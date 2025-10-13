Αποθέωση για τον Τραμπ στη βουλή του Ισραήλ – Τον χειροκροτούσαν όρθιοι

Ενθουσιασμός στην Κνεσέτ για τον Αμερικανό πρόεδρο, τον χειροκροτούσαν όρθιοι οι βουλευτές.

Με παρατεταμένο χειροκρότημα υποδέχτηκε η Κνεσέτ τον Ντόναλντ Τραμπ, πριν ξεκινήσει την ομιλία του.

Κατά την ανακοίνωση του ονόματός του, οι βουλευτές σηκώθηκαν όρθια και χειροκροτούσαν επί ώρα τον αμερικανό πρόεδρο.

Μεγάλη αμερικανική αντιπροσωπεία βρίσκεται στην Κνεσέτ για να παρακολουθήσει την ομιλία του Τραμπ, και συγκεκριμένα, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι, ο αρχηγός του Μικτού Επιτελείου Στρατηγός Νταν Κέιν, ο Διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ και ο ανώτερος σύμβουλος Στίβεν Μίλερ.

Η κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα – της οποίας ο σύζυγος, Τζάρεντ Κούσνερ, συνέβαλε στη διαμεσολάβηση για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός – μπήκε στην αίθουσα και έγινε δεκτή με χειροκροτήματα, λίγο πριν από την ομιλία του πατέρα της.

Αμέσως μετά την άφιξή του στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους, υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ γράφοντας: “Είναι μεγάλη μου τιμή – μια σπουδαία και όμορφη μέρα. Ένα νέο ξεκίνημα”.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ συναντήθηκε με συγγενείς των ομήρων.