Κυκλοφορεί κανονικά το εκρηκτικό βιβλίο του Μπόλτον- Μαινόμενος ο Τραμπ

Ο Ομοσπονδιακός δικαστής, Ρόις Λάμπερθ αρνήθηκε να εμποδίσει την κυκλοφορία του εκρηκτικού βιβλίου του Τζον Μπόλτον, του πρώην συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ, μια απαγόρευση που ζητούσε η κυβέρνηση του προέδρου.

Παρά το γεγονός ότι ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας στον Λευκό Οίκο, "εξέθεσε σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, θέτοντας τη χώρα του σε κίνδυνο και τον ίδιο σε αστική και ενδεχομένως ποινική ευθύνη", όπως υπογράμμισε ο δικαστής στην απόφασή του, απέρριψε το αίτημα της κυβέρνησης για απαγόρευση κυκλοφορίας του. Συγκεκριμένα, στην απόφαση 10 σελίδων αναφέρεται πως "η κυβέρνηση δεν κατάφερε να αποδείξει ότι μια απαγόρευση μπορεί να αποτρέψει ανεπανόρθωτες ζημιές. Το αίτημά της συνεπώς απορρίφθηκε"

Το βιβλίο του Μπόλτον με τίτλο "The Room Where It Happened" αναμένεται να κυκλοφορήσει την ερχόμενη Τρίτη, 23/6.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε την απόφαση μετά... Βαΐων και κλάδων, αντιμετωπίζοντάς τη ως δικαστική νίκη έναντι του πρώην συμβούλου του, εξαπολύοντας σειρά επιθέσεων σε βάρος του μέσω tweets, όπου έγραψε ότι το δικαστήριο δεν μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο, ωστόσο με την επίπληξη σε βάρος του Μπόλτον ουσιαστικά πρόκειται για διή του ηθική νίκη και για ένα τίμημα που θα πληρώσει ο πρώην σύμβουλός του, ή αλλιώς για... βόμβα που θα σκάσει στα χέρια του.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: "ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ κατά του Μπόλτον. Είμαστε ευγνώμονες που το Δικαστήριο δικαίωσε τις ισχυρές προστασίες της Πρώτης Τροποποίησης κατά της λογοκρισίας και του προηγούμενου περιορισμού της έκδοσης. .Ο Μπόλτον παραβίασε τον νόμο, καταγγέλθηκε και κατηγορήθηκε γιατί το έκανε. Πρέπει να πληρώσει πολύ υψηλό τίμημα γι αυτό, όπως πλήρωσαν άλλοι πριν από αυτόν. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί ποτέ ξανά!!! Αρέσκεται να ρίχνει βόμβες σε ανθρώπους και να τους σκοτώνει. Τώρα, βόμβες θα πέσουν πάνω του!"

Αποκαλύψεις που "καίνε" τον Τραμπ

Στο εκρηκτικό αυτό βιβλίο του Τζον Μπόλτον που προκαλεί αναταράξεις στην πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ, υπάρχουν αποκαλύψεις και καταγγελίες καταπέλτες. Μεταξύ αυτών η αποκάλυψη ότι ο Τραμπ είχε επιδιώξει τη βοήθεια του Κινέζου προέδρου Σι για να κερδίσει την επανεκλογή του, όπως και ότι θεωρούσε τη Φινλανδία τμήμα της Ρωσίας λίγο πριν επισκεφτεί το Ελσίνκι για να συνομιλήσει με τον Πούτιν το 2018.