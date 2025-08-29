Ισραήλ: Ο στρατός κήρυξε την πόλη της Γάζας “επικίνδυνη ζώνη μαχών”

Η τακτική παύση της στρατιωτικής δραστηριότητας σταματά να εφαρμόζεται στην περιοχή της πόλης της Γάζας, ανακοίνωσε ο IDF.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι πλέον η πόλη της Γάζας είναι “επικίνδυνη ζώνη μαχών”, χωρίς ωστόσο να ζητήσει από τους Παλαιστίνιους να την εγκαταλείψουν άμεσα.

“Από σήμερα (Παρασκευή) στις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) η τοπική τακτική παύση της στρατιωτικής δραστηριότητας δεν θα εφαρμόζεται στην περιοχή της πόλης της Γάζας, η οποία αποτελεί επικίνδυνη ζώνη μαχών”, επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός.

Αυτή η “τοπική τακτική παύση“, που εφαρμόζεται καθημερινά στην πόλη της Γάζας και σε άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, είχε ανακοινωθεί στα τέλη Ιουλίου προκειμένου, όπως είχε επισημάνει ο ισραηλινός στρατός, “να επιτραπεί η ασφαλής διέλευση των κομβόι του ΟΗΕ” και των ανθρωπιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας.