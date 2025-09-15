Η κηδεία του Τσάρλι Κερκ, η νέα δοκιμασία για τη Μυστική Υπηρεσία

Χιλιάδες πολίτες και κορυφαίοι Ρεπουμπλικάνοι θα συγκεντρωθούν για να τιμήσουν τον Τσάρλι Κερκ, σε μια τελετή που μετατρέπεται σε δοκιμασία για τη Μυστική Υπηρεσία.

Στην Αριζόνα, το State Farm Stadium ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του για μια τελετή διαφορετική από όλες τις άλλες. Χιλιάδες άνθρωποι, μαζί με τον Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίους Ρεπουμπλικάνους, θα συγκεντρωθούν για να τιμήσουν τον Τσάρλι Κερκ, τον ακροδεξιό ακτιβιστή που έπεσε νεκρός από μια σφαίρα.

Ένα μνημόσυνο που ξεπερνά τα όρια της μνήμης και μετατρέπεται σε δοκιμασία για την ασφάλεια και την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ.

Η μαζικότητα της εκδήλωσης και η παρουσία προσωπικοτήτων πρώτης γραμμής καθιστούν το γεγονός τεράστια πρόκληση για τις αρχές ασφαλείας, με την Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ (Secret Service) να βρίσκεται ήδη υπό έντονη πίεση.

Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν το μνημόσυνο θα χαρακτηριστεί ως εθνική εκδήλωση ειδικής ασφάλειας, ώστε να ενεργοποιηθούν επιπλέον ομοσπονδιακοί πόροι. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν, εξέφρασαν τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Κερκ και τόνισε πως βρίσκεται σε στενό συντονισμό με τις τοπικές αρχές για το σχέδιο ασφαλείας.

Με την ανακοίνωση της κηδείας του Τσάρλι Κερκ, οι αρχές έσπευσαν να τοποθετήσουν ανιχνευτές μετάλλων, να χαρτογραφήσουν τον χώρο και να εκπονήσουν ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας.

“Ελκυστικός στόχος” για επίθεση

Σύμφωνα με τον πρώην πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας, Jonathan Wackrow, το στάδιο θεωρείται «ελκυστικός στόχος» για επίδοξους δράστες, λόγω της προβολής του γεγονότος. Τα σενάρια απειλών που εξετάζονται περιλαμβάνουν από τρομοκρατικά χτυπήματα με οχήματα έως βιολογικούς κινδύνους.

Το σχέδιο ασφαλείας αναμένεται να περιλαμβάνει ελεύθερους σκοπευτές, αυστηρούς ελέγχους εισόδου και αυξημένα μέτρα προστασίας για κορυφαίους αξιωματούχους, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι θα παραστεί.

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ έχει ήδη προκαλέσει πολιτικό σεισμό. Ο Λευκός Οίκος ζήτησε επιπλέον 58 εκατομμύρια δολάρια για την ενίσχυση της ασφάλειας της εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας. Παράλληλα, αρκετές πολιτικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα έχουν ακυρωθεί για λόγους ασφαλείας.

AP Photo/Lindsey Wasson

Καθώς οι ενδιάμεσες εκλογές πλησιάζουν, οι υποψήφιοι καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη επαφής με τους πολίτες και στους αυξανόμενους κινδύνους βίας. Ο Wackrow προειδοποιεί ότι «υπάρχουν κόκκινα καμπανάκια παντού» για δημόσια πρόσωπα, είτε πρόκειται για βουλευτές είτε για πολιτικούς influencers.

Η Μυστική Υπηρεσία καλείται να διαχειριστεί πολλαπλά μέτωπα ταυτόχρονα. Την ίδια εβδομάδα, ο Τραμπ και η Μελάνια θα ταξιδέψουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για επίσημη επίσκεψη, ενώ στη Νέα Υόρκη ξεκινά η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου προστατεύονται περισσότεροι από 100 ξένοι ηγέτες.

«Η Υπηρεσία βρίσκεται στα όριά της. Είναι όλα τα χέρια στο κατάστρωμα, αλλά τα καταστρώματα είναι πολλά», τονίζει ο Wackrow. Με περιορισμένους πόρους, υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθούν «κενά ασφαλείας» σε άλλα σημεία, κάτι που -όπως υπογραμμίζει- ξένες δυνάμεις παρακολουθούν στενά.

Η νέα πραγματικότητα της πολιτικής βίας

Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αλλά εντάσσεται σε ένα ολοένα και πιο ανησυχητικό μοτίβο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η πολιτική βία δείχνει να κλιμακώνεται, μετατρέποντας τη δημόσια παρουσία πολιτικών και ηγετικών μορφών σε καθημερινό ρίσκο.

Ο Jonathan Wackrow, υπενθύμισε ότι μέσα σε λίγους μόλις μήνες η χώρα έχει συγκλονιστεί και από άλλες στοχευμένες επιθέσεις: τη δολοφονία της πολιτειακής βουλεύτριας της Μινεσότα, Melissa Hortman, και του συζύγου της στο σπίτι τους, αλλά και τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της United Healthcare, Brian Thompson, στο Μανχάταν.

«Ζούμε μια επικίνδυνη μετατόπιση. Η στοχευμένη δολοφονία δεν είναι πια μια ακραία εξαίρεση· αρχίζει να κανονικοποιείται ως μέσο έκφρασης οργής ή εκδίκησης», δήλωσε στο CNN.

Η προειδοποίηση αυτή φωτίζει μια νέα πραγματικότητα: το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ γίνεται όλο και πιο τοξικό, ενώ η βία αποκτά διαστάσεις που απειλούν τη λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας.

Για τους πολιτικούς, η ανάγκη να βρίσκονται κοντά στους πολίτες συγκρούεται με την υποχρέωση να προστατεύσουν τον εαυτό τους και τους συνεργάτες τους. Και για τις αρχές ασφαλείας, η πρόκληση είναι πλέον διπλή: όχι μόνο να αποτρέψουν την επόμενη επίθεση, αλλά και να αποκαταστήσουν το αίσθημα ασφάλειας σε μια κοινωνία που βλέπει την πολιτική αντιπαράθεση να μετατρέπεται σε πεδίο αίματος.