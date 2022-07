James Bond: Πέθανε ο Μόντι Νόρμαν, συνθέτης του μουσικού θέματος των ταινιών

Ο Άγγλος συνθέτης Μόντι Νόρμαν, γνωστός για το μουσικό θέμα των ταινιών James Bond, πέθανε τη Δευτέρα (11/07) σε ηλικία 94 ετών.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα του ο συνθέτης πέθανε ύστερα από "σύντομη ασθένεια".

Ο Μόντι Νόρμαν συνέθεσε το διάσημο θέμα της κινηματογραφικής σειράς James Bond για την ταινία του 1962 "Dr. No." Το θέμα χρησιμοποιήθηκε σε 25 ταινίες με έξι διαφορετικούς ηθοποιούς στον ρόλο του Βρετανού πράκτορα 007, συμπεριλαμβανομένης της πρόσφατης "No Time to Die".

Ο Μόντι Νόρμαν παίζει στο πιάνο το μουσικό θέμα των ταινιών James Bond:

Στην ταινία του 1983 "Never Say Never Again", δεν χρησιμοποιήθηκε η σύνθεση του Μόντι Νόρμαν επειδή παρήχθη από ένα ανταγωνιστικό στούντιο, εκτός της EON Productions. Το θέμα εμφανίζεται επίσης στο βιντεοπαιχνίδι James Bond, όπως το Goldeneye για το Nintendo 64.

Ο συνθέτης, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Νόρμαν Νοσέροβιτς, γεννήθηκε στο Στέπνεϊ, στο ανατολικό Λονδίνο, από Εβραίους γονείς. Ως παιδί κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου απομακρύνθηκε από το Λονδίνο, αλλά στη συνέχεια επέστρεψε.

Πήρε την πρώτη του κιθάρα σε ηλικία 16 ετών, μια Gibson του 1930 και την κρατούσε ως «φυλαχτό». Ο Μπερτ Γουίντον δίδαξε τον Νόρμαν μετά την περίοδο που υπηρέτησε στη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία (RAF).

Ο Νόρμαν έπαιζε στο συγκρότημα της τζαζ του Σίριλ Στέιπλετον και του Στάνλεϊ Μπλακ. Ως σόλο καλλιτέχνης συμμετείχε σε παραστάσεις βαριετέ με τον Μπένι Χιλ.

Έγραψε τη μουσική για το γαλλικό μιούζικαλ "Irma La Douce" στο Γουέστ Εντ. Ακολούθησε κινηματογραφική μεταφορά του το 1963. Ο Νόρμαν έγραψε μουσική για πολλά μιούζικαλ προτού δημιουργήσει τη σύνεση για την ταινία "Dr. No.".

Συνέχισε να γράφει μουσική για μιούζικαλ και να παίζει για καλλιτέχνες όπως οι Μπομπ Χόουπ, Κλιφ Ρίτσαρντ και Moby. Κυκλοφόρησε ένα σόλο άλμπουμ του, το "Completing the Circle", το 2005.

