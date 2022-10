Πέθανε η Λορέτα Λιν, η φωνή των γυναικών της εργατικής τάξης

Φτωχότερος είναι από σήμερα ο κόσμος της κάντρι μουσικής, καθώς η τραγουδίστρια Loretta Lynn (Λορέτα Λιν) πέθανε σε ηλικία 90 ετών.

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε μέσω δήλωσης η οικογένεια της Λιν, γνωστοποιώντας πως η σπουδαία τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή, σήμερα, Τρίτη στο σπίτι της στο Hurricane Mills του Τενεσί, στις ΗΠΑ.

ADVERTISING

«Η πολύτιμη μαμά μας, Λορέτα Λιν, πέθανε ειρηνικά σήμερα το πρωί, 4 Οκτωβρίου, στον ύπνο της στο σπίτι στο αγαπημένο της ράντσο στο Hurricane Mills», ανέφερε η οικογένεια σε δήλωσή της, κατά την οποία μεταξύ άλλων ζήτησαν ιδιωτικότητα.

Ποια ήταν η Loretta Lynn

Γεννημένη ως Loretta Webb στο απομακρυσμένο ορεινό χωριό των Αππαλαχίων, Butcher Hollow, στο Κεντάκι, ήταν το δεύτερο από τα οκτώ παιδιά και η οικογένειά της ζούσε σε μια ξύλινη καλύβα με ταπετσαρία κατασκευασμένη από σελίδες καταλόγου Sears Roebuck.

Η πρώιμη ζωή της περιστράφηκε γύρω από το ανθρακωρυχείο όπου εργαζόταν ο πατέρας της και την εκκλησία όπου έμαθε να τραγουδά. Αυτή η σκληρή αρχή βοήθησε να τεθούν τα θεμέλια για την ιδιότητά της ως η φωνή των γυναικών της εργατικής τάξης - πιο διάσημη μέσω της επιτυχίας της το 1970, "Coal Miner's Daughter", μια ωδή στον πατέρα της, Melvin Webb, ο οποίος πέθανε από ασθένεια των πνευμόνων 11 χρόνια νωρίτερα.

Loretta Lynn - Coal Miner's Daughter





"Γράφω για τη ζωή μου – σε κάθε τραγούδι που έχω γράψει", είχε δηλώσει η Λιν στην Jenna Bush Hager του TODAY το 2018.

"Θα έδινα οτιδήποτε στον κόσμο αν ο πατέρας μου ήταν εδώ όταν ηχογράφησα το 'Coal Miner’s Daughter', αλλά νομίζω ότι με ακούει", είχε αναφέρει μεταξύ άλλων η Λιν στην ίδια συνέντευξη δηλώνοντας "Και μια μέρα θα του το τραγουδήσω".

Το συγκεκριμένο μάλιστα τραγούδι έγινε ο τίτλος της αυτοβιογραφίας της το 1976, η οποία μετατράπηκε στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του 1980 με πρωταγωνίστρια τη Σίσι Σπέισεκ.

Με την πρωτοπόρο της κάντρι Patsy Cline ως φίλη και μέντορά της έως ότου εκείνη πέθανε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1963, η Λιν έγραψε και τραγούδησε τραγούδια που έλκουν τις γυναίκες. Γρήγορα συνειδητοποίησε ότι το μεγαλύτερο μέρος του κοινού που άκουγε κάντρι ραδιόφωνο εκείνη την εποχή και αγόραζε άλμπουμ ήταν γυναίκες σαν και εκείνη. Τραγούδια όπως το “Don’t Come Home A-Drinkin” (With Lovin’ on Your Mind)” και το “Your Squaw Is on the Warpath” βρήκαν εκείνη την εποχή απήχηση.

Η Λορέτα Λιν AP

"Οι γυναίκες βρήκαν τον πρωταθλητή τους με τη Λορέτα ΛΙν", είχε πει για εκείνη ο ιστορικός μουσικής της κάντρι Μπιλ Μαλόουν στο NBC News. "Μπορούσαν να ταυτιστούν με την επιτυχία της αλλά και με την ανεξαρτησία του μυαλού", ανέφερε.

Στο απόγειο της καριέρας της, η Λιν, μαζί με την Dolly Parton και την Tammy Wynette, αποδείχθηκαν οι μεγαλύτερες γυναίκες σταρ της κάντρι μουσικής. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ήρθε το 1972 σε ένα ντουέτο με τον Conway Twitty, "After the Fire Is Gone".

Λορέτα Λιν AP

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις