Κηδεία Τσάρλι Κερκ: Θα εκφωνήσει επικήδειο ο Τραμπ – Παρόντες Βανς, Μασκ

Ο Τραμπ θα ηγηθεί της τελετής για τον Τσάρλι Κερκ στο κατάμεστο State Farm Stadium στην Αριζόνα. Παρόντες κυβερνητικά στελέχη και ο Ίλον Μασκ. Live εικόνα.

Σύσσωμη η ηγεσία των τραμπιστών, από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του Τζέι Ντι Βανς μέχρι τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ, έχει συγκεντρωθεί σήμερα, Κυριακή (21/9), για την κηδεία στον δολοφονηθέντα ακροδεξιό Τσάρλι Κερκ, στο κατάμεστο State Farm Stadium στην Γκλέντειλ της Αριζόνα.

Χιλιάδες κόσμου βρέθηκαν από τα ξημερώματα έξω από το στάδιο προκειμένου να δώσουν το παρών στην τελετή, οι περισσότεροι ντυμένοι στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και με καπελάκια MAGA στο κεφάλι.

Το στάδιο χωρητικότητας 63.000 ατόμων είναι ασφυκτικά γεμάτο ενώ, χιλιάδες υποστηρικτές του Κερκ βρίσκονται έξω από αυτό και εκατομμύρια παρακολουθούν από την τηλεόραση.

LIVE ΕΙΚΟΝΑ:

Ο Τραμπ θα εκφωνήσει επικήδειο

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο αντιπρόεδρός του, που ήταν πολύ φίλος με τον Τσάρλι Κερκ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, και ο υπερσυντηρητικός σχολιαστής, Τάκερ Κάρλσον, αναμένεται να πάρουν τον λόγο σε αυτή την κηδεία – πολιτική συγκέντρωση υπέρ του Κερκ, που άρχισε στις 11 το πρωί τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδας).

Η γυναίκα του, Έρικα Κερκ, η οποία αναλαμβάνει επικεφαλής της Turning Point USA, της νεολαιίστικης οργάνωσης της οποίας υπήρξε συνιδρυτής ο υπερσυντηρητικός influencer, θα απευθυνθεί επίσης στο κοινό του σταδίου.

“Θα μιλήσω για τα σπουδαία πράγματα που έκανε. Ήταν εκπληκτικός. Είχε φοβερή επιρροή. Για έναν τόσο νέο άνδρα, έκανε σπουδαία δουλειά”, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους σήμερα το πρωί καθώς αναχωρούσε για την Αριζόνα, στις νοτιοδυτικές ΗΠΑ. “Πριν από δέκα χρόνια, αυτά τα πανεπιστήμια ήταν επικίνδυνα μέρη για τους συντηρητικούς. Αλλά τώρα οι συντηρητικοί είναι τάση, είναι μεγάλη τάση”, δήλωσε.

Σημειώνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε νωρίτερα στην Αριζόνα και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο, παρακολουθώντας την τελετή.

Παρών και ο Μασκ

Μεταξύ των παρευρισκόμενων στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ βρίσκεται και ο δισεκατομμυριούχος, Ίλον Μασκ.

Δημοσιεύοντας βίντεο από την κατάμεστη αρένα, όπου πραγματοποιείται η τελετή στο X (πρώην Twitter), ο Μασκ έγραψε:

“Κάθε θέση σε αυτό το στάδιο είναι γεμάτη. Είναι τιμή μου που βρίσκομαι εδώ“. “Όλοι για τον Τσάρλι Κιρκ”, πρόσθεσε.

Στη συνέχεια ο δισεκατομμυριούχος και πρώην συνεργάτης του Ντόναλντ Τραμπ με νέα ανάρτησή του τόνισε πως, “ο Τσάρλι δολοφονήθηκε από το σκοτάδι επειδή έδειξε στους ανθρώπους το φως”.

Δρακόντεια τα μέτρα ασφαλείας

Με την παρουσία του Αμερικανού προέδρου, υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων και προβεβλημένων προσώπων, το σχέδιο φύλαξης του χώρου έχει διαβάθμιση SEAR-1 -την ανώτατη για ειδικές εκδηλώσεις- αντίστοιχη με Super Bowl και Kentucky Derby.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το πόντιουμ απ’όπου θα μιλήσουν οι ομιλητές, τοποθετημένο κεντρικά στη σκηνή, είναι προστατευμένο με αλεξίσφαιρο γυαλί.

Ο William Mack, ειδικός πράκτορας επικεφαλής του γραφείου Φοίνιξ, ανέφερε ότι ομάδες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ βρίσκονται από νωρίς σε Φοίνιξ και Γκλέντειλ, συνεργαζόμενες με πολιτειακές, τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές ώστε «η τελετή να λάβει την πλήρη προστασία και υποστήριξη που απαιτούν».

Supporters attend a memorial service for Charlie Kirk, Sunday, Sept. 21, 2025, at State Farm Stadium in Glendale, Ariz. (AP Photo/Ross D. Franklin)

Οι αρχές αναγνωρίζουν το αυξημένο ρίσκο, δεδομένου ότι αφορμή της συγκέντρωσης είναι «μια και μόνο, φονική σφαίρα» εναντίον πολιτικού προσώπου.