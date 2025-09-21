Κοσμοσυρροή για την κηδεία Κερκ – Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Ντυμένοι στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και με καπέλα MAGA προσέρχονται στο State Farm Stadium υποστηρικτές του Τσάρλι Κερκ για να παρακολουθήσουν την κηδεία του. Τραμπ και Βανς μεταβαίνουν στο σημείο.

Χιλιάδες κόσμου προσέρχονται ήδη στο State Farm Stadium στην Γκλέντειλ της Αριζόνα, όπου θα διεξαχθεί η κηδεία του δολοφονηθέντα Αμερικανού ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ.

Η ατμόσφαιρα, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, απέχει πολύ από μια τυπική κηδεία, καθώς οι παρευρισκόμενοι δεν είναι ντυμένοι στα μαύρα αλλά στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας – κατόπιν σχετικής σύστασης από τους διοργανωτές -, στις γιγαντοοθόνες του σταδίου προβάλλονται φωτογραφίες του Κερκ ενώ στη σκηνή βρίσκονται χριστιανοί μουσικοί.

Το πλήθος, από μικρά παιδιά μέχρι ηλικιωμένοι, ξεκίνησαν να μπαίνουν στο στάδιο τρέχοντας και ζητωκραυγάζοντας μετά από αρκετές ώρες αναμονής στις ουρές. Σημειώνεται πως η προγραμματισμένη ώρα έναρξης της κηδείας είναι στις 21:00 (ώρα Ελλάδας) αλλά υποστηρικτές του Κερκ και του κινήματος MAGA βρίσκονταν ήδη εδώ και ώρες έξω από το στάδιο, το οποίο άνοιξε τις πόρτες του λίγο μετά τις 18:00 (ώρα Ελλάδας).

People wait in line before a memorial for conservative activist Charlie Kirk Sunday, Sept. 21, 2025, at State Farm Stadium in Glendale, Ariz. (AP Photo/Jae C. Hong)

Αναμένονται πάνω από 200.000 άτομα στην κηδεία

Η αστυνομία της Γκλέντειλ εκτιμά ότι πάνω από 200.000 άνθρωποι ενδέχεται να παραστούν σήμερα στην κηδεία του Τσάρλι Κερκ.

Ο εκπρόσωπος, Jose Santiago, δήλωσε στο CNN ότι περισσότεροι από 200.000 έχουν ήδη προεγγραφεί μέσω της πλατφόρμας της Turning Point USA.

Η εκτίμηση αυτή υπερβαίνει κατά πολύ τις διαθέσιμες θέσεις, καθώς το State Farm Stadium διαθέτει χωρητικότητα 63.400 θέσεων, που μπορεί να επεκταθεί κατά περίπου 10.000, ενώ η γειτονική Desert Diamond Arena -η οποία θα λειτουργήσει ως επιπλέον χώρος για τη φιλοξενία του κοινού- προσφέρει περίπου 19.000 επιπλέον θέσεις.

A man arrives inside before a memorial for conservative activist Charlie Kirk, Sunday, Sept. 21, 2025, at State Farm Stadium in Glendale, Ariz. (AP Photo/John Locher)

Ακόμη και με την πλήρη αξιοποίηση και των δύο χώρων, η συνολική χωρητικότητα παραμένει αισθητά μικρότερη από τη ζήτηση.

Τραμπ: Θα είναι μια ενδιαφέρουσα αλλά και δύσκολη μέρα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναχωρώντας από την Ουάσιγκτον για την Αριζόνα, δήλωσε σε δημοσιογράφους, “σήμερα γιορτάζουμε τη ζωή ενός σπουδαίου ανθρώπου… θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αλλά και δύσκολη μέρα. Θέλουμε να το δούμε ως χρόνο ίασης”, στέλνοντας παράλληλα την αγάπη του στην οικογένεια του Κερκ.

Υπογράμμισε πως ο Κερκ “έκανε εξαιρετική δουλειά”, δίνοντας έμφαση στο ότι έφερε τις συντηρητικές ιδέες στα πανεπιστήμια: “Παλιά ήταν επικίνδυνα μέρη για τους συντηρητικούς. Τώρα είναι “hot”. Όπως και η χώρα μας είναι “hot””, είπε.

President Donald Trump, left, is escorted by Air Force Col. Christopher M. Robinson, Commander, 89th Airlift Wing, as he walks from Marine One to Air Force One at Joint Base Andrews, Md., Sunday, Sept. 21, 2025, en route to a memorial for conservative activist Charlie Kirk in Glendale, Ariz. (AP Photo/Luis M. Alvarez)

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος επίσης αναμένεται να βρεθεί στην κηδεία όπου θα εκφωνήσει και λόγο, έγραψε στο X:

“Σήμερα επιστρέφουμε στην Αριζόνα για να θυμηθούμε τον Τσάρλι και να τιμήσουμε τη θυσία του. Ο Θεός να προσέχει την Έρικα και τα παιδιά τους”.

Ποιοι θα μιλήσουν

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του μνημοσύνου, στο βήμα θα ανέβουν:

Έρικα Κερκ, σύζυγος του Τσάρλι

Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ

Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς

Susie Wiles, προσωπάρχης Λευκού Οίκου

Marco Rubio, Υπουργός Εξωτερικών

Robert F. Kennedy Jr., Υπουργός Υγείας

Pete Hegseth, Υπουργός Άμυνας

Tulsi Gabbard, Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών

Tucker Carlson, πρώην παρουσιαστής Fox News

Stephen Miller, αν. προσωπάρχης Λευκού Οίκου

Sergio Gor, διευθυντής Προσωπικού Λευκού Οίκου

Οι διοργανωτές σημειώνουν ότι θα προστεθούν και άλλα ονόματα.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Με την παρουσία του Αμερικανού προέδρου, υψηλόβαθμων κυβερνητικών αξιωματούχων και προβεβλημένων προσώπων, το σχέδιο φύλαξης του χώρου έχει διαβάθμιση SEAR-1 -την ανώτατη για ειδικές εκδηλώσεις- αντίστοιχη με Super Bowl και Kentucky Derby.

Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το πόντιουμ απ’όπου θα μιλήσουν οι ομιλητές, τοποθετημένο κεντρικά στη σκηνή, είναι προστατευμένο με αλεξίσφαιρο γυαλί.

Ο William Mack, ειδικός πράκτορας επικεφαλής του γραφείου Φοίνιξ, ανέφερε ότι ομάδες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ βρίσκονται από νωρίς σε Φοίνιξ και Γκλέντειλ, συνεργαζόμενες με πολιτειακές, τοπικές και ομοσπονδιακές αρχές ώστε «η τελετή να λάβει την πλήρη προστασία και υποστήριξη που απαιτούν».

People wait in line before a memorial for conservative activist Charlie Kirk Sunday, Sept. 21, 2025, at State Farm Stadium in Glendale, Ariz. (AP Photo/Jae C. Hong)

Οι αρχές αναγνωρίζουν το αυξημένο ρίσκο, δεδομένου ότι αφορμή της συγκέντρωσης είναι «μια και μόνο, φονική σφαίρα» εναντίον πολιτικού προσώπου.