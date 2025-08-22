Ιταλία: Οργή με ομάδα στο Facebook που μοιραζόταν γυμνές φωτογραφίες γυναικών

Η ομάδα «Mia Moglie» («Η γυναίκα μου»), που λειτουργούσε από το 2019, φιλοξενούσε εκατοντάδες φωτογραφίες και σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου

Ηεταιρεία Meta διέγραψε ομάδα στο Facebook με 32.000 μέλη, όπου άνδρες αντάλλασσαν φωτογραφίες των συζύγων τους χωρίς τη γνώση τους, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων στην Ιταλία.

Η αποκάλυψη προκάλεσε έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις.

Το Κίνημα Πέντε Αστέρων ζήτησε από την κυβέρνηση Μελόνι να παρέμβει απέναντι σε μια «απαράδεκτη πατριαρχική νοοτροπία», ενώ η Ρομπέρτα Μόρι από το Δημοκρατικό Κόμμα μίλησε για «δομική ψηφιακή βία» και κάλεσε σε «ενιαίο μέτωπο» θεσμών, κοινωνίας και ψηφιακών πλατφορμών.

Η ακτιβίστρια Καρολίνα Καπρία, που κατήγγειλε δημόσια την ομάδα στο Instagram, χαρακτήρισε το φαινόμενο «εικονικό ομαδικό βιασμό».

Οι ιταλικές Αρχές έχουν ήδη δεχθεί 2.800 καταγγελίες, με την Υποδιευθύντρια της Αστυνομίας Διαδικτύου Μπάρμπαρα Στραππάτο να τονίζει: «Ποτέ ξανά δεν έχουμε λάβει τόσο μεγάλο αριθμό αναφορών».

Η δικηγόρος Μαρίζα Μαραφίνο εκτίμησε ότι τα μέλη που μοιράστηκαν ή σχολίασαν τις φωτογραφίες κινδυνεύουν με βαριές ποινικές διώξεις, που μπορεί να φτάσουν έως και τα έξι χρόνια φυλάκισης, για αδικήματα όπως εκδικητική πορνογραφία, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, συκοφαντική δυσφήμιση και παιδική πορνογραφία.

Το γεγονός ότι η ομάδα παρέμεινε ενεργή επί έξι χρόνια, παρά τις απαγορεύσεις του Facebook, προκαλεί ερωτήματα για την ικανότητα της Meta να εφαρμόζει αποτελεσματικά τις ίδιες της τις πολιτικές.