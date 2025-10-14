Ιράν: “Αντιφατική” η πρόσκληση Τραμπ σε διάλογο μετά την εγκληματική συμπεριφορά των ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε έτοιμος για συμφωνία με το Ιράν κατά την ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο, με το ΥΠΕΞ του Ιράν να κατηγορεί τις ΗΠΑ για αντιφάσεις

Η προτροπή σε συνάντηση που απηύθυνε την Δευτέρα (13/10) στην Τεχεράνη ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έρχεται «σε αντίφαση» με τις ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες υποστήριξαν τους βομβαρδισμούς πυρηνικών εγκαταστάσεων από το Ισραήλ, αναφέρει σε αντίδρασή της η ιρανική κυβέρνηση.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε την Ουάσινγκτον για «εχθρική και εγκληματική συμπεριφορά» μετά την ομιλία του αμερικανού προέδρου στο ισραηλινό κοινοβούλιο κατά την οποία υποστήριξε ότι είναι έτοιμος να συνάψει συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Το υπουργείο Εξωτερικών θεωρεί ότι η βούληση για ειρήνη και για διάλογο, που εκφράσθηκε από τον αμερικανό πρόεδρο, έρχεται σε αντίφαση με την εχθρική και εγκληματική συμπεριφορά των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι του ιρανικού λαού», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου, ως απάντηση στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν στη διάρκεια της ομιλίας του στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

Οι δηλώσεις Τραμπ για το Ιράν από την Κνεσέτ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν όταν η Τεχεράνη είναι έτοιμη, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά την ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο.

«Είμαστε έτοιμοι όταν είστε εσείς και αυτό θα είναι η καλύτερη απόφαση που το Ιράν θα έχει λάβει ποτέ, και θα συμβεί», δήλωσε ο Τραμπ αναφερόμενος σε μια συμφωνία με την Τεχεράνη.

«Τίποτα δεν θα έκανε πιο καλό σε αυτήν την περιοχή από το να αποκηρύξουν οι Ιρανοί ηγέτες την τρομοκρατία, να σταματήσουν να απειλούν τους γείτονές τους, να σταματήσουν να χρηματοδοτούν ομάδες που έχουν διασυνδέσεις (μαζί τους) και τελικά να αναγνωρίσουν το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ», δήλωσε, πριν τονίσει: «Πρέπει να το κάνουν αυτό. Πρέπει να το κάνουν».

Στη συνέχεια, δήλωσε πως «ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτε το Ισραήλ τρέφουν εχθρότητα προς τον ιρανικό λαό. Απλά θέλουμε να ζήσουμε ειρηνικά» και ότι «ακόμα και για το Ιράν, τείνουμε το χέρι της φιλίας και της συνεργασίας».

«Κατά την άποψη όλων, δέχτηκαν γέρο πλήγμα, έτσι δεν είναι;» είπε ο Τραμπ προσθέτοντας ότι το Ιράν επλήγη βαρύτατα: «από τη μία πλευρά, από την άλλη θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να κάνουμε μια συμφωνία μαζί τους. Θα ήσασταν ευχαριστημένοι με αυτό; Δεν θα ήταν καλό αυτό; Γιατί κατά τη γνώμη μου, αυτοί το θέλουν, έχουν κουραστεί», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στους Ισραηλινούς βουλευτές.

Τι έχει προηγηθεί

Στις 13 Ιουνίου, το Ισραήλ εξαπέλυσε μια πρωτοφανή εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν, σκοτώνοντας ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματούχους, επιστήμονες που συνδέονται με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, όπως και εκατοντάδες αμάχους. Το Ιράν απάντησε εκτοξεύοντας πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά του Ισραήλ. Ο πόλεμος διήρκεσε 12 ημέρες.

Τεχεράνη και Ουάσινγκτον είχαν πέντε κύκλους συνομιλιών για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, πριν από τον πόλεμο 12 ημερών μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ τον Ιούνιο, στον οποίο ενεπλάκη η Ουάσινγκτον με αεροπορικά πλήγματα σε σημαντικές ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Δυτικές χώρες κατηγορούν το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά η Τεχεράνη υποστηρίζει πως το πυρηνικό πρόγραμμά της είναι μόνο για μη στρατιωτικούς σκοπούς.

Οι συνομιλίες αντιμετώπισαν μεγάλα προσκόμματα όπως ο εμπλουτισμός ουρανίου στο ιρανικό έδαφος, τον οποίο οι δυτικές δυνάμεις θέλουν να μηδενίσουν για να ελαχιστοποιήσουν κάθε κίνδυνο εξοπλισμού με πυρηνικά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ένα σχέδιο που η Τεχεράνη απορρίπτει ότι έχει.