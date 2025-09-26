Ιράν: Συμφωνία 25 δισ. με τη Ρωσία για νέους πυρηνικούς σταθμούς

Συμφωνία ύψους 25 δισ. δολαρίων υπέγραψε το Ιράν με τη ρωσική Rosatom για την κατασκευή τεσσάρων σταθμών πυρηνικής ενέργειας.

Το Ιράν υπέγραψε συμφωνία 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη ρωσική κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom για την κατασκευή τεσσάρων πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας στο Ιράν, μετέδωσε σήμερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Η Rosatom είχε ανακοινώσει την Τετάρτη (24/09), πως υπέγραψε μνημόνιο συνεννόησης για την κατασκευή μικρών πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας στο Ιράν, χωρίς να γνωστοποιήσει αριθμό.

Η συμφωνία υπεγράφη από τον επικεφαλής της Rosatom, Αλέξεϊ Λιχατσέφ, και τον επικεφαλής του πυρηνικού τομέα του Ιράν, Μοχάμαντ Εσλαμί, σε συνάντηση στη Μόσχα. Η Rosatom την περιέγραψε ως «στρατηγικό έργο».

Ο Εσλαμί, ο οποίος είναι επίσης αντιπρόεδρος του Ιράν, δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα στα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ ότι το σχέδιο προβλέπει την κατασκευή οκτώ πυρηνικών σταθμών, καθώς το Ιράν επιδιώκει να φτάσει σε 20GW δυναμικότητας πυρηνικής ενέργειας μέχρι το 2040, σύμφωνα με το AlJazeera.

Ωστόσο σήμερα έγινε γνωστό πως η συμφωνία που υπεγράφη προβλέπει τη δημιουργία τεσσάρων σταθμών.

Το Ιράν, που πλήττεται από ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια των μηνών υψηλής ζήτησης, διαθέτει μόνο έναν λειτουργούντα πυρηνικό σταθμό, στην πόλη Μπουσεχρ στο νότο.

Ο σταθμός αυτός κατασκευάστηκε από τη Ρωσία και έχει δυναμικότητα περίπου 1GW. Η ανάπτυξη αυτή έρχεται εν μέσω της απειλής κυρώσεων κατά του Ιράν, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ την Παρασκευή, να μην άρει μόνιμα τις οικονομικές κυρώσεις κατά του Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα, πράγμα που σημαίνει ότι οι κυρώσεις θα επανέλθουν στις 28 Σεπτεμβρίου, εάν δεν επιτευχθεί σημαντική συμφωνία πριν από εκείνη την ημερομηνία.

Η Ρωσία ήταν ανάμεσα στις τέσσερις χώρες που ψήφισαν να σταματήσει η επανεισαγωγή των κυρώσεων.

Το Ιράν αντέτεινε κατά της απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, λέγοντας ότι η επανέναρξη των κυρώσεων θα «αναστείλει πρακτικά» τη συνεργασία της χώρας με την Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας (IAEA), τον φορέα του ΟΗΕ για την παρακολούθηση.

Η ψηφοφορία ακολούθησε μια διαδικασία 30 ημερών που ξεκίνησε στα τέλη Αυγούστου από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία – γνωστά ως οι «E3» – για την επανεισαγωγή των κυρώσεων, εκτός αν η Τεχεράνη ικανοποιήσει τα αιτήματά τους. Οι E3 κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι παραβιάζει τις πυρηνικές της δεσμεύσεις, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του αποθέματος ουρανίου πάνω από 40 φορές το επίπεδο που επιτρέπει η συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα, από την οποία ο Τραμπ αποσύρθηκε μονομερώς το 2018, κατά την πρώτη του θητεία. Η συμφωνία επέτρεπε στο Ιράν να εμπλουτίζει το ουράνιο μέχρι 3,67% καθαρότητας.

Από την πλευρά του, το Ιράν υποστηρίζει ότι αύξησε τον εμπλουτισμό του μόνο μετά την αποχώρηση του Τραμπ από τη συμφωνία και την επανεπιβολή των κυρώσεων στη χώρα. Η Τεχεράνη θεωρεί ότι η ενέργεια των ΗΠΑ αποτελεί παραβίαση της συμφωνίας του 2015.