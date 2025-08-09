“Κίνημα της πετσέτας” και στην Ιταλία – Αντιδράσεις για τις τιμές στις οργανωμένες παραλίες

Όλο και περισσότεροι Ιταλοί επιλέγουν τις ελεύθερες παραλίες, αντιδρώντας στις υψηλές τιμές για ξαπλώστρες και ομπρέλες στις ακτές της χώρας.

Οι Ιταλοί γυρίζουν την πλάτη στις παραλίες φέτος το καλοκαίρι, με πολλούς να λένε ότι πρόκειται για μια μορφή αντίδρασης στις «τσουχτερές» τιμές που επιβάλλουν οι ιδιοκτήτες των οργανωμένων παραλιών.

Το να πηγαίνει κανείς στην παραλία και να πληρώνει για ξαπλώστρες και ομπρέλες ήταν εδώ και χρόνια μια βαθιά ριζωμένη συνήθεια για το καλοκαίρι των Ιταλών.

Ωστόσο, η φετινή σεζόν ξεκίνησε με αξιοσημείωτη πτώση στον αριθμό των λουομένων, καθώς τα οργνανωμένα θέρετρα στις δύο μεγάλες ακτογραμμές της Ιταλίας κατέγραψαν μείωση από 15% έως 25% τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024.

Το πρόβλημα δεν είναι τόσο τα Σαββατοκύριακα, όταν οι παραλίες είναι συχνά ασφυκτικά γεμάτες – ειδικά όσες βρίσκονται κοντά σε πόλεις όπως η Ρώμη – αλλά οι καθημερινές. Όσοι πάνε, ξοδεύουν επίσης λιγότερα σε φαγητό και ποτό.

Ο Φαμπρίτσιο Λικόρνταρι, πρόεδρος της Assobalneari Italia, ένωσης που εκπροσωπεί τα beach clubs, απέδωσε την πτώση στο υψηλό κόστος ζωής και στις συνέπειές του στη αγοραστική δύναμη.

«Ακόμα και με δύο μισθούς, πολλές οικογένειες δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα ως το τέλος του μήνα», δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ansa. «Σε τέτοιες συνθήκες, είναι φυσικό τα πρώτα έξοδα που περικόπτονται να είναι εκείνα για την ψυχαγωγία και τις διακοπές».

Η μείωση στην προσέλευση, ωστόσο, συμπίπτει και με αυξήσεις στο κόστος των οργανωμένων παραλιών, καθώς και με την αντίδραση απέναντι στην κυριαρχία τους στις ιταλικές ακτές, η οποία έχει αφήσει ελάχιστο χώρο για ελεύθερες παραλίες.

Το κόστος ενοικίασης ξαπλώστρας είναι ένα θέμα που επανέρχεται συχνά στη συζήτηση – και όχι άδικα: κατά μέσο όρο, κοστίζει 17% περισσότερο από ό,τι πριν από τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία αυτής της εβδομάδας από την καταναλωτική οργάνωση Altroconsumo. Στις παραλίες της περιοχής του Λάτσιο, για παράδειγμα, είναι δύσκολο να νοικιάσει κανείς δύο ξαπλώστρες και μία ομπρέλα για λιγότερο από 30 ευρώ την ημέρα. Το ποσό αυτό ανεβαίνει περίπου στα 90 ευρώ στο δημοφιλές θέρετρο του Γκαλίπολι στην Απουλία.

Ο ηθοποιός Αλεσάντρο Γκασμάν πυροδότησε τη συζήτηση δημοσιεύοντας φωτογραφία με άδειες ξαπλώστρες στην παραλία στον λογαριασμό του στο Instagram και γράφοντας δίπλα: «Διαβάζω ότι η σεζόν δεν πάει καλά. Ίσως επειδή οι τιμές είναι υπερβολικές και η οικονομική κατάσταση της χώρας αναγκάζει τους Ιταλούς να επιλέγουν ελεύθερες παραλίες; Κατεβάστε τις τιμές και ίσως τα πράγματα βελτιωθούν».