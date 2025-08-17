Ισραήλ: Γενική απεργία και μαζικές κινητοποιήσεις ενάντια στα σχέδια Νετανιάχου για τη Γάζα

Ημέρα εθνικής διαμαρτυρίας ξημέρωσε στο Ισραήλ, με γενική απεργία και εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στους δρόμους, καθώς οι οικογένειες των ομήρων αντιδρούν στην κυβερνητική απόφαση για κλιμάκωση του πολέμου στη Γάζα.

Μια γενική απεργία σε εθνικό επίπεδο ξεκίνησε σήμερα, Κυριακή (17/8) η ημέρα στο Ισραήλ, καθώς οι οικογένειες των ομήρων διαμαρτυρήθηκαν για την απόφαση της κυβέρνησης να επεκτείνει τον πόλεμο στη Γάζα με μια εκστρατεία για την κατάκτηση της πόλης της Γάζα, αντί να υπογράψει συμφωνία για την επιστροφή των αγαπημένων τους.

Το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι προετοιμάζεται για την προσέλευση σχεδόν ενός εκατομμυρίου ανθρώπων στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς και για τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων σε δραστηριότητες σε εκατοντάδες άλλα σημεία σε ολόκληρο το Ισραήλ.

Για να ξεκινήσει η ημέρα των διαμαρτυριών, ακτιβιστές έχουν τοποθετηθεί σε διασταυρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα και θα μοιράζουν κίτρινες κορδέλες στους περαστικούς.

Όπως γράφει η ΕΡΤ, οι κύριες εκδηλώσεις της ημέρας θα ξεκινήσουν στις 7 π.μ., όταν το Συμβούλιο του Οκτωβρίου θα κάνει μια δήλωση στον Τύπο από την αγορά Σαρόνα στο Τελ Αβίβ, απέναντι από το στρατιωτικό αρχηγείο Κίρια.

Στη συνέχεια, στις 9 π.μ., θα ανοίξει μια ειδική έκθεση φωτογραφίας στην Πλατεία Ομήρων, η οποία θα είναι ανοιχτή για το κοινό όλη την ημέρα, μέχρι τις 6 μ.μ.

Στην κεντρική σκηνή της Πλατείας των Ομήρων θα πραγματοποιηθούν επίσης ομιλίες από συγγενείς των ομήρων στις 10 π.μ., 12 μ.μ., 2 μ.μ. και 4 μ.μ.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με μια μαζική συγκέντρωση έξω από το στρατιωτικό αρχηγείο Κίτια στις 8 μ.μ.