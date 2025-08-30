Ισραήλ: Και πάλι στο στόχαστρο ο επικεφαλής των IDF- “Αν δεν θέλει εισβολή, είναι δική του ευθύνη”

Λίγο ακόμη θα καθυστερήσει η απόφαση του Ισραήλ για ολοκληρωτική εισβολή στη Γάζα. Νέα πυρά για τον αρχηγό των IDF.

Για λίγες ακόμη ημέρες φαίνεται ότι θα καθυστερήσει η απόφαση του Ισραήλ για ολοκληρωτική εισβολή στη Γάζα με στόχο την πλήρη ισραηλινή κυριαρχία στη Λωρίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η εφημερίδα Haaretz, Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας δεν αναμένεται να υιοθετήσει απόφαση για την κατοχή της Λωρίδας της Γάζας στη συνεδρίασή του την Κυριακή.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, οι υπουργοί θα λάβουν ενημερώσεις για τις εξελίξεις σε διάφορα μέτωπα και τις πρόσφατες ισραηλινές επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα ο επικεφαλής των IDF Eγιάλ Ζαμίρ εξακολουθεί να αντιστέκεται σε μία τέτοια προοπτική προκαλώντας την οργή των πολιτικών προϊσταμένων του.

“Η απόφαση είχε ήδη ληφθεί πριν από δύο εβδομάδες. Μπαίνουμε στη Γάζα. Το γεγονός ότι ο αρχηγός του επιτελείου προσπαθεί να την αποφύγει είναι δική του ευθύνη” τόνισε ο αξιωματούχος ο οποίος πάντως δεν κατονομάζετε.