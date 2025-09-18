Λιβύη: Πάνω από 100 πρόσφυγες από το Σουδάν νεκροί ή αγνοούμενοι σε δυο ναυάγια

Σε δύο ναυάγια ατη Λιβύη πνίγηκαν ή αγνοούνται 100 Σουδανοί πρόσφυγες.

Πάνω από εκατό σουδανοί πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους ή χαρακτηρίζονται αγνοούμενοι έπειτα από δυο ναυάγια, το Σάββατο και την Κυριακή, στα ανοικτά της πόλης Τομπρούκ, ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Η αντιπροσωπεία της Ύπατης Αρμοστείας στη Λιβύη ανακοίνωσε χθες βράδυ το «τραγικό συμβάν» ανοικτά της Τομπρούκ το Σάββατο 13η Σεπτεμβρίου, όταν «πλοίο το οποίο μετέφερε 73 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους σουδανούς πρόσφυγες, ανατράπηκε».

«Μόλις 13 άνθρωποι επέζησαν και δεκάδες (άλλοι) παραμένουν αγνοούμενοι, πρόσθεσε, χωρίς άλλες λεπτομέρειες, εκφράζοντας πάντως συλλυπητήρια «στις οικογένειες όσων έχασαν τη ζωή τους».

Νωρίτερα, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) έκανε λόγο για «τραγικό δυστύχημα» την Κυριακή, όταν «εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε φουσκωτό σκάφος το οποίο μετέφερε 75 σουδανούς πρόσφυγες».

«Χάθηκαν τουλάχιστον 50 ζωές», τόνισε εκπρόσωπος του ΔΟΜ στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να είναι σε θέση να διευκρινίσει αν ανάμεσα στα θύματα ήταν γυναίκες και παιδιά. Η τύχη 51ου επιβάτη αγνοείται.

Ο ΔΟΜ πρόσθεσε μέσω X ότι απαιτείται «επείγουσα δράση για να τερματιστούν αυτές οι τραγωδίες στη θάλασσα».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το σκάφος είχε αποπλεύσει από την Τομπρούκ, στην ανατολική Λιβύη, που ελέγχεται από τον ισχυρό στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, και πιστεύεται πως κατευθυνόταν προς την Ελλάδα.

Οπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η ακτοφυλακή στην ανατολική Λιβύη δεν κάνει ουσιαστικά ποτέ ανακοινώσεις για ναυάγια ή επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην περιοχή αυτή.

Ο ΔΟΜ προσέφερε «ιατρική περίθαλψη που έδωσε τη ζωή 24 ανθρώπων που επέζησαν», σύμφωνα με τον οργανισμό, μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, που πρόσθεσε πως όσοι χρειαζόταν μεταφέρθηκαν «σε εξειδικευμένες δομές».