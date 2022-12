Kirstie Alley: Πέθανε στα 71 της η ταλαντούχα ηθοποιός

Έφυγε από τη ζωή στις 5/12, σε ηλικία 71 ετών, μετά από μια σύντομη μάχη με τον καρκίνο, η ηθοποιός Kirstie Alley, που έγινε ευρέως γνωστή για το ρόλο της ως Rebecca Howe στην κωμική σειρά "Cheers", δήλωσε εκπρόσωπός της στο Reuters.

Ο θάνατός της επιβεβαιώθηκε μέσω δήλωσης από τα παιδιά της που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter.

«Με θλίψη σας ενημερώνουμε ότι η απίστευτη, άγρια και στοργική μητέρα μας έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο, που ανακαλύφθηκε μόλις πρόσφατα» ανέφεραν τα παιδιά της, η True και η Lillie Parker, σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όσο εμβληματική ήταν στην οθόνη, ήταν μια ακόμα πιο καταπληκτική μητέρα και γιαγιά», συνεχίζει η ανακοίνωση.

Η μεγάλη της πρώτη επιτυχία ήρθε το 1982 με τον ρόλο της Υποπλοίαρχου Σάαβικ στην ταινία επιστημονικής φαντασίας "Star Trek II: The Wrath of Khan".

Η ίδια εδραιώθηκε στην οθόνη μέσα από τον ρόλο της ως Rebbeca Howe στην κωμική σειρά "Cheers", στην οποία πρωταγωνίστησε από το 1987 έως το 1993, κερδίζοντας το Βραβείο Emmy και Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Ηθοποιού το 1991.

Πρωταγωνίστησε επίσης σε πολλές ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των "Θερινό σχολείο" (1987), "Φονική καταδίωξη" (Shoot to Kill) (1988), "Κοίτα ποιος μιλάει" (1989), "Sibling Rivalry" (1990), "Μπερδέματα για δύο" (It Takes Two - 1995).

Έλαβε το δεύτερο βραβείο Emmy για τη δραματική τηλεταινία "Η Μητέρα του Ντέιβιντ" (David's Mother).

Από το 1997 έως το 2000 πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά του NBC "Veronica's Closet", για την οποία έλαβε και άλλες υποψηφιότητες για Βραβεία Emmy και Χρυσές Σφαίρες.

