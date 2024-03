Μακελειό στη Μόσχα: Βίντεο από τη σφαγή δημοσίευσε το ISIS -Σκληρές εικόνες

Βίντεο-ντοκουμέντο από την τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα, έδωσε πριν από λίγο στη δημοσιότητα η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Στο βίντεο, διάρκειας 1 λεπτού και 31 δευτερολέπτων, καταγράφονται σοκαριστικές εικόνες από τη στιγμή που οι ένοπλοι άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως μέσα στο Crocus City Hall του Κρασνογκόρσκ, σκορπώντας τον θάνατο.

Τουλάχιστον 135 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν, σε μια από τις φονικότερες τρομοκρατικές επιθέσεις των τελευταίων ετών στη Ρωσία.

🚨🇷🇺#BREAKING: ISIS have posted footage from the terrorist attacks in Moscow.

The full video is very graphic, shows people being shot and a man getting his throat slit, I've removed those parts.

These terrorist bastards deserve the most painful torture possible… pic.twitter.com/zzId9XHB2r

— Censored Men (@CensoredMen) March 23, 2024