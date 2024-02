Κορυφαίο μουσείο του Λονδίνου προσλαμβάνει ειδικό… για την Taylor Swift

Ένα από τα κορυφαία μουσεία του Λονδίνου, το Victoria and Albert Museum προσφέρει την ονειρεμένη δουλειά για κάθε “Swiftie”, όπως λέγονται οι θαυμαστές της Taylor Swift.

Το φαινόμενο και μουσικό είδωλο Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) εκτός από την τεράστια επιτυχία που σημειώνει στον χώρο της μουσικής ανοίγει και… θέσεις εργασίας.

Μετά την εφημερίδα που προσέλαβε ρεπόρτερ, ο οποίος θα καλύπτει αποκλειστικά και μόνο θέματα που αφορούν την Τέιλορ Σουίφτ και το “Swiftposium“, ένα τριήμερο διεθνές ακαδημαϊκό συνέδριο αφιερωμένο στην πολιτιστική επιρροή της τραγουδίστριας, που διοργάνωσαν ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, το μουσείο V&A του Λονδίνου δημοσίευσε μία αγγελία για την πρόσληψη ενός “Swiftie”.

Την Πέμπτη, το Victoria and Albert Museum δημοσίευσε μια αγγελία για την πρόσληψη ενός φανατικού θαυμαστή της Τέιλορ Σουίφτ, ο οποίος θα συμβουλεύει τους ειδικούς επιμελητές του και θα εξηγεί τη σημασία της για την ιστορία της τέχνης και του design, στην οποία ειδικεύεται το μουσείο.

Πρόκειται για μία από τις ποικίλες θέσεις συμβούλων που δημιουργεί για να βοηθήσει τους εφόρους του να μάθουν περισσότερα σχετικά με εξειδικευμένα θέματα και πολιτιστικές τάσεις.

Όποιος τυχερός πάρει τη δουλειά θα έχει την ευκαιρία να δει σχετικά αντικείμενα από τη συλλογή του V&A, η οποία αριθμεί περισσότερα από 2,8 εκατομμύρια εκθέματα, και ενδεχομένως να βοηθήσει να επηρεαστεί ο μελλοντικός προγραμματισμός του μουσείου, αναφέρεται στην αγγελία.

Το job description αναφέρει πως ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρει “πληροφορίες γύρω από την κουλτούρα και τη χειροτεχνία, σχετικά με τις χειροποίητες επιγραφές των θαυμαστών στις συναυλίες, τα βραχιολάκια φιλίας που ανταλλάζουν και άλλα αναμνηστικά για την Τέιλορ Σουίφτ”.

Η ανταλλαγή των λεγόμενων “βραχιολιών φιλίας”, που συχνά φέρουν τα ονόματα των τραγουδιών και των άλμπουμ της Σουίφτ ή τα ονόματα των ίδιων των θαυμαστών, αποτελεί ένα από τα τελετουργικά που συνδέονται με την παρακολούθηση μιας συναυλίας της περιοδείας “Eras”.

Σύμφωνα με το CNN, η παράδοση ξεκίνησε από τους στίχους του “You’re on Your Own, Kid“, ενός κομματιού από το άλμπουμ “Midnights” της Τέιλορ Σουίφτ το 2022, στο οποίο τραγουδάει για την κατασκευή βραχιολιών φιλίας ως έναν τρόπο σύνδεσης με τους άλλους, μέσω μιας κοινής εμπειρίας.

Η συγκεκριμένη θέση εργασίας αποτελεί μέρος των προσπαθειών του V&A “να φέρουν και να αξιοποιήσουν τεχνογνωσία από τη βάση σε πολύ συγκεκριμένες πολιτιστικές θέσεις” που θα συμπληρώσει τις “τεράστιες επιμελητικές γνώσεις” των εμπειρογνωμόνων του μουσείου, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Άλλοι ρόλοι συμβούλων που προτείνει το μουσείο είναι μεταξύ άλλων θέσεις για τους λάτρεις των emojis και αντικειμένων όπως τα παπούτσια Crocs, ενώ, όπως αναφέρεται στον ιστότοπο του μουσείου, προσφέρονται συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή μηδενικών ωρών. Ήδη έχει δώσει εργασία σε φαν των LEGO ή και των Pokemon.

Στο πλαίσιο της εργασίας τους, οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν θα συναντηθούν με την ομάδα εφόρων του μουσείου για να μοιραστούν τις γνώσεις τους.