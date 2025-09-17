Ό,τι κάνει το Ισραήλ την τελευταία διετία στη Γάζα αποσκοπεί στη Gaza Riviera, project που υποστηρίζει παντοιοτρόπως και ο Τραμπ.

Τελικά, μάλλον δεν ήταν η ιδέα των οικογενειών των Ισραηλινών ομήρων ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σαμποτάρει την εκεχειρία.

Πως δεν είναι η αδιαφορία ο λόγος που δεν παρουσίασε επί μια διετία, συνεκτικό πολιτικό σχέδιο για τη Γάζα, μετά τον πόλεμο, αλλά τίθεται πρακτικό ζήτημα: δεν μπορείς να δημιουργήσεις πλάνο, για κάτι που δεν υπάρχει.

Μπορείς όμως, να δημιουργήσεις πολλά πλάνα, για όσα κάτι που μπορείς να δημιουργήσεις σε ένα εγκαταλειμμένο και ισοπεδωμένο “φιλέτο” γης.

Ακόμα και αν το όραμα βασίζεται σε μια γενοκτονία.

Ο καθηγητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Birzeit, Abdeljawwad Omar είπε στο NEWS 24/7 ότι «η Γάζα είναι σήμερα, ένα τοπίο με ερείπια. Δεν πρόκειται για πόλεμο, με την κοινή έννοια. Είναι εξόντωση».

Αναλυτές καταθέτουν πως όλος ο πλανήτης μπορεί να καταλάβει τώρα, ότι το μόνο σχέδιο που απασχολούσε μια διετία το Ισραήλ ήταν η εξάλειψη της Λωρίδας της Γάζας.

Και δεν είχε κανένα θέμα να χρησιμοποιήσει αθέμιτα μέσα, όπως «η μαζική καταστροφή, η μαζική εξόντωση και η μαζική λιμοκτονία», όπως έγραψε το Τhe New Arab.

«Το λεγόμενο Gaza Riviera είναι λιγότερο ένα όραμα για το μέλλον και περισσότερο μια νεκρολογία, γραμμένη στη γλώσσα της πολυτέλειας.

“Τυλιγμένο” σε γυαλιστερές παρουσιάσεις και προωθημένο ως άλμα προς την πρόοδο, είναι στην πραγματικότητα η κορύφωση ετών σκόπιμης καταστροφής. Ένα σχέδιο για την εξάλειψη των Παλαιστινίων στη Γάζα και την αναδιαμόρφωση της απουσίας τους, ως καινοτομίας.

Αυτό που παρουσιάζεται ως επένδυση και αναγέννηση είναι, στην πραγματικότητα, το ξέπλυμα της γενοκτονίας σε κοινή θέα.

«Η “Ριβιέρα της Γάζας” δεν υποδεικνύει ένα αύριο συνύπαρξης ή ευημερίας. Υποδεικνύει την παλαιότερη αποικιακή λογική της μετατροπής των ζωών σε εμπόδια και της διαγραφής σε ευκαιρία».

Ο “μετασχηματισμός” που θα έχει “τεράστια κέρδη”

Οι Αμερικανοί πάλι, κάνουν λόγο για “ριζικό μετασχηματισμό” και “τεράστια κέρδη, για τις ΗΠΑ”, σε όσα πρόκειται να γίνουν στην Γάζα, όταν αδειάσει και έχουν γκρεμιστεί όλα.

Η Washington Post αποκάλυψε έγγραφο 38 σελίδων του Ιδρύματος Ανασυγκρότησης, Οικονομικής Επιτάχυνσης και Μετασχηματισμού της Γάζας, της κυβέρνησης Τραμπ με το σχέδιο που έχει εκπονηθεί.

Σχολιάστηκε πως θυμίζει πάρα πολύ το Gaza 2035 που παρουσίασε το 2024 ο Νετανιάχου και εμφάνιζε τη Γάζα, ως έναν κόμβο logistics που συνδεόταν με το μεγα-έργο Neom της Σαουδικής Αραβίας, απογυμνωμένο από την παλαιστινιακή παρουσία.

Η παρουσίαση του Gaza Riviera “ανοίγει” όπως και αυτή του Gaza 2035: την ανοικοδόμηση από το τίποτα. Και στα δυο projects τονίζονται ως βασικές προϋποθέσεις να έχει ισοπεδωθεί πλήρως η περιοχή και να μην έχει μείνει σε αυτήν, Παλαιστίνιος.

Αυτά είναι σε εξέλιξη τώρα.

Ο “Περίπατος του Τραμπ” σήμανε την αντίστροφη μέτρηση

Τίποτα λοιπόν, δεν γίνεται τυχαία στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες ημέρες, με τον Νετανιάχου να αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση για το γκρέμισμα πριν την ανοικοδόμηση, μια εβδομάδα πριν την χερσαία επίθεση του ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας.

Tην Τετάρτη 10/9, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ παρέστη στην πόλη Μπατ Γιαμ, μεσογειακή ακτή στα νότια του Τελ Αβίβ, για την τελετή θεμελίωσης έργου που θα γίνει στην ακτογραμμή. Θα εκτείνεται σε πολλά χιλιόμετρα, θα είναι δημόσιας χρήσης και θα έχει εγκαταστάσεις αναψυχής, χώρους πρασίνου, όπως και βελτιωμένη πρόσβαση στην ακτή.

Κατά την Haaretz, ο Νετανιάχου είπε σε όσους ήταν στην εκδήλωση πως έχει προτείνει να ονομαστεί αυτό το έργο «Περίπατος του Τραμπ» (Trump Promenade), καθώς, όπως εξήγησε, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι «ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ το Ισραήλ στον Λευκό Οίκο».

Δεν ήταν ανέκαθεν. Έγινε με κάποιες «φιλοϊσραηλινές ενέργειες», όπως «η αναγνώριση της Ιερουσαλήμ, ως πρωτεύουσας του Ισραήλ» και «η μεταφορά της πρεσβείας των ΗΠΑ εκεί». Επίσης, «επιβεβαίωσε την ισραηλινή κυριαρχία στα Υψώματα του Γκολάν» (οι ΗΠΑ είναι η μοναδική χώρα που αναγνωρίζει αυτήν την περιοχή ως ισραηλινό έδαφος) και «αποχώρησε από τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν».

Όλα αυτά δεν τα έκανε ο Τραμπ από την καλή του την καρδιά. Είχε έναν στόχο: την «μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Γάζας», κατά του Νετανιάχου το ρηθέν, στην τελετή του «Περιπάτου του Τραμπ».

Αστειευόμενος μάλιστα, είπε το εξής:

«O πρόεδρος των ΗΠΑ μου έχει μιλήσει αρκετές φορές για παραθαλάσσιες ιδιοκτησίες σε ένα μέρος, λίγο νοτιότερα από εδώ: τη Γάζα».

Κάπως έτσι, όλοι θυμήθηκαν το «Τrump Gaza», γνωστό ως Σχέδιο του Τραμπ για τη μετατροπή της κατεστραμμένης, από τον πόλεμο, Λωρίδα της Γάζας σε Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής. Το είχε ανακοινώσει ο ίδιος τον περασμένο Φλεβάρη, όταν προκάλεσε απανωτά σοκ, με τους Παλαιστινίους να το απορρίπτουν κατηγορηματικά.

Κάτι που ουδένα ρόλο έπαιξε στις εξελίξεις.

Οι πυλώνες του οράματος του Τραμπ ήταν

να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της περιοχής για τουλάχιστον, μια δεκαετία, ώστε να επιβλέπουν την ανοικοδόμηση, να μετεγκατασταθούν οι Παλαιστίνιοι «προσωρινά ή μόνιμα», ώστε να διευκολυνθεί η ανοικοδόμηση, με τις χώρες που θα τους δεχθούν να λαμβάνουν έως 5.000 δολάρια το άτομο, μαζί με άλλες “διευκολύνσεις”. Για παράδειγμα, ο Τραμπ έταξε στη Λιβύη πως θα αποδεσμεύσει τα “παγωμένα” κονδύλια βοήθεια προς τη Λιβύη και η μεσογειακή παραλία της Γάζας, την οποία ο γαμπρός του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ έχει χαρακτηρίσει ως «πολύτιμη» θα εξελιχθεί σε τουριστικό και τεχνολογικό παράδεισο.

Κοντολογίς, η Γάζα θα εξελισσόταν σε αυτό που δείχνει το βίντεο που είχε αναδημοσιεύσει τότε ο Τραμπ, στο Truth.

Οι Νετανιάχου και Τραμπ δεν είναι μόνοι στο project της Gaza Riviera

Πολλοί σύμμαχοι των ΗΠΑ και οργανισμοί είχαν αντιδράσει στα λεγόμενα του Τραμπ, ο οποίος δεν ξαναείπε τίποτα για το project.

Αυτό δεν σήμαινε πως δεν συνεχίζει να κινείται προς την πραγματοποίηση του. Και φυσικά, δεν κάμφθηκε όταν ο ΟΗΕ είπε ξεκάθαρα ότι «το Ισραήλ κάνει γενοκτονία στη Γάζα».

Τα εγκαίνια της παραλιακής λεωφόρου που εγκαινίασε προ ημερών ο Νετανιάχου φαίνεται πως ανήκαν στο γενικότερο πλαίσιο της (κατασκευαστικής) συνεργασίας των Ισραηλινών με την κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Στην ουσία ήταν συμβολική χειρονομία της συμμαχίας του Ισραηλινού πρωθυπουργού με τον Τραμπ.

Στο “μεταπολεμικό έργο ανάπτυξης ακινήτων” όπως αναφέρεται στα σχέδια των κατασκευαστών η γενοκτονία, σύμφωνα με άρθρο των Financial Times που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο, φαίνεται πως εμπλέκεται και το Tony Blair Institute.

Πληροφορίες θέλουν το ΤΒΙ να έχει δημιουργήσει σχέδιο που ανέλαβε ομάδα Ισραηλινών επιχειρηματιών, με τη βοήθεια συμβούλων της Boston Consulting Group (BCG), με βασική προϋπόθεση την “οικειοθελή εγκατάσταση” του 1/4 των Παλαιστινίων της Γάζας.

Η ιδέα που παραδόθηκε, παραπέμπει στο Ντουμπάι, σε ό,τι αφορά τα λιμάνια, τα αεροδρόμια και τους σιδηρόδρομους.

Το πλάνο έθετε σε λειτουργία τη μαζική μεταφορά πληθυσμού στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων μοντελοποιημένων σεναρίων και υπολογιστικών φύλλων «που τιμολογούσαν την εθνοκάθαρση».

Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που «βοηθάει κυβερνήσεις και ηγέτες να κάνουν θαρραλέες ιδέες, πραγματικότητα», όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του, είχε διαψεύσει την όποια εμπλοκή.

Οι FT ωστόσο, ανέφεραν πως δυο από τα μέλη του προσωπικού του συμμετείχαν σε συζητήσεις, επί του σχεδίου για τη Γάζα. Το μέσο είχε εξασφαλίσει εσωτερικό έγγραφο του TBI, με τίτλο «Gaza Economic Blueprint».

Είχε προτάσεις υποδομών, όπως ένα λιμάνι που θα συνδέει τη Γάζα με τον διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης. Πουθενά δεν προτεινόταν ο εκτοπισμός των Παλαιστινίων.

Τουναντίον αναφερόταν πως «διασχίζοντας το Ισραήλ και προσφέροντάς του μεγάλα οικονομικά οφέλη, ο διάδρομος της Ινδίας θα ανταγωνιζόταν την Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας, τον οποίον θέλουν να μπλοκάρουν οι ΗΠΑ».

Και για να πάρει ό,τι θέλει η κυβέρνηση του Τραμπ, χρησιμοποιεί όσα μέσα υπάρχουν.

Άρα το θέμα είναι ποιος τον σταματά.

Ποιος μπορεί και ποιος προσπαθεί.

Την απάντηση τη βλέπουμε.