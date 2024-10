Ιράν: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν ζημιές από την ισραηλινή επίθεση σε δύο μυστικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Η αποτίμηση των ισραηλινών επιθέσεων σε δύο μυστικές ιρανικές στρατιωτικές μέσα από εικόνες δορυφόρου.

Ζημιές σε εγκαταστάσεις σε μυστική στρατιωτική βάση, νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, προκάλεσε πρόσφατη ισραηλινή επίθεση, σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες που ανέλυσε την Κυριακή (27/10) το Associated Press.

Πρόκειται για εγκαταστάσεις οι οποίες συνδέονται με το πρώην πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ιράν, ενώ μια δεύτερη βάση που επλήγη φέρεται να σχετίζεται με το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης.

Ορισμένα από τα κτίρια που υπέστησαν ζημιές βρίσκονται στη στρατιωτική βάση Πάρτσιν του Ιράν, όπου ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) έχει εκφράσει υποψίες ότι στο παρελθόν πραγματοποιήθηκαν δοκιμές εκρηκτικών που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν ένα πυρηνικό όπλο. Η Τεχεράνη επιμένει ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα είναι ειρηνικό, αν και ο ΙΑΕΑ και δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών αναφέρουν ότι το Ιράν είχε ενεργό πρόγραμμα κατασκευής όπλων έως το 2003.

Ζημιές παρατηρούνται επίσης στη γειτονική στρατιωτική βάση Χοτζίρ, η οποία, σύμφωνα με αναλυτές, διαθέτει υπόγεια σήραγγα και εγκαταστάσεις παραγωγής πυραύλων.

Το στρατιωτικό καθεστώς του Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει ζημιές στις βάσεις Χοτζίρ ή Πάρτσιν από την ισραηλινή επίθεση του Σαββάτου, αν και ανέφερε ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν τέσσερις Ιρανοί στρατιώτες που εργάζονταν στα συστήματα αεράμυνας της χώρας. Την Κυριακή ανακοινώθηκε επίσης ο θάνατος ενός πολίτη, χωρίς να δίνονται περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο, ενώ και ο ισραηλινός στρατός αρνήθηκε να σχολιάσει.

Ωστόσο, ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε την Κυριακή ότι “η ισραηλινή επίθεση δεν πρέπει να υπερτιμηθεί ούτε να υποτιμηθεί”, ενώ απέφυγε να αναφερθεί σε άμεση απάντηση. Από την άλλη, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις “προκάλεσαν σοβαρές ζημιές” στο Ιράν και ότι “πέτυχαν όλους τους στόχους τους”.

Δορυφορική εικόνα από το Planet Labs PBC δείχνει κατεστραμμένα κτίρια στη στρατιωτική βάση Khojir του Ιράν έξω από την Τεχεράνη 2024 Planet Labs PBC via AP

Ζημιές σε τρεις επαρχίες του Ιράν

Παραμένει ασαφές πόσοι ακριβώς στόχοι επλήγησαν κατά την ισραηλινή επίθεση.

Οι ιρανικές αρχές ανέφεραν ζημιές στις επαρχίες Ιλάμ, Χουζεστάν και Τεχεράνη. Καμένα χωράφια παρατηρήθηκαν σε δορυφορικές εικόνες γύρω από την τοποθεσία παραγωγής φυσικού αερίου Τάνγκε Μπιάρ στην επαρχία Ιλάμ το Σάββατο, αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν σχετίζονται με την επίθεση. Η επαρχία Ιλάμ βρίσκεται στα δυτικά του Ιράν, στα σύνορα με το Ιράκ.

Οι δορυφορικές εικόνες της Planet Labs από την περιοχή της Πάρτσιν, περίπου 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τεχεράνης, δείχνουν πλήρη καταστροφή ενός κτιρίου και ζημιές σε άλλα. Στη βάση Χοτζίρ, περίπου 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της Τεχεράνης, καταγράφονται ζημιές σε τουλάχιστον δύο κτίρια.

Οι αναλυτές Ντέκερ Εβελεθ από την CNA, Τζο Τρούζμαν από το Foundation for Defense of Democracies και ο πρώην επιθεωρητής όπλων των Ηνωμένων Εθνών Ντέιβιντ Άλμπραϊτ, μαζί με άλλους ειδικούς, εντόπισαν τις ζημιές στις βάσεις. Οι τοποθεσίες των βάσεων αυτών αντιστοιχούν σε βίντεο που εξασφάλισε το Associated Press, δείχνοντας τα ιρανικά συστήματα αεράμυνας να ενεργοποιούνται το πρωί του Σαββάτου.