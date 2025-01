Υπό “πολιορκία” το δικαίωμα στην άμβλωση στις ΗΠΑ

Instagram και Facebook στις ΗΠΑ περιόρισαν περιεχόμενο με χάπια για την άμβλωση ενώ η Βουλή ενέκρινε νομοσχέδιο για τα “νεογνά που γεννιούνται ζωντανά μετά την άμβλωση”.

Instagram και Facebook έχουν προκαλέσεις τις έντονες αντιδράσεις των χρηστών, κυρίως στις ΗΠΑ, μετά την απόφασή τους να μπλοκάρουν, να αφαιρέσουν ή να θολώσουν διαφημίσεις και αναρτήσεις από παρόχους χαπιών άμβλωσης.

Σύμφωνα με τους NYT, λογαριασμοί ορισμένων παρόχων είτε ανεστάλησαν είτε αποκρύφθηκαν από τα αποτελέσματα αναζήτησης στα social media της Meta τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Κάποιοι ανέφεραν μάλιστα ότι εξαφανίστηκαν τελείως οι λογαριασμοί τους από το Instagram.

Η Meta επιβεβαίωσε ότι ανέστειλε κάποιους λογαριασμούς και θόλωσε αναρτήσεις, αν και αποκατέστησε ορισμένους από αυτούς την Πέμπτη (23/1), μετά από ερωτήσεις που της έθεσαν οι New York Times.

Η εταιρεία δέχεται έντονη κριτική καθώς η εν λόγω κίνηση ήρθε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση του CEO της, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, για “χαλάρωση” των περιορισμών στον διαδικτυακό λόγο. Παρόλο που η εταιρεία υποστηρίζει ότι οι ενέργειες κατά των λογαριασμών που σχετίζονται με χάπια άμβλωσης δεν συνδέονται με αυτές τις αλλαγές, το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων έχει προκαλέσει ερωτήματα για το κατά πόσο οι πολιτικές της Meta ευνοούν ή περιορίζουν την ελευθερία της έκφρασης.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Meta, ορισμένα περιστατικά σχετίζονται με κανόνες που απαγορεύουν την πώληση φαρμάκων χωρίς την κατάλληλη πιστοποίηση, ενώ άλλες περιπτώσεις αποδόθηκαν σε “υπερβολική επιβολή”. “Είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να επιτρέψουμε περισσότερη ελευθερία λόγου και να μειώσουμε τα λάθη επιβολής” ανέφερε η Meta σε ανακοίνωσή της.

Η Lisa Femia, δικηγόρος του Electronic Frontier Foundation, υπογράμμισε ότι μετά την ανατροπή της απόφασης Roe v. Wade το 2022, υπάρχει μια ανησυχητική αύξηση στην αφαίρεση περιεχομένου που σχετίζεται με την αναπαραγωγική υγεία και ειδικά τα χάπια άμβλωσης από τα κοινωνικά δίκτυα. “Αυτό αποτελεί συνεχιζόμενο και αυξανόμενο πρόβλημα, απειλώντας την πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες υγείας,” δήλωσε.

Διαδήλωση στο Τέξας υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση (AP Photo/Eric Gay, File)

Η Aid Access, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους χαπιών άμβλωσης στις ΗΠΑ, ανέφερε ότι αναρτήσεις της διαγράφηκαν από το Facebook και θόλωσαν στο Instagram από τον Νοέμβριο. Ο λογαριασμός της στο Instagram ανεστάλη την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αποκαταστάθηκε πρόσφατα.

Παρόμοιες περιπτώσεις ανέφεραν και άλλοι πάροχοι, όπως οι Women Help Women και Just the Pill, με την Meta να τους ενημερώνει ότι οι λογαριασμοί τους παραβίαζαν “τα Κοινοτικά Πρότυπα για τα όπλα, τα φάρμακα και άλλα απαγορευμένα προϊόντα”. Ωστόσο, οι λογαριασμοί αποκαταστάθηκαν την Πέμπτη.

Η Hey Jane, ακόμη ένας πάροχος, δήλωσε ότι ο λογαριασμός της ήταν αόρατος στην αναζήτηση στο Instagram. “Αυτή η καταστολή μας εμποδίζει να φτάσουμε σε ανθρώπους που χρειάζονται επείγουσα ενημέρωση για την υγεία τους” δήλωσε η Rebecca Davis, υπεύθυνη μάρκετινγκ της εταιρείας.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τη νομοθεσία των ΗΠΑ, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) επιτρέπει την τηλεϊατρική συνταγογράφηση και την αποστολή χαπιών άμβλωσης, ωστόσο 12 πολιτείες έχουν απαγορεύσει τις αμβλώσεις, ενώ άλλες έχουν επιβάλει περιορισμούς. Οι πάροχοι σε πολιτείες όπου επιτρέπεται η άμβλωση συνεχίζουν να αποστέλλουν χάπια σε πολιτείες με απαγορεύσεις, βασιζόμενοι σε νόμους προστασίας τους.

Νόμος για τα νεογνά που “γεννιούνται ζωντανά” μετά την άμβλωση

Οι Ρεπουμπλικάνοι υιοθέτησαν σήμερα, Παρασκευή (24/1) στη Βουλή των Αντιπροσώπων νομοσχέδιο που επιβάλλει στους γιατρούς να προσφέρουν κάθε φροντίδα στα “νεογνά που γεννιούνται ζωντανά έπειτα από άμβλωση”, απειλώντας τους παραβάτες γιατρούς με πρόστιμα ή ακόμα και με φυλάκιση έως 5 χρόνια.

Το νομοσχέδιο το οποίο τώρα πρέπει να εγκριθεί από τη Γερουσία, και απέρριψαν οι Δημοκρατικοί στη Βουλή, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν ήδη νομικές προβλέψεις για το θέμα, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι γιατροί πρέπει να προσφέρουν “στα νεογνά που γεννιούνται ζωντανά, έπειτα από άμβλωση τον ίδιο βαθμό επαγγελματικής επάρκειας, φροντίδας και επιμέλειας, όπως σε κάθε νεογέννητο βρέφος”.

Σημειώνεται πως η έννοια των νεογνών που γεννιούνται ζωντανά μετά την άμβλωση αναφέρεται σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις όπου, όπου η άμβλωση πραγματοποιείται στα τελευταία στάδια της κύησης (μετά την 21η εβδομάδα) και το έμβρυο παραμένει ζωντανό εκτός της μήτρας, αντί να καταλήξει κατά τη διαδικασία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το έμβρυο μπορεί να εμφανίσει περιορισμένη βιωσιμότητα, ανάλογα με την εβδομάδα κύησης και την κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, οι αμβλώσεις στις τελευταίες εβδομάδες της κύησης (μετά την 21η εβδομάδα) είναι εξαιρετικά σπάνιες στις ΗΠΑ και συνήθως πραγματοποιούνται για σοβαρούς ιατρικούς λόγους, όπως απειλή για τη ζωή της μητέρας ή σοβαρές ανωμαλίες του εμβρύου που είναι ασύμβατες με τη ζωή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται φάρμακα ή χειρουργικές διαδικασίες για να τερματιστεί η κύηση. Όμως, αν η διαδικασία δεν ολοκληρωθεί όπως αναμενόταν, το έμβρυο μπορεί να γεννηθεί ζωντανό.

Το εν λόγω νομοσχέδιο έχει προκαλέσει αντιδράσεις καθώς από τη μία οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρίζουν ότι το νομοσχέδιο είναι αναγκαίο, για να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω νεογνά λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα και κάνουν λόγο για “παιδοκτονία” και από την άλλη οι Δημοκρατικού υποστηρίζουν ότι υπάρχουν ήδη νομικές προβλέψεις που απαγορεύουν τη θανάτωση ή την παραμέληση νεογνών, επισημαίνοντας ότι το παρόν νομοσχέδιο είναι περιττό και στοχεύει να εκφοβίσει τους γιατρούς που εκτελούν αμβλώσεις.