Γάζα: Διέρρευσε το φρικτό σχέδιο Νετανιάχου που οδηγεί σε αφανισμό των Παλαιστινίων

Σε δύο φάσεις η νέα στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα. Φόβοι για εκατομμύρια εκτοπισμένους και νέα ανθρωπιστική κρίση, με φόντο συγκρούσεις στους κόλπους της στρατιωτικής ηγεσίας.

Εν αναμονή της κρίσιμης συνεδρίασης της κυβέρνησης Νετανιάχου για την επόμενη φάση των επιχειρήσεων στη Γάζα -όπου αναμένεται να υιοθετηθεί το φρικτό σχέδιο που πρόκειται να δώσει τη χαριστική βολή στην εν εξελίξει γενοκτονία μέχρι την τελική εθνοκάθαρση του πληθυσμού- βρίσκεται η παγκόσμια κοινότητα, και μία νέα ανθρωπιστική κρίση διαφαίνεται.

Ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν πως το νέο σχέδιο στρατιωτικής επέκτασης στη Λωρίδα της Γάζας δεν θα μείνει στα χαρτιά παρά τις αντιδράσεις της στρατιωτικής ιεραρχίας, σύμφωνα με το οποίο μεγάλες περιοχές θα καταληφθούν σταδιακά από τον IDF, κάτι που θα προκαλέσει νέο εκτοπισμό έως και ενός εκατομμυρίου Παλαιστινίων.

Παρά τις προειδοποιήσεις ανώτατων στρατιωτικών αξιωματούχων ότι μια τέτοια επιχείρηση θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των ομήρων που κρατούνται ακόμη στην περιοχή, η κυβέρνηση Νετανιάχου φαίνεται έτοιμη να προχωρήσει, επιδιώκοντας την πλήρη εξουδετέρωση της Χαμάς και την άσκηση πίεσης για την απελευθέρωση περίπου 50 ομήρων – εκ των οποίων περίπου 20 φέρονται να βρίσκονται εν ζωή.

Το σχέδιο, όπως αναφέρει το Times of Israel, προβλέπει την κατάληψη της πόλης της Γάζας και των προσφυγικών καταυλισμών του κεντρικού τομέα, ωθώντας περίπου το ήμισυ του πληθυσμού του θύλακα προς τα νότια, προς την ανθρωπιστική ζώνη του Μαουάσι.

Παρότι κάποιοι υπουργοί αναμένεται να εκφράσουν αντιρρήσεις, σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να διασφαλίζει πλειοψηφία στο συμβούλιο εθνικής ασφάλειας, το οποίο συνεδριάζει απόψε στις 6 μ.μ., ώστε να εγκριθεί το σχέδιο.

Σε δύο φάσεις το σχέδιο στη Γάζα

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Channel 12, το σχέδιο του Ισραήλ για τη νέα φάση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας περιλαμβάνει δύο διακριτές φάσεις, με στόχο την κατάληψη της Γάζας Σίτι και την άσκηση πίεσης στη Χαμάς για την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων.

Το σχέδιο επικεντρώνεται αρχικά στην κατάληψη της πόλης της Γάζας και στην επέκταση των κέντρων διανομής βοήθειας σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Channel 12, κατά την πρώτη φάση, το Ισραήλ αναμένεται να εκδώσει οδηγία εκκένωσης προς τους περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους της πόλης της Γάζας, δίνοντάς τους χρόνο να απομακρυνθούν προς το κέντρο της Γάζας. Εκεί, σε συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αναπτυχθούν δομές πολιτικής προστασίας, όπως νοσοκομεία και καταυλισμοί για εκτοπισμένους. Η φάση αυτή εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Η δεύτερη φάση θα περιλαμβάνει μία στρατιωτική επίθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα ανακοινώνοντας την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας, σε συντονισμό με το Ισραήλ.

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι, δήλωσε την Τετάρτη στο Bloomberg News ότι υπάρχει πίεση για άμεση επέκταση των σημείων διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, από 4 σε 16, στο πλαίσιο της συνεργασίας Ισραήλ–ΗΠΑ μέσω του Gaza Humanitarian Foundation.

“Μιλάμε για τετραπλασιασμό μέσα σε δύο μήνες, όλα εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση”, δήλωσε ο Χάκαμπι, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το σχέδιο συνδέεται με την πρόοδο των στρατιωτικών επιχειρήσεων του IDF. “Υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα για ορισμένες περιοχές στον βορρά, καθώς θα εξαρτηθεί από το αν ο IDF μπορεί να τις καθαρίσει και να τις καταστήσει ασφαλείς”, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Channel 12, η επέκταση των ανθρωπιστικών κέντρων θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 1 δισ. δολάρια από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Στόχος είναι η δημιουργία πρόσβασης των Παλαιστινίων σε βοήθεια που παρακάμπτει τη Χαμάς, καθώς η Γάζα Σίτι περνά υπό ισραηλινό έλεγχο.

Μπέντζαμιν Νετανιάχου AP PHOTO

Ρεπορτάζ των Ynet, Kan και Channel 13 αναφέρουν ότι η νέα στρατιωτική επιχείρηση αναμένεται να διαρκέσει τέσσερις έως πέντε μήνες, με συμμετοχή τεσσάρων έως πέντε μεραρχιών του ισραηλινού στρατού. Το σχέδιο μάλιστα δεν περιορίζεται στην πόλη της Γάζας, αλλά περιλαμβάνει και επέκταση προς τους προσφυγικούς καταυλισμούς του κεντρικού τομέα, όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε ουσιαστική παρουσία του ισραηλινού στρατού.

Ο άμαχος πληθυσμός αναμένεται να ωθηθεί ακόμη περισσότερο προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα εξελίσσονται σε περιοχές όπου εκτιμάται ότι κρατούνται όμηροι, με προσπάθειες να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος για τη ζωή τους.

Το Kan μετέδωσε επίσης ότι οι διαμεσολαβητές Αίγυπτος και Κατάρ ασκούν πίεση στο Ισραήλ – μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών – να μην υλοποιήσει το σχέδιο, ενώ ταυτόχρονα παροτρύνουν τη Χαμάς να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Το δίκτυο επικαλείται πηγές ασφαλείας που δηλώνουν ότι ο στόχος του σχεδίου είναι να ωθήσει μαζικά περισσότερους Παλαιστινίους προς τη ζώνη Μαουάσι στο νότο, με την ελπίδα ότι αυτή η κίνηση θα υπηρετήσει τη διακηρυγμένη πρόθεση για ενθάρρυνση μετανάστευσης από τη Γάζα.

Μεταξύ των βασικών στόχων του νέου επιχειρησιακού σχεδίου του Ισραήλ περιλαμβάνεται η άσκηση πίεσης προς τη Χαμάς για την απελευθέρωση των εναπομείναντων ομήρων. Ωστόσο, σύμφωνα με το Kan, Ισραηλινός αξιωματούχος εκτιμά ότι οι πιθανότητες η Χαμάς να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν εγκριθεί το σχέδιο είναι “σχεδόν μηδενικές”.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Channel 12, εξετάζεται το ενδεχόμενο το σχέδιο να ευθυγραμμιστεί με την υπό διαμόρφωση αμερικανική πρόταση για συνολική διευθέτηση. Αν και το Ισραήλ μπορεί να “παγώσει” τις επιχειρήσεις, κυβερνητικοί αξιωματούχοι εκφράζουν σκεπτικισμό για το αν κάτι τέτοιο είναι ρεαλιστικό, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Στο τέλος της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αναμένεται να ζητήσει εντολή ώστε να έχει ο ίδιος και ο Υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, την εξουσιοδότηση να λαμβάνουν επιχειρησιακές αποφάσεις, συμπεριλαμβανομένων σταδιακών βημάτων για την εφαρμογή του νέου σχεδίου στη Γάζα.

Σύμφωνα με το Kan, στο τραπέζι βρίσκεται και εναλλακτικό σχέδιο που προβλέπει την περικύκλωση της πόλης της Γάζας και των κεντρικών καταυλισμών, τον αποκλεισμό ανθρωπιστικής βοήθειας στις περιοχές αυτές και την διενέργεια στοχευμένων εφόδων αντί για πλήρη στρατιωτική κατάληψη. Στόχος θα ήταν η σταδιακή εξουθένωση της Χαμάς, κάτι που θα έπαιρνε παραπάνω χρόνο, ενώ πηγές ασφαλείας αναφέρουν ότι το εναλλακτικό σχέδιο ενδέχεται να αποτελέσει ενδιάμεσο στάδιο πριν από μια πλήρη επέκταση. Ο Νετανιάχου φαίνεται να έχει απορρίψει αυτό το σενάριο.

Όπως μεταδίδει το Channel 13, στη συνεδρίαση αναμένεται να συμμετάσχει και ο ηγέτης του κόμματος Shas, Αριέ Ντέρι, ο οποίος – μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκιντεόν Σαάρ – δείχνουν να αντιτίθενται στο πλήρες σχέδιο κατάληψης της Γάζας. Παρ’ όλα αυτά, οι αναλυτές εκτιμούν ότι ο Νετανιάχου θα εξασφαλίσει πλειοψηφία υπέρ της έγκρισής του στο συμβούλιο ασφαλείας.

Απελπισμένοι Παλαιστίνιοι, σκαρφαλώνουν σε φορτηγό στην προσπάθειά τους να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια Associated Press

Ο Τραμπ στηρίζει το σχέδιο, όχι όμως και ο αρχηγός του IDF

Ο Τραμπ δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι το ζήτημα της κατάληψης ολόκληρης της Γάζας “εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Ισραήλ”, υποδηλώνοντας ότι δεν θα παρέμβει στη λήψη αποφάσεων της Ιερουσαλήμ σχετικά με το θέμα.

Σύμφωνα με το Axios, Αμερικανός αξιωματούχος που δεν κατονομάζεται δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ουάσινγκτον δεν σκοπεύει να παρέμβει στο σχέδιο του Ισραήλ για στρατιωτική δράση στη Γάζα, σημειώνοντας ότι ένα βίντεο προπαγάνδας της Χαμάς, στο οποίο ο Ισραηλινός όμηρος Εβυατάρ Νταβίντ εμφανίζεται εμφανώς εξαντλημένος και εξαναγκασμένος να σκάβει ενδεχομένως τον ίδιο του τον τάφο, συνέβαλε στην απόφαση του Τραμπ να “αφήσει τους Ισραηλινούς να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν”.

Ωστόσο, ο ίδιος αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν υποστηρίζει την προσάρτηση εδαφών της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ, παίρνοντας αποστάσεις από πιο ακραίες φωνές εντός του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου.

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Εγιάλ Ζαμίρ, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, καθώς και άλλοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει κατά του σχεδίου για την πλήρη κατάληψη της Γάζας, με το Channel 12 να παραθέτει τα λόγια του Ζαμίρ σε κλειστές συναντήσεις: “Η κατάληψη της Λωρίδας θα σύρει το Ισραήλ σε μια μαύρη τρύπα – αναλαμβάνοντας την ευθύνη για δύο εκατομμύρια Παλαιστινίους, απαιτώντας μια πολυετή επιχείρηση εκκαθάρισης, εκθέτοντας τους στρατιώτες σε ανταρτοπόλεμο και, το πιο επικίνδυνο, θέτοντας σε κίνδυνο τους ομήρους”.

Aνώτερος αξιωματούχος ασφαλείας προειδοποίησε επίσης, μιλώντας στο Channel 12, ότι αν το Ισραήλ προχωρήσει στην πλήρη κατάληψη της Γάζας, “ενδέχεται να μπει συνειδητά σε ένα μοντέλο τύπου Βιετνάμ“, παραπέμποντας στον μακρόχρονο και δαπανηρό πόλεμο των ΗΠΑ στο Βιετνάμ, ο οποίος είχε περιορισμένα στρατιωτικά αποτελέσματα και τεράστιο ανθρώπινο και πολιτικό κόστος.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το Kan, στρατιωτικοί αξιωματούχοι εκφράζουν έντονο προβληματισμό, καθώς εκτιμούν ότι η υλοποίηση του σχεδίου θα οδηγήσει σε βαριές απώλειες στις τάξεις των ισραηλινών στρατευμάτων.

Πάντως τις “διαφωνίες” στην ανώτατη ηγεσία του στρατού, κυρίως όσον αφορά τη σύγκρουση Νετανιάχου – Ζαμίρ, φάνηκε να επιβεβαιώνει και ο στρατηγός Γιανίβ Ασόρ, επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης του IDF.