Ισραήλ: Σειρήνες στο Τελ Αβίβ μετά την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη

Σειρήνες για αεροπορική επιδρομή στο Τελ Αβίβ, μετά την ανακοίνωση του στρατού ότι εντόπισε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη.

Σειρήνες για επικείμενη αεροπορική επιδρομή ήχησαν σήμερα στο Τελ Αβίβ, μετά την ανακοίνωση του στρατού ότι ταυτοποίησε πύραυλο που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη προς το Ισραήλ.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας λειτουργούν για να αναχαιτίσουν την απειλή, πρόσθεσε ο στρατός σε ανακοίνωση.