Κακοκαιρία Boris: Συγκλονίζουν οι εικόνες βιβλικής καταστροφής – Αυξάνονται οι νεκροί

Ανυπολόγιστες ζημιές έχει προκαλέσει σε πολλές περιοχές της Ευρώπης η κακοκαιρία Boris, με τον αριθμό των θυμάτων να μεγαλώνει. Απίστευτες εικόνες και βίντεο από τις καταστροφές.

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη μετά το πέρασμα της καταστροφικής καταιγίδας Boris, από την οποία χιλιάδες άνθρωποι έχουν πληγεί, ενώ έχει προκαλέσει τεράστιες ζημιές, το ύψος των οποίων προς το παρόν δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Καταρρακτώδεις βροχές σάρωσαν από την Παρασκευή αυτήν την περιοχή, με αποτέλεσμα να υπερχειλίσουν ποταμοί και χιλιάδες κάτοικοι να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, σε ορισμένες περιπτώσεις με τη βοήθεια ελικοπτέρων, την ώρα που άλλοι βρήκαν καταφύγιο στις στέγες των σπιτιών τους ή των αυτοκινήτων τους.

Πλημμυρισμένη περιοχή στην Τσεχία από την κακοκαιρία Boris AP Photo/Petr David Josek

Στη Ρουμανία τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, η Αυστρία ανακοίνωσε δύο νέους θανάτους, δύο άνδρες ηλικίας 70 και 80 ετών, έπειτα από τον θάνατο ενός πυροσβέστη μία ημέρα πριν.

Στην Τσεχία, η αστυνομία επιβεβαίωσε στο κρατικό ραδιοφωνικό δίκτυο τον θάνατο ενός ανθρώπου που πνίγηκε, όπως και το ότι αγνοούνται επτά άνθρωποι.

Residents walk through debris after recent floods in Jesenik, Czech Republic, Monday, Sept. 16, 2024. (AP Photo/Petr David Josek)

Από την πλευρά της, η πολωνική αστυνομία έκανε λόγο για τέσσερα θύματα στις πλημμυρισμένες περιοχές, με τον πρωθυπουργό της χώρας Ντόναλντ Τουσκ να ανακοινώνει μία άμεση βοήθεια ύψους ενός δισεκατομμυρίου ζλότι, ήτοι 235 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε όλες τις περιοχές τις οποίες οι αρχές κήρυξαν σε κατάσταση φυσικής καταστροφής για μια περίοδο 30 ημερών, εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν βυθιστεί στο σκοτάδι ή δεν έχουν νερό, δρόμοι έχουν κοπεί στα δύο και τα δρομολόγια των σιδηροδρόμων έχουν διακοπεί.

Νωρίτερα, ο Τουσκ ανακοίνωσε επίσης ότι θα συναντηθεί με αξιωματούχους άλλων χωρών των περιοχών που επλήγησαν από τις πλημμύρες. «Θα παροτρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να χρηματοδοτήσει τις ζημιές», δήλωσε ο Τουσκ.

Σε ορισμένες πόλεις, όπως στην πολωνική κοινότητα Κλόντζκο, η στάθμη του νερού άρχισε να υποχωρεί, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτεται το μέγεθος της καταστροφής: δρόμοι έχουν κατακλυστεί από συντρίμμια, τζάμια έχουν σπάσει και κολόνες φωτισμού έχουν καταστραφεί.

Σε απόσταση δύο ωρών από εκεί, η τσεχική πόλη Κρνοφ είναι αντιμέτωπη με μια «καταστροφή» την επομένη των άνευ προηγουμένου πλημμυρών.

«Όλα τα πεζοδρόμια έχουν καταστραφεί, τα πάντα έχουν ανατραπεί εδώ, είναι ένας εφιάλτης», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ελίσκα Κοκρέσκα, μια συνταξιούχος. «Θα χρειαστεί μία αιωνιότητα για να τα επαναφέρουμε όλα σε τάξη».

Πλημμυρισμένη περιοχή στην Τσεχία από την κακοκαιρία Boris AP Photo/Petr David Josek

Νοτιότερα, στην Αυστρία, η κατάσταση «παραμένει δραματική», προειδοποίησε κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου η Γιοχάνα Μικλ-Λάιτνερ, κυβερνήτρια του κρατιδίου της Κάτω Αυστρίας.

Δώδεκα φράγματα έσπασαν, 13 κοινότητες παραμένουν αποκλεισμένες από τον υπόλοιπο κόσμο και περίπου 2000 άνθρωποι έχουν κινητοποιηθεί για να σώσουν εκείνους που απειλούνται.

«Νιώθω ανακούφιση που είμαστε όλοι ασφαλείς, όπως επίσης τα άλογα και τα ζώα», δήλωσε, εμφανώς σοκαρισμένη, η Τζαροσλάβα Κάουφμαν, μια κάτοικος, στο τηλεοπτικό δίκτυο ORF.

Στη Βιέννη, όπου οι βροχοπτώσεις συνεχίζονται, τέσσερις γραμμές του μετρό δεν λειτουργούν, καθώς το δίκτυο απειλείται από τον ποταμό Βιεν και το κανάλι του Δούναβη που διαρρέουν την πρωτεύουσα.

Πολλοί μαθητές δεν μπόρεσαν να πάνε σχολείο, όπως η Λέα, 18 ετών. Μια ημέρα ανάπαυσης, την οποία εκείνη εκτιμά, «ακόμα κι αν η κατάσταση είναι σίγουρα σοβαρή».

This handout photo provided by the Polish fire department, shows a flooded area near the Nysa Klodzka river in Nysa, Poland on Monday, Sept. 16, 2024. (KG PSP Photo via AP)

Όπως άλλα σκάφη, ένα ποταμόπλοιο που επρόκειτο να ταξιδέψει για τη Βουδαπέστη, δεν μπορεί να αποπλεύσει και παραμένει εγκλωβισμένο στην αποβάθρα μεταφέροντας 102 επιβάτες, στην πλειονότητά τους Ελβετούς, σύμφωνα με την ελβετική εταιρεία Thurgau Travel.

«Οι βροχοπτώσεις ήταν τόσο ισχυρές που οι βροχομετρικοί χάρτες, οι οποίοι χρησιμοποιούν έντονα χρώματα για να δείξουν τις σφοδρότερες βροχές, ξέμειναν από αποχρώσεις και χρησιμοποιούσαν το λευκό», σχολίασε η Χάνα Κλόκε, μια καθηγήτρια υδρολογίας του βρετανικού πανεπιστημίου του Ρίντινγκ.

Πριν από αυτήν την καταιγίδα, «η κεντρική και ανατολική Ευρώπη είχαν γνωρίσει ένα αποπνικτικό καλοκαίρι, με συνθήκες ξηρασίας σε πολλές περιοχές», επισήμανε η ίδια, κάνοντας λόγο για ένα είδος καταστάσεων «ολοένα και συχνότερων εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής».

Πλημμυρισμένη περιοχή στην Πολωνία από την κακοκαιρία Boris KG PSP Photo / AP

Στη Ρουμανία, η πλέον πληγείσα από την κακοκαιρία επαρχία είναι η Γκαλάτσι (νοτιοανατολικά).

Στη Σλομπόζια Κονάτσι, είναι αδύνατον να εκτιμηθεί επί του παρόντος το εύρος της καταστροφής, σύμφωνα με τον δήμαρχο Εμίλ Ντραγκόμιρ, που απάντησε σε σχετική ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ απηύθυνε έκκληση για δωρεές προς όφελος δεκάδων παιδιών που επλήγησαν από τις πλημμύρες, σύμφωνα με το Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.