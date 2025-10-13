Ισραήλ: Ο Χέρτσογκ θέλει να απονείμει στον Τραμπ τιμητική διάκριση

Ο πρόεδρος Χέρτσογκ θέλει να απονείμει στον Αμερικανό ομόλογό του ΗΠΑ Τραμπ την κορυφαία πολιτική τιμητική διάκριση του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ θέλει να απονείμει στον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ την κορυφαία πολιτική διάκριση τα χώρας του σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη συμβολή του στην απελευθέρωση των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Ο κ. Τραμπ αναμένεται σε κάτι λιγότερο από μια ώρα στο Τελ Αβίβ κι αργότερα σήμερα προγραμματίζει να εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ, την ισραηλινή Βουλή, στην Ιερουσαλήμ.

Η επίσκεψή του συμπίπτει με την αναμενόμενη επιστροφή όλων των ομήρων που απομένουν στη ζωή στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς που προώθησε ο ίδιος.

Ο κ. Χέρτσογκ σκοπεύει να ενημερώσει τον κ. Τραμπ για “την απόφασή του να του απονείμει το προεδρικό μετάλλιο του Ισραήλ σε ένδειξη αναγνώρισης για τις προσπάθειές του να επιστρέψουν οι όμηροι στα σπίτια τους”, σύμφωνα με ανακοίνωση των υπηρεσιών του, που διευκρινίζει ότι η βράβευση θα γίνει “τους επόμενους μήνες», σε «ημερομηνία και τοποθεσία που μένουν να διευκρινιστούν”.

“Χάρη στις άοκνες προσπάθειές του, ο πρόεδρος Τραμπ όχι μόνο συνέβαλε να επιστρέψουν οι αγαπημένοι μας στα σπίτια τους, αλλά έβαλε επίσης τα θεμέλια νέας εποχής στη Μέση Ανατολή βασισμένης στην ασφάλεια, τη συνεργασία και την αληθινή ελπίδα για ειρηνικό μέλλον”, έκρινε ο κ. Χέρτσογκ.

Εξήρε εξάλλου τον ένοικο του Λευκού Οίκου Τραμπ για την “ακλόνητη υποστήριξή του στο κράτος του Ισραήλ”, το ότι προώθησε τις συμφωνίες του Αβραάμ, που επέτρεψαν εξομάλυνση των σχέσεων του εβραϊκού κράτους με τρεις αραβικές χώρες (Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μαρόκο), κι ακόμη πως διέταξε τους αμερικανούς βομβαρδισμούς σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά στον πόλεμο 12 ημερών εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας τον Ιούνιο.

Το μετάλλιο του προέδρου του Ισραήλ απονέμεται σε πρόσωπα ή οργανισμούς που κρίνεται πως έχουν εξαιρετική συμβολή στο κράτος του Ισραήλ ή στην ανθρωπότητα με το ταλέντο ή με τις υπηρεσίες τους.

Ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν ο πρώτος αμερικανός πρόεδρος εν ενεργεία που το έλαβε, το 2013, από τα χέρια του τότε αρχηγού του εβραϊκού κράτους Σιμόν Πέρες, για τη “μοναδική συμβολή του στην ενίσχυση του κράτους του Ισραήλ και της ασφάλειας των κατοίκων του”.