Κύπρος: Πολιτική κόντρα για τα debate του ΡΙΚ - "Πυρά" για την απουσία Χριστοδουλίδη

"Φωτιά" στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου άναψε η προ ολίγων ημερών ανακοίνωση του ΡΙΚ για τις αλλαγές στο πρόγραμμα των debates του ερχόμενου Σεπτεμβρίου, αναφορικά με τις προεδρικές εκλογές του 2023, ενημερώνοντας πως από αυτά θα απουσιάζουν ο Ανδρέας Μαυρογιάννης και ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΡΙΚ, λόγω της απουσίας του στο εξωτερικό, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στο προγραμματισμένο για τις 8 Σεπτεμβρίου debate.

Επιπλέον, σημειώνεται πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης, όπως ενημέρωσε το επιτελείο του, θα βρίσκεται σε περιοδεία τον Σεπτέμβριο σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, όπου και θα παρουσιάζει το προεκλογικό του πρόγραμμα και ως εκ τούτου δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε κανένα debate τον Σεπτέμβριο.

Στην ανακοίνωση ακόμη σημειώνεται ότι το ΡΙΚ έγκαιρα και μετά τη συμφωνία όλων των υποψηφίων για συμμετοχή τους σε από κοινού debates οργάνωσε τις τηλεμαχίες για να δώσει στον κυπριακό λαό τη θέση και το πρόγραμμα των υποψηφίων με διάλογο αλλά και αντίλογο και αυτό θα συνεχίσει να κάνει καθ' όλη τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

Μαζικά πυρά κατά Χριστοδουλίδη από τους υποψήφιους

Όπως αναφέρει το Philenews.com, η ανακοίνωση του ΡΙΚ για μη συμμετοχή του Νίκου Χριστοδουλίδη πυροδότησε μαζικά πυρά κατά του υποψηφίου από τα επιτελεία άλλων υποψηφίων.

Σε γραπτή δήλωση του, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, σημείωσε πως ανεξάρτητα από την αναίρεση των συμφωνηθέντων εκ μέρους του Νίκου Χριστοδουλίδη δηλώνει την ετοιμότητά του να συμμετέχει στις τηλεοπτικές συζητήσεις όπως συμφωνήθηκαν, έστω και στην απουσία του. Προσθέτει ότι θεωρεί την πολιτική συζήτηση και την ενημέρωση της κοινωνίας για το σύνολο των θεμάτων που την απασχολούν, ως ύψιστη προτεραιότητα σε μια δημοκρατική διαδικασία. «Και προς τούτο είμαι έτοιμος και για όποια επιπρόσθετη συζήτηση ζητήσουν τα ΜΜΕ, ακυρώνοντας προγραμματισμένες υποχρεώσεις μου για να συμμετάσχω».

Ο Γιώργος Κολοκασίδης, σημείωσε ότι οι προφάσεις που επικαλείται ο κ. Χριστοδουλίδης αποτελούν «εμπαιγμό και περιφρόνηση προς όλους τους υποψηφίους και τον κυπριακό λαό».

Ο Μάριος Ηλιάδης από την πλευρά του έκανε λόγο για κρυφτούλι που συνεχίζεται από τον Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σε ανάρτηση στο twitter η εκπρόσωπος του επιτελείου του, Μαριλένα Ευαγγέλου, ανέφερε ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης ήδη έχει εκφράσει την ετοιμότητά του για συμμετοχή του στα debates, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο, με στόχο τη συμμετοχή σε ένα debate σε κάθε κανάλι κάθε μήνα.

Χριστοδουλίδης: Καταγγέλλει το ΡΙΚ για "παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία"

Έπειτα από τις διαστάσεις που έλαβε το θέμα, ο ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απέστειλε μια σκληρή επιστολή στον πρόεδρο του ΔΣ του ΡΙΚ, Μιχάλη Μιχαήλ, καταγγέλλοντας "παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία".

Όπως αναφέρει:

«Με λύπη και απογοήτευση διαπιστώνω ότι η ανακοίνωση σας της 11ης Αυγούστου 2022 σχετικά με τις προεκλογικές συζητήσεις, δεν καταγράφει τα ακριβή γεγονότα και δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις, μέχρι του σημείου που μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι το ΡΙΚ παρεμβαίνει στην εκλογική διαδικασία, κατά τρόπο απαράδεκτο.

Ουδέποτε το επιτελείο μας συμφώνησε για τη διενέργεια debates τον Σεπτέμβριο, όπως αναφέρετε στην ανακοίνωσή σας. Αντιθέτως κατά τη συνάντηση που έγινε με εκπροσώπους των επιτελείων των υποψηφίων Πρόεδρων στο ΡΙΚ όταν μας παρουσιάσατε τις προγραμματισθείσες από εσάς τηλεοπτικές αναμετρήσεις, δηλώσαμε ότι επιφυλασσόμαστε να απαντήσουμε.

Μάλιστα, τελούσαμε σε αναμονή του νέου προγραμματισμού λόγω της απουσίας του κ. Μαυρογιάννη στο εξωτερικό. Έκτοτε, δεν έγινε καμία επικοινωνία μέχρι τις 10 Αυγούστου, οπότε σας ενημερώσαμε για το δικό μας πρόγραμμα.

Ενώ, λοιπόν, βρισκόμασταν σε διαδικασία συζήτησης μέσω εκπροσώπου του επιτελείου μου, χωρίς περαιτέρω επικοινωνία μαζί μας, αποστείλατε την ανακοίνωση, στην οποία δεν αναφέρετε ότι συμφωνήθηκε κατ᾽αρχήν η διενέργεια debate στις 6 Οκτωβρίου.

Αυτό κατά την άποψή μου συνιστά παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία καθότι ξεκάθαρα δημιουργεί αρνητικές εντυπώσεις.

Είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνείτε μαζί μου ότι το ΡΙΚ ως κρατικό κανάλι, το οποίο χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους πολίτες, οφείλει και πρέπει να είναι αμερόληπτο, να μην ενεργεί μονομερώς και να σέβεται το πρόγραμμα, τις θέσεις και τις απόψεις όλων των υποψηφίων, χωρίς να δίνει αφορμές ότι υπηρετεί σκοπιμότητες.

Γνωρίζετε πολύ καλά ότι ουδέποτε αρνήθηκα να πάρω μέρος σε οποιαδήποτε συζήτηση και θεωρώ ότι η διεύθυνση, οι δημοσιογράφοι και τα στελέχη του ΡΙΚ μπορούν να βεβαιώσουν την άψογη συνεργασία που έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια.

Παραμένω προσηλωμένος στις αρχές του διαλόγου, του πλουραλισμού στα ΜΜΕ και της πολυφωνίας. Η διασφάλιση της ενημέρωσης των πολιτών ενόψει των προεδρικών εκλογών είναι υποχρέωση όλων μας. Όπως αντιλαμβάνεστε, εκ των πραγμάτων είναι ανθρωπίνως αδύνατον να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε ΟΛΕΣ τις προσκλήσεις για συμμετοχή σε debate, από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο, επιπλέον των διακαναλικών debate, που έχουν καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια να διεξάγονται παραμονές των εκλογών.

Για το λόγο αυτό, πέραν του προγραμματισμού του ΡΙΚ, σας καλώ, ως επικεφαλής της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, να αναλάβετε πρωτοβουλία και να εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια διαλόγου και με τους υπόλοιπους τηλεοπτικούς σταθμούς, για να επιτύχετε την ελάχιστη συνεννόηση και να καταλήξετε σε ένα ημερολογιακό και θεματικό πρόγραμμα συζητήσεων, το οποίο θα υπηρετεί την ανάγκη των πολιτών για ενημέρωση και θα επιτρέπει σε όλους τους υποψηφίους Προέδρους να εκθέσουν τις απόψεις και τις θέσεις τους.

Από δικής μας πλευράς επαναλαμβάνουμε την ετοιμότητα σε συνεργασία με τα υπόλοιπα επιτελεία και με όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς, όπως πράξαμε μέχρι τώρα. Η δημοκρατία δεν υπηρετείται με τελεσιγραφικές προσκλήσεις τύπου take it or leave it».

Η απάντηση του ΡΙΚ στον Χριστοδουλίδη

Μετά την αιχμηρή επιστολή του κ. Χριστοδουλίδη, το ΡΙΚ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απαντά στον υποψήφιο.

Όπως αναφέρεται:

«Με αφορμή την ανακοίνωση του υποψηφίου Πρόεδρου κ. Νίκου Χριστοδουλίδη προς τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΡΙΚ επιθυμούμε να αναφέρουμε τα ακόλουθα:

1. Σε συνάντηση που είχαμε στο ΡΙΚ με εκπροσώπους όλων των επιτελείων εδώ και ένα μήνα και αναλύσαμε τον τρόπο διεξαγωγής των debates η εκπρόσωπος του επιτελείου του κ. Χριστοδουλίδη δεν έκαμε κανένα απολύτως σχόλιο ούτε επιφυλάχθηκε να απαντήσει ούτε το έκαμε στο διάστημα από τότε μέχρι και τις 9 Αυγούστου, ούτε δε έγινε οποιαδήποτε αναφορά για μη συμμετοχή στα debates.

2. Για το debate στις 6 Οκτωβρίου ρωτήθηκε προκαταρκτικά χωρίς να γνωρίζουμε τη διαθεσιμότητα των άλλων υποψηφίων, γι’ αυτό και δεν έγινε αναφορά. Στην ανακοίνωση του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου γίνεται αναφορά μόνο στα debates Σεπτεμβρίου για τα οποία έγινε προγραμματισμός από το ΡΙΚ.

Επισημαίνουμε ότι και στη συνάντηση με τους εκπροσώπους των επιτελείων των υποψηφίων προ μηνός, ξεκαθαρίστηκε ότι ο άχρι τούδε προγραμματισμός αφορούσε τον Σεπτέμβριο και ότι για τη συνέχεια θα ακολουθούσε νέος προγραμματισμός. Ενημερώθηκαν δε οι εκπρόσωποι των υποψηφίων για τις δημοσκοπήσεις που θα διενεργήσει το ΡΙΚ, η πρώτη των οποίων θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο.

3. Το ΡΙΚ δεν παρεμβαίνει με κανένα τρόπο στην προεκλογική εκστρατεία, παρά μόνο έγνοια έχει την πληροφόρηση του λαού έγκυρα και έγκαιρα χωρίς σκοπιμότητες. Τα υπόλοιπα που αναφέρονται στην ανακοίνωση είναι εκ του πονηρού και περισσού.

4. Το ΡΙΚ θα συνεχίσει να επιτελεί τον ρόλο του στη σωστή πληροφόρηση χωρίς φόβο, αλλά με πάθος».

