Μακρόν: Η μοναχική βόλτα στις όχθες του Σηκουάνα μετά την παραίτηση Λεκορνί

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν εθεάθη να περπατά μόνος του στις όχθες του Σηκουάνα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί.

Μια μοναχική βόλτα δίπλα στον Σηκουάνα, στο Παρίσι, αποφάσισε να κάνει ο Εμμανουέλ Μακρόν, λίγες ώρες αφότου ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε την παραίτησή του.

Ο Γάλλος πρόεδρος, που δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από την πολιτική κρίση στην χώρα, εθεάθη να περπατά μόνος του στις όχθες του ποταμού, το πρωί της Δευτέρας.

Η γρήγορη και απρόσμενη παραίτηση του Λεκορνί ήρθε μετά από απειλές συμμάχων και αντιπάλων να ανατρέψουν τη νέα κυβέρνηση. Ο Γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν μπορούσε να εκπληρώσει τα καθήκοντά του.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάλεσαν αμέσως τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να παραιτηθεί ή να προκηρύξει έκτακτες βουλευτικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από την κρίση.

Ο Λεκορνί, πέμπτος πρωθυπουργός του Μακρόν σε δύο χρόνια, υπηρέτησε μόλις 27 ημέρες. Η κυβέρνηση του κράτησε μόνο 14 ώρες, καθιστώντας την τη συντομότερη κυβέρνηση στη σύγχρονη γαλλική ιστορία, σε μια εποχή που το κοινοβούλιο είναι βαθιά διχασμένο και η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ζώνης του ευρώ προσπαθεί να διορθώσει τα οικονομικά της.

Σύμφωνα με το Reuters, από τις εκλογές επανεκλογής του Μακρόν το 2022 η γαλλική πολιτική έχει γίνει ολοένα και πιο ασταθής, καθώς κανένα κόμμα ή ομάδα δεν κατέχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.