηριστικά του ψέματα γιατί το δικό του ιστορικό και τα ‘σχέδια’ του είναι ακραία και αντιδημοφιλή. Ως πρώην εισαγγελέας, γενική εισαγγελέας και τώρα αντιπρόεδρος, η Καμάλα Χάρις έχει αφιερώσει την καριέρα της στο να αντιμετωπίζει και να διώκει βίαιους εγκληματίες και να κάνει τις κοινότητές μας ασφαλέστερες. Θα κάνει το ίδιο ως πρόεδρος.”