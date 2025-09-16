Λευκός Οίκος: “Θα καταστείλουμε την εσωτερική τρομοκρατία της αριστεράς”

Μετά τη δολοφονία Κερκ, η προεδρία των ΗΠΑ υποστηρίζει ότι θέλει “να ξεριζώσει τα τρομοκρατικά δίκτυα της αριστεράς”. Ο Τραμπ θα εγγράψει το κίνημα “Antifa” στον κατάλογο των οργανώσεων εσωτερικής “τρομοκρατίας”.

Ο Λευκός Οίκος κατέστησε σαφή τη Δευτέρα την πρόθεσή του να καταστείλει αυτήν που χαρακτηρίζει «εσωτερική τρομοκρατία» της «αριστεράς», μετά τη δολοφονία του συντηρητικού ίνφλουενσερ –διαμορφωτή κοινής γνώμης– Τσάρλι Κερκ, παρότι το κίνητρο του φερόμενου ως δράστη παραμένει μυστηριώδες, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο.

Ο Τσάρλι Κερκ, 31 ετών, μορφή της αμερικανικής δεξιάς, υπερασπιζόταν στα εκατομμύρια ακολούθων του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και με δημόσιες εμφανίσεις και ομιλίες του σε αμερικανικά πανεπιστήμια τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και την πολιτική του, διαδίδοντας τις εθνικιστικές, χριστιανικές και παραδοσιοκρατικές ιδέες του, ιδίως για την οικογένεια, στη νεολαία.

Ο νεαρός «διαδραμάτισε μείζονα ρόλο» να εκλεγεί ξανά στην προεδρία τον Νοέμβριο του 2024, είπε χθες ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς παρουσιάζοντας κατ’ εξαίρεση το δημοφιλές πόντκαστ του εκλιπόντα από την προεδρία.

Ο Στίβεν Μίλερ, στενός συνεργάτης του προέδρου Τραμπ, προειδοποίησε την αριστερά με εξαιρετικά ωμό τόνο στην εκπομπή αυτή.

«Θα κατευθύνουμε όλη την οργή που αισθανόμαστε εναντίον της οργανωμένης εκστρατείας που οδήγησε σε αυτή τη δολοφονία, για να ξεριζώσουμε και να εξαρθρώσουμε αυτά τα τρομοκρατικά δίκτυα», είπε.

«Πρόκειται για τεράστιο κίνημα εσωτερικής τρομοκρατίας», πρόσθεσε.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που θα συμμετάσχει την Κυριακή σε εκδήλωση για την απότιση φόρου τιμής στον Τσάρλι Κερκ σε στάδιο στην Αριζόνα (νοτιοδυτικά), δήλωσε πως σκοπεύει να εγγράψει το κίνημα «Antifa» στον κατάλογο των οργανώσεων εσωτερικής «τρομοκρατίας».

Ο όρος αντίφα, ή αλλιώς αντιφασίστας, χρησιμοποιείται πολύ γενικά κι αναφέρεται σε οργανώσεις της άκρας αριστεράς. Η αμερικανική δεξιά τον χρησιμοποιεί μόνιμα και συγκεκριμένα, ιδίως όταν αναφέρεται σε επεισόδια κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων.

«Είναι κάτι που θα κάνω αν έχω την υποστήριξη του κόσμου εδώ», είπε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια τελετής υπογραφής προεδρικού εκτελεστικού διατάγματος, αναφερόμενος στα μέλη της κυβέρνησής του.

Αναφέρθηκε επίσης στην πιθανότητα χρήσης της νομοθεσίας κατά του οργανωμένου εγκλήματος για να διώκονται όσοι υποστηρίζουν οικονομικά διαδηλώσεις εναντίον των δυνάμεων επιβολής της τάξης ή εναντίον της πολιτικής του.

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Το DNA του υπόπτου

Ο Τσάρλι Κερκ δολοφονήθηκε με μια σφαίρα που τον πέτυχε στον λαιμό καθώς μιλούσε σε εκδήλωση σε πανεπιστημιούπολη στην πολιτεία Γιούτα (δυτικά), τραγική υπόθεση που υπογράμμισε τον ολοένα πιο βαθύ πολιτικό διχασμό στις ΗΠΑ.

Πέντε ημέρες αργότερα τα κίνητρα του Τάιλερ Ρόμπινσον, του 22χρονου ο οποίος συνελήφθη το βράδυ της Πέμπτης, δεν είναι ακόμη σαφή.

Το θύμα, με προφίλ χριστιανού λευκού εθνικιστή, παθιασμένου υπερασπιστή της παραδοσιακής οικογένειας, επιδιδόταν εν γνώσει του και συστηματική στην τακτική της πρόκλησης και είχε αποκτήσει εχθρούς — που του πρόσαπταν από ομοφοβία μέχρι ρατσισμό.

Ο ύποπτος έχει «ιδεολογία της αριστεράς» και ζούσε με τρανστζέντερ σύντροφο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη στη Γιούτα Σπένσερ Κοξ. Ωστόσο οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ποια θεωρούν πως ήταν τα κίνητρα της επίθεσής του.

Ο φερόμενος ως δολοφόνος, που δεν συνεργάζεται με τους αστυνομικούς οι οποίοι διενεργούν την έρευνα, αναμένεται να ακούσει να του απαγγέλλονται κατηγορίες αργότερα σήμερα από τη δικαιοσύνη στη Γιούτα.

Δείγματα DNA που βρέθηκαν κοντά στον τόπο του εγκλήματος ταιριάζουν με το γενετικό υλικό του Τάιλερ Ρόμπινσον, διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ο διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας, του FBI, ο Κας Πατέλ, πιστός του προέδρου Τραμπ.

Πέραν του όπλου με το οποίο διαπράχτηκε το έγκλημα, τουφέκι που βρέθηκε σχεδόν αμέσως, συγκεντρώθηκαν πολλά ακόμη τεκμήρια από την αστυνομία, ανάμεσά τους κατσαβίδι στον τόπο του εγκλήματος.

«Μπορώ να ανακοινώσω πως τα ίχνη DNA στην πετσέτα με την οποία ήταν τυλιγμένο το όπλο και DNA στο κατσαβίδι ταιριάζουν με αυτά του υπόπτου που κρατάμε αυτή τη στιγμή», είπε ο Κας Πατέλ στο Fox News.

Ο επικεφαλής του FBI είπε επίσης πως ο φερόμενος ως δολοφόνος είχε αφήσει να εννοηθεί πως θα διέπραττε τον φόνο. «Ο ύποπτος έγραψε, σε αδρές γραμμές, ‘έχω την ευκαιρία να σκοτώσω τον Τσάρλι Κερκ και θα την αδράξω’», είπε, προσθέτοντας πως η ομοσπονδιακή αστυνομία έχει «αποδείξεις» για την ύπαρξη του σημειώματος με αυτό το περιεχόμενο, παρότι το κατέστρεψε στη συνέχεια.

«Μοιάζουν να υπήρχαν πολλά σήματα συναγερμού», ανέφερε στο Fox News ο δεύτερος τη τάξει στο FBI, ο Νταν Μποντζίνο, αναφερόμενος στο σημείωμα. Ασφαλώς υπήρχε «πρόθεση», συνέχισε και ανέφερε ακόμη πως φίλοι και μέλη της οικογένειας κατέθεσαν πως ο ύποπτος ήταν τελευταία πιο «πολιτικοποιημένος».