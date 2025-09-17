Ιταλία: Επεισόδια στο Πανεπιστήμιο της Πίζας – Φοιτητές υπέρ της Παλαιστίνης έκαναν κατάληψη

Επεισόδια έλαβαν χώρα στο Πανεπιστήμιο της Πίζας όταν φοιτητές διέκοψαν μάθημα και πραγματοποίησαν κινητοποίηση υπέρ της Παλαιστίνης.

Φοιτητές, οι οποίοι τάσσονται υπέρ της αναγνώρισης του παλαιστινιακού κράτους, διέκοψαν στο πανεπιστήμιο του Τορίνο μάθημα καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Επιστημών και προχώρησαν σε κατάληψη της αίθουσας.

Πρόκειται για μέλη αριστερών φοιτητικών οργανώσεων, τα οποία υπογράμμισαν ότι “ενώ προχωρούσαν σε κινητοποίηση για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ώρες στην πόλη της Γάζας, συνάντησαν έναν σιωνιστή καθηγητή, ο οποίος προσπάθησε, με κάθε τρόπο, να μην επιτρέψει στην αλληλέγγυα προς την Παλαιστίνη φωνή να μπει στην αίθουσά του”.

“Για τον λόγο αυτό, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε κατάληψη και να ακυρώσουμε το μάθημά του, ώστε να εξασφαλίσουμε τον χρόνο που η Παλαιστίνη χρειάζεται αυτή την στιγμή”, πρόσθεσαν οι φοιτητές.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο καθηγητής προσπάθησε να αποτρέψει την κατάληψη της αίθουσας. Στην συνέχεια μετέβη, με μώλωπες, στο τμήμα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείου, όπως και στην αστυνομία, όπου κατέθεσε μήνυση.

Η Ιταλίδα υπουργός αρμόδια για την τριτοβάθμια εκπαίδευση Άννα Μαρία Μπερνίνι με ανάρτησή της στο “Χ” υπογράμμισε πως, “όταν πλήττεται η ελεύθερη, ακαδημαϊκή διδασκαλία, πραγματοποιείται επίθεση κατά της καρδιάς της δημοκρατίας, την οποία πρέπει να υπερασπίσουμε όλοι, χωρίς κανέναν δισταγμό”.

“Τα πανεπιστήμια δεν είναι μέρη όπου επιτρέπεται να διακόπτονται μαθήματα ή να γίνονται επιθέσεις κατά διδασκόντων. Τα όσα συνέβησαν στο πανεπιστήμιο της Πίζας είναι απαράδεκτα”, πρόσθεσε η Μπερνίνι.

Απομακρύνθηκε Ιστραηλινός καθηγητής που υπερασπιζόταν τους IDF

Την ίδια ώρα, ο πρύτανης του Πολυτεχνείου του Τορίνο Στέφανο Κορνιάτι ανακοίνωσε ότι διέκοψε την συνεργασία του θεσμού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του οποίου προΐσταται, με τον Ισραηλινό επισκέπτη λέκτορα Πίνι Ζορέα.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, κατά την διάρκεια του μαθήματός του σε φοιτητές διδακτορικού, ο Ζορέα υπερασπίσθηκε τις Δυνάμεις Άμυνας του Ισραήλ (IDF, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις), τονίζοντας ότι “ο ίδιος υπηρέτησε στις δυνάμεις αυτές και είδε οτι πρόκειται για τον πιο καθαρό στρατό στον κόσμο”.

Ο πρύτανης του Πολυτεχνείου του Τορίνο υπογράμμισε ότι “το πανεπιστήμιό του απορρίπτει τον πόλεμο και καταδικάζει με αποτροπιασμό την συνεχιζόμενη σφαγή των αμάχων στην Γαζα ενώ παράλληλα ζητά απο την ιταλική κυβέρνηση και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της χώρας να καταβάλουν ουσιαστικές προσπάθειες για να μπορέσει να επιτευχθεί η ειρήνη”.