Καλωσήρθατε στη νέα εποχή: Ο οίκος Burberry παρουσίασε ρούχα στο Minecraft

Ο βρετανικός οίκος μόδας Burberry και το δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι Minecraft ένωσαν τις δυνάμεις τους για την παρουσίαση μίας συλλογής ρούχων μέσα σε ένα παιχνίδι, δημιουργώντας ένα "σύμπαν Burberry x Minecraft" που ονομάζεται "Burberry: Freedom to Go Beyond" και μια σειρά ενδυμάτων περιορισμένης έκδοσης στον πραγματικό κόσμο.

Η ψηφιακή κολεξιόν που αποτελείται συνολικά από 15 ενδύματα και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει κομμάτια φτιαγμένα με το μονόγραμμα 'Thomas Burberry' δημιουργήθηκε για τους παίκτες του Minecraft -και όχι μόνο.

"Γεφυρώνοντας τον ψηφιακό και τον φυσικό κόσμο, το Burberry και το Minecraft ενθαρρύνουν τις κοινότητες να επιδείξουν την αυτοέκφρασή τους και να εξοπλίσουν τον σύγχρονο εξερευνητή με in-game skins και αντικείμενα δημιουργών χαρακτήρων, καθώς και μια capsule συλλογή περιορισμένης έκδοσης", ανέφερε ο οίκος μόδας Burberry σημειώνοντας πως η συνεργασία επιτρέπει στους καταναλωτές να βυθιστούν και πραγματικά και ψηφιακά σε ένα 'σύμπαν Burberry x Minecraft'.

Οι παίκτες μπορούν να διαλέξουν από πέντε διαφορετικά στυλ εμφάνισης, από απλά λευκά T-shirt, καρώ κασκόλ, φούτερ με το λογότυπο του Burberry μέχρι φούστες μέχρι το γόνατο.

Τα ενδύματα μπορούν να φορεθούν στο παιχνίδι από τα avatar των χρηστών. Φορώντας δημιουργίες της κολεξιόν, τα avatar μπορούν να ολοκληρώσουν μια γκάμα προκλήσεων, όπως έναν λαβύρινθο με το καρώ μοτίβο του Burberry, σε τέσσερις κόσμους που σχεδιάστηκαν σε συνεργασία με την Blockception που δημιουργεί τους χάρτες του Minecraft.

