JD Vance: Ποιος είναι ο υποψήφιος αντιπρόεδρος του Τραμπ

Ποιος είναι ο Τζέι Ντι Βανς (J.D. Vance), ο 39χρονος γερουσιαστής από το Οχάιο, που ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε για υποψήφιο αντιπρόεδρό του.

Ο 39χρονος γερουσιαστής από το Οχάιο, Τζέι Ντι Βανς (J.D. Vance) επιλέχθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ ως υποψήφιος αντιπρόεδρός του, κατά τη διάρκεια του Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων, το οποίο ξεκίνησε σήμερα, Δευτέρα (15/7) στο Μιλγουόκι.

Ο James David Vance γεννήθηκε το 1984 στο Middletown του Οχάιο, μια μικρή πόλη ανάμεσα στο Σινσινάτι και το Ντέιτον με πληθυσμό (τότε) περίπου 45.000 κατοίκων.

Συμπτωματικά, ο βιολογικός του πατέρας ονομαζόταν επίσης Ντόναλντ – και είχε σκωτσέζικο-ιρλανδική καταγωγή – αλλά οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν μικρός και υιοθετήθηκε από τον ο νέο σύζυγο της μητέρας του.

O Sen. J.D. Vance AP

Ο Vance τελείωσε το λύκειο και πέρασε τέσσερα χρόνια στους πεζοναύτες. Μετά την αποφοίτησή του από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο το 2009, ο Vance δημιούργησε δύο σχέσεις που θα διαμόρφωναν το υπόλοιπο της ζωής του. Στη Νομική Σχολή του Γέιλ γνώρισε τη μελλοντική του σύζυγο Usha Vance, μια Ινδοαμερικανίδα από το Σαν Ντιέγκο. Και στο Σαν Φρανσίσκο, όπου το ζευγάρι μετακόμισε το 2015, γνώρισε τον Peter Thiel – τον παραγωγικό επενδυτή της τεχνολογικής βιομηχανίας και αρχι-συντηρητικό που αργότερα θα χρηματοδοτούσε μεγάλο μέρος της εκστρατείας του Vance για τη Γερουσία των ΗΠΑ.

Έγινε γνωστός κυρίως για το αυτοβιογραφικό του βιβλίο “Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis”, που εκδόθηκε το 2016. Το βιβλίο περιγράφει την δύσκολη παιδική του ηλικία σε μια φτωχή και βίαιη οικογένεια.

Το βιβλίο αυτό έγινε γρήγορα best-seller και προσέλκυσε μεγάλη προσοχή λόγω της έντονης περιγραφής της ζωής στην εργατική τάξη και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.

Ο Βανς εκμεταλλεύτηκε την επιτυχία του βιβλίου του για να ενισχύσει την πολιτική του καριέρα. Το 2021, ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών εκπροσωπώντας το Οχάιο και κέρδισε τις εκλογές το 2022.

Αρχικά, το 2016 ήταν επικριτικός απέναντι στον Τραμπ , ωστόσο έχει ανακαλέσει τις παλιές επικρίσεις του. “Όπως πολλοί άνθρωποι, άσκησα κριτική στον Τραμπ το 2016″, δήλωσε ο Βανς το 2021. “Και ζητώ από τους ανθρώπους να μην με κρίνουν με βάση αυτά που είπα το 2016, γιατί ήμουν πολύ ανοιχτός στο ότι είπα αυτά τα επικριτικά πράγματα και τα μετανιώνω, και μετανιώνω που έκανα λάθος για τον Τραμπ.

“Νομίζω ότι ήταν ένας καλός πρόεδρος, νομίζω ότι πήρε πολλές καλές αποφάσεις για τους ανθρώπους και νομίζω ότι δέχτηκε πολλά πυρά”.

Στη Γερουσία, ο Vance υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ και συχνά ψηφίζει σύμφωνα με τα συμφέροντα του πρώην προέδρου. Αντέδρασε στο νομοσχέδιο για την παροχή βοήθειας στην Ουκρανία νωρίτερα φέτος, υιοθετώντας την κριτική του Τραμπ.

O Sen. J.D. Vance και ο Donald Trump AP Photo/Jeff Dean, File

Ερωτηθείς στο Fox News τη Δευτέρα για το πώς θα αισθανόταν αν δεν τον επέλεγαν για αντιπρόεδρο του Τραμπ, ο Βανς παραδέχθηκε: “Είμαι άνθρωπος, σωστά; Έτσι, όταν γνωρίζεις ότι αυτό το πράγμα είναι μια πιθανότητα, αν δεν συμβεί, σίγουρα θα υπάρξει μια μικρή απογοήτευση“.