Ισραήλ: Εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της 7ης Οκτωβρίου – Δάκρυα μπροστά στα πορτρέτα των θυμάτων

Εκδηλώσεις για τη δεύτερη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου, της πιο φονικής ημέρας στην ιστορία του Ισραήλ, πραγματοποιούνται σήμερα με φόντο έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Χαμάς και την ισραηλινή κυβέρνηση, οι οποίες δημιουργούν ελπίδες για την απελευθέρωση των ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα και για ένα τέλος στον πόλεμο που έχει καταστρέψει το έδαφος αυτό.

Στη Ρέιμ, τον τόπο διεξαγωγής του μουσικού φεστιβάλ Nova, όπου περισσότεροι από 370 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους ενόπλους της Χαμάς, δεκάδες μέλη των οικογενειών και φίλοι των θυμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγή στις 6:29 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), ακριβώς την ώρα που άρχισε η επίθεση της ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης στο νότιο Ισραήλ.

AP/Ariel Schalit

Ανάμεσα στους κάκτους και τους ευκαλύπτους, μια νωπογραφία αναπαριστά τα πορτρέτα όλων αυτών που σκοτώθηκαν σ’ αυτή τη μουσική γιορτή, που μετατράπηκε σε σφαγή.

Πολλοί, μπαίνουν σε ένα υπόγειο καταφύγιο στην άκρη του δρόμου, όπου πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης.

«Είμαι εδώ για να είμαι μαζί της, επειδή είναι η τελευταία φορά που ήταν ζωντανή, εδώ μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, τον Μοσέ», που σκοτώθηκε κι αυτός εκείνη την ημέρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ορίτ Μπάρον, 57 ετών, μητέρα της Γιουβάλ Μπάρον, μιας από τα θύματα του φονικού.

«Είναι σαν αυτή τη στιγμή να είναι εδώ μαζί μου. Έτσι αισθάνομαι», λέει ενώ από τη γειτονική λωρίδα της Γάζας ακούγονται πυρά πυροβολικού και εκρήξεις.

Τελετή στην “Πλατεία των Ομήρων”

Η άλλη σημαντική στιγμή της σημερινής ημέρας θα είναι όταν πέσει η νύχτα στο Τελ Αβίβ, όπου προβλέπεται να διεξαχθεί τελετή οργανωμένη με πρωτοβουλία των οικογενειών των θυμάτων στην εμβληματική «πλατεία των Ομήρων», επίκεντρο της κινητοποίησης για την απελευθέρωση όλων των ανθρώπων που απήχθησαν στη διάρκεια της επίθεσης της Χαμάς.

Οι επίσημες επιμνημόσυνες τελετές προβλέπονται για τις 16 Οκτωβρίου, μετά τις εβραϊκές γιορτές του Σουκότ. Η 7η Οκτωβρίου συμπίπτει φέτος με την πρώτη ημέρα αυτής της εορταστικής περιόδου.

Πριν από δύο χρόνια, η επίθεση είχε πραγματοποιηθεί την τελευταία ημέρα αυτής της γιορτής.

Υπό την κάλυψη ενός καταιγισμού από ρουκέτες που εκτοξεύονταν από τη λωρίδα της Γάζας, χιλιάδες μαχητές της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών οργανώσεων είχαν περάσει τον φράκτη ασφαλείας που έχει υψώσει το Ισραήλ κατά μήκος της λωρίδας της Γάζας, είχαν επιτεθεί σε στρατιωτικές βάσεις και είχαν σκοτώσει στα τυφλά ανθρώπους στο δρόμο, στα κιμπούτς, σε πόλεις και σε χωριά.

Το Ισραήλ είχε χρειασθεί τρεις ημέρες για να ανακτήσει τον έλεγχο της περιοχής, με αντίτιμο βαριές απώλειες.

Από την ισραηλινή πλευρά, η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε 1.219 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση επίσημα στοιχεία. Από τους 251 ανθρώπους, που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, 47 εξακολουθούν να είναι όμηροι στη Γάζα, από τους οποίους οι 25 είναι νεκροί, σύμφωνα με το στρατό.

Έκτοτε περισσότεροι από 67.160 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη λωρίδα της Γάζας κατά την ισραηλινή στρατιωτική εκστρατεία αντιποίνων, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, που ελέγχεται από τη Χαμάς.