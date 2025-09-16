Κύπρος: Κατήγγειλε τον βιασμό του από συγκρατούμενούς του – Τον απειλούσαν με βίντεο

Αποτροπιασμό προκαλεί στην Κύπρο η καταγγελία για βιασμό κρατούμενου στις φυλακές. Εξηγήσεις για το περιστατικό πρόκειται να ζητήσει η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά των Βασανιστηρίων σε χώρους κράτησης.

Αποτροπιασμό προκαλεί η καταγγελία τροφίμου φυλακών στην Κύπρο ότι έπεσε θύμα βιασμού από συγκρατούμενούς του, οι οποίοι, μάλιστα, φέρονται να τραβούσαν βίντεο και να τον απειλούσαν ότι θα το δημοσιοποιήσουν.

Σύμφωνα με το Cyprustimes, πηγές του Τμήματος Φυλακών ανέφεραν πως το συμβάν ήταν γνωστό σε δύο στελέχη των Φυλακών, οι οποίοι, ωστόσο, δεν έλαβαν μέτρα αντιμετώπισης του περιστατικού.

Μαρτυρίες που επικαλείται το ίδιο μέσο, αναφέρουν ότι το θύμα δεχόταν απειλές ότι θα στείλουν το βίντεο σε πρόσωπα του περιβάλλοντος του.

Το βίντεο, αποδεικνύει σειρά ποινικών και πειθαρχικών αδικημάτων.

Όπως καταγγέλθηκε, ο βιασμός συνέβη σε πτέρυγα της κλειστής φυλακής, στην οποία είχε μεταφερθεί το θύμα για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Cyprustimes, για το συμβάν πρόκειται να ζητήσει εξηγήσεις και ενημέρωση, η CPT (Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά των Βασανιστηρίων σε χώρους κράτησης).