Μακρόν: Η μοναχική βόλτα στις όχθες του Σηκουάνα μετά την παραίτηση Λεκορνί

Μακρόν: Η μοναχική βόλτα στις όχθες του Σηκουάνα μετά την παραίτηση ΛεκορνίΔιαβάζεται σε 2'
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν εθεάθη να περπατά μόνος του στις όχθες του Σηκουάνα, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί.
- 06 Οκτωβρίου 2025 15:37
Μια μοναχική βόλτα δίπλα στον Σηκουάνα, στο Παρίσι, αποφάσισε να κάνει ο Εμμανουέλ Μακρόν, λίγες ώρες αφότου ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε την παραίτησή του.
Ο Γάλλος πρόεδρος, που δέχεται ασφυκτικές πιέσεις από την πολιτική κρίση στην χώρα, εθεάθη να περπατά μόνος του στις όχθες του ποταμού, το πρωί της Δευτέρας.
Η γρήγορη και απρόσμενη παραίτηση του Λεκορνί ήρθε μετά από απειλές συμμάχων και αντιπάλων να ανατρέψουν τη νέα κυβέρνηση. Ο Γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν μπορούσε να εκπληρώσει τα καθήκοντά του.
Τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάλεσαν αμέσως τον Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να παραιτηθεί ή να προκηρύξει έκτακτες βουλευτικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος από την κρίση.
Ο Λεκορνί, πέμπτος πρωθυπουργός του Μακρόν σε δύο χρόνια, υπηρέτησε μόλις 27 ημέρες. Η κυβέρνηση του κράτησε μόνο 14 ώρες, καθιστώντας την τη συντομότερη κυβέρνηση στη σύγχρονη γαλλική ιστορία, σε μια εποχή που το κοινοβούλιο είναι βαθιά διχασμένο και η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ζώνης του ευρώ προσπαθεί να διορθώσει τα οικονομικά της.
Σύμφωνα με το Reuters, από τις εκλογές επανεκλογής του Μακρόν το 2022 η γαλλική πολιτική έχει γίνει ολοένα και πιο ασταθής, καθώς κανένα κόμμα ή ομάδα δεν κατέχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία.