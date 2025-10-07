Δύο χρόνια από την επίθεση της Χαμάς – Η γενοκτονία συνεχίζεται

Η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν μαχητές της Χαμάς σκότωσαν 1.200 Ισραηλινούς και απήγαγαν 251, πυροδότησε έναν από τους πιο αιματηρούς πολέμους στη σύγχρονη ιστορία της περιοχής.

Η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, που εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου 7 Οκτωβρίου 2023, αποτέλεσε ένα από τα πιο αιματηρά και αιφνιδιαστικά επεισόδια στην ιστορία του Ισραήλ, και αποτέλεσε εφαλτήριο για τα σχέδια του Νετανιάχου για κατάληψη της λωρίδας της Γάζας. Η σφαγή στο μουσικό φεστιβάλ “Supernova” είχε ως αποτέλεσμα να δολοφονηθούν 260 άτομα, ενώ υπολογίζεται ότι στο σημείο βρίσκονταν γύρω στα 4.000 άτομα, στη συντριπτική πλειοψηφία τους κάτω των 30 ετών.

Η επίθεση ξεκίνησε με ρουκέτες. Την ώρα που οι συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ τρέπονταν σε φυγή, ένοπλοι τρομοκράτες εισέβαλλαν και περικύκλωσαν τους χώρους του φεστιβάλ αρχίζοντας να πυροβολούν αδιακρίτως προς τα άτομα που προσπαθούσαν να ξεφύγουν. Οι άνδρες της Χαμάς έφτασαν στην περιοχή με μοτοσυκλέτες και φορτηγά ενώ κάποιοι προσγειώθηκαν στο χώρο με αλεξίπτωτα. Με το τέλος της επίθεσης απήχθησαν από τους τρομοκράτες περίπου 100 άτομα.

Οι τρομοκράτες της Χαμάς αρνήθηκαν ότι η επίθεση ήταν “εναντίον αμάχων” και δήλωσε ότι θεωρούσαν τα θύματα ως “στρατιώτες”. Αργότερα η Χαμάς άλλαξε τη στάση της ισχυριζόμενη ότι οι δυνάμεις υπό τη Χαμάς δεν είχαν ποτέ στόχο αμάχους, αλλά η σφαγή έγινε από ανεξάρτητες ομάδες, αφού η Χαμάς είχε νικήσει τις ισραηλινές δυνάμεις στην περιοχή.

Συνολικά πάνω από 1.000 μαχητές μετείχαν στις συντονισμένες επιθέσεις και έδρασαν στο Νιρ Οζ, το Μπέερι και το Νετίβ ΧαΑσαρά, από όπου πήραν ομήρους και πυρπόλησαν σπίτια, και άνοιξαν πυρ σε κιμπούτς γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι μαχητές από τη Γάζα είχαν εισέλθει στο Ισραήλ μέσω τουλάχιστον επτά τοποθεσιών και εισέβαλαν σε τέσσερις μικρές αγροτικές ισραηλινές κοινότητες, την πόλη Σντερότ και δύο στρατιωτικές βάσεις από ξηράς και από θαλάσσης. Συνολικά, περίπου 251 άνθρωποι πιάστηκαν όμηροι κατά τη διάρκεια των επιθέσεων στο Ισραήλ, κυρίως άμαχοι. Από το Ισραήλ εκτιμήθηκε πως οι νεκροί από την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς ήταν 1.200.

Δύο χρόνια μετά, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ τείνουν να “ξεπαγώσουν”, δια αντιπροσώπων.

Όπως αναφέρει η Deutsche Welle, αραβικά μέσα τονίζουν ότι η Χαμάς έχει ήδη αρχίσει να εντοπίζει τα σημεία που βρίσκονται οι νεκροί όμηροι. Η αντιπροσωπεία της οργάνωσης φέρεται να θέτει το αίτημα να απαγορεύονται οι πτήσεις ισραηλινών κατασκοπευτικών drones και αεροπλάνων, προκειμένου τα στελέχη της να κινούνται ελεύθερα στη Γάζα για να εντοπίσουν τους ομήρους που θα απελευθερωθούν. Ωστόσο, το κύριο αίτημα της Χαμάς είναι να διευρυνθεί η γραμμή απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων και η θέσπιση υποχρεωτικών χρονοδιαγραμμάτων.

Από την άλλη, το ζητούμενο για τους Ισραηλινούς είναι πώς και πότε ακριβώς η Χαμάς θα αφοπλιστεί – ένα ζήτημα ακανθώδες, για το οποίο στελέχη της οργάνωσης δηλώνουν απρόθυμα. Πρόκειται για ένα κρίσιμο ζήτημα, όπως τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, “από το οποίο και θα κριθεί η σοβαρότητα της Χαμάς να διαπραγματευτεί”, προσθέτοντας ότι “το 90% των όρων του σχεδίου έχει ήδη συμφωνηθεί”. Κάτι που φυσικά, είναι αρκετά μπερδεμένο.

Βάσει σχεδίου, η Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσει στον αφοπλισμό της, να απελευθερωθούν οι όμηροι μέσα σε 72 ώρες και ταυτόχρονα εκατοντάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοι και βαρυποινίτες θα αποφυλακιστούν – εκ των οποίων 250 ισοβίτες – και ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί από το μεγαλύτερο τμήμα της παραλιακής ζώνης του θύλακα.

Στη συνέχεια θα συσταθεί πολυεθνική αστυνομική δύναμη, που θα αποτελείται κατ’ αρχήν από ένστολους Αζέρους, Εμιρατινούς και Ινδονήσιους μισθοφόρους. Παράλληλα, τα μέλη της Χαμάς θα κληθούν να παραδώσουν τα όπλα τους στην πολυεθνική δύναμη και αφού θα δηλώσουν την πρόθεσή τους να συμβιώσουν αρμονικά με τους συμπολίτες τους στη Γάζα, θα τους αποδοθεί αμνηστία, αλλά και το δικαίωμα να αναχωρήσουν οικειοθελώς για το εξωτερικό.

Προβλέπεται επίσης ο σχηματισμός μίας παλαιστινιακής κυβέρνησης τεχνοκρατών, που θα διακυβερνά τον θύλακα υπό την επίβλεψη του “Συμβουλίου Ειρήνης” με επικεφαλής τον πρόεδρο Τραμπ. Στο “Συμβούλιο” θα κληθούν να συμμετάσχουν και άλλοι ξένοι ηγέτες και διεθνείς προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων ο τέως Βρετανός πρωθυπουργός, Τόνι Μπλερ.

Το Ισραήλ γνώριζε έναν χρόνο νωρίτερα

Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που είχαν επικαλεστεί οι NY Times, ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν στη διάθεσή τους λεπτομερή στοιχεία για το σχέδιο της Χαμάς να εξαπολύσει επίθεση, έναν χρόνο πριν αυτή πραγματοποιηθεί.

Η ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών είχε στα χέρια της έγγραφο έκτασης περίπου 40 σελίδων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο οποίο περιγραφόταν λεπτομερώς, σημείο προς σημείο, επίθεση όπως αυτή στην οποία προχώρησαν μέλη του στρατιωτικού της βραχίονα. Το έγγραφο, που κυκλοφορούσε στους κύκλους της ισραηλινής κατασκοπείας με την κωδική ονομασία “Jericho Wall” (“Τείχος της Ιεριχούς”), δεν διευκρίνιζε το πότε θα εξαπολυόταν η επίθεση, ωστόσο περιείχε συγκεκριμένα στοιχεία για την ανάπτυξή της.

Ακόμη, οι ισραηλινοί είχαν λάβει πληροφορίες πως διεξήχθησαν γυμνάσια μαχητών της Χαμάς “μεγάλης κλίμακας”, μήνες πριν την επίθεση. Η ισραηλινή πολιτική ηγεσία έχει διαψεύσει επανειλημμένα ότι ήταν γνωστό κάτι εκ των προτέρων.

Ωστόσο, η ισραηλινή Haaretz είχε αναφέρει πως ο επικεφαλής των IDF βρέθηκε το πρωί της 7ης Οκτωβρίου στο μουσικό φεστιβάλ Νοva αλλά δεν έλαβε κανένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας. Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα, ο αντισυνταγματάρχης Χάιμ Κόεν παρατήρησε τα τεράστια πλήθη στο φεστιβάλ αλλά σημείωσε ότι ελάχιστοι αστυνομικοί βρίσκονταν σε υπηρεσία ασφαλείας.

Ο Κόεν ισχυρίστηκε ότι δεν είχε πληροφορίες που να υποδηλώνουν ότι θα έπρεπε να ενεργήσει διαφορετικά ή να διατάξει τη διάλυση του φεστιβάλ.

Σύμφωνα με πόρισμα που είδε η Haaretz οι αρχές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ήταν λάθος να μην εξεταστεί η ακύρωση του φεστιβάλ κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης της μεραρχίας που πραγματοποιήθηκε επί τόπου, ενώ δεν έγινε γνωστό ποιες πληροφορίες είχαν κοινοποιηθεί στον Κόεν ώστε να πραγματοποιήσει αυτοψία.

Η έρευνα ανέφερε επίσης ότι ο Κοέν έκανε λάθος υπολογισμούς ενώ δεν διέθεσε στρατιωτική δύναμη στο συγκρότημα του φεστιβάλ, δεδομένου του μεγέθους του πλήθους, του χρόνου και της ευαίσθητης τοποθεσίας.

Οι νεκροί στη Γάζα

Τα τελευταία δύο χρόνια οι νεκροί στη Γάζα είναι πάνω από 67.000. Η πιο πρόσφατη αναλυτική καταγραφή του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, της 3ης Σεπτεμβρίου, κατέγραφε 19.424 νεκρά παιδιά, ποσοστό 30% επί του τότε συνολικού αριθμού των 64.232 θυμάτων. Ο συνολικός απολογισμός ανέρχεται πλέον σε 67.160 νεκρούς, σύμφωνα με τα στοιχεία της 6ης Οκτωβρίου.

Ο αριθμός αυτός ξεπερνά κατά πολύ τις απώλειες όλων των προηγούμενων πολέμων στη Γάζα από το 2005, σύμφωνα με το ισραηλινό ινστιτούτο ανθρωπίνων δικαιωμάτων B’Tselem.

Σύμφωνα με δημοσίευση στο περιοδικό The Lancet (Ιανουάριος 2025), τα επίσημα παλαιστινιακά στοιχεία ενδέχεται να υποεκτιμούν τον συνολικό αριθμό των θυμάτων κατά περίπου 40% κατά τους πρώτους εννέα μήνες του πολέμου, λόγω της κατάρρευσης του συστήματος υγείας.

Επιτροπή έρευνας του ΟΗΕ κατέληξε τον Σεπτέμβριο στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα, επικαλούμενη την έκταση των θανάτων ως μία από τις πράξεις που στηρίζουν την εκτίμηση αυτή.