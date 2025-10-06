Γαλλία: Γιατί παραιτήθηκε ο Λεκορνί – Οι πρώτες αντιδράσεις

Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός Λεκορνί μίλησε για άρνηση των πολιτικών κομμάτων της Γαλλίας να προβούν σε συμβιβασμούς. Οι πρώτες αντιδράσεις των κομμάτων στη χώρα.

Ο παραιτηθείς πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί κατά την διάρκεια ομιλίας του το πρωί της Δευτέρας (06/10) από το πρωθυπουργικό μέγαρο εξήγησε ότι αποφάσισε να παραιτηθεί από τη στιγμή που διαπίστωσε ότι «δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης». «Προσπάθησα επί τρεις εβδομάδες να επιτύχω τους αναγκαίους συμβιβασμούς, μιλώντας τόσο με πολιτικούς, όσο και με κοινωνικούς εταίρους» είπε ο παραιτηθείς πρωθυπουργός, εξηγώντας ότι ο πρώτος στόχος ήταν η συμφωνία επί ενός κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, εν γνώσει του ότι δεν υπήρχε κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί εξήγησε η επίτευξη συμβιβασμού ήταν αδύνατη λόγω της ακαμψίας των πολιτικών παραγόντων της χώρας. Είπε χαρακτηριστικά ότι οι βουλευτές αρνήθηκαν να είναι βουλευτές ψηφίζοντας νόμους, ενώ τα πολιτικά κόμματα, έχοντας προφανώς το μυαλό τους στις προεδρικές εκλογές του 2027, συμπεριφέρθηκαν ως να είχε το κάθε ένα μόνο του την απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, καθιστώντας αδύνατη την επίτευξη συμβιβασμών.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε την απόφασή του να παραιτηθεί μετά από διαβούλευση μιας ώρας που είχε το πρωί με τον πρόεδρο της χώρας Εμανουέλ Μακρόν, αναφέρουν εξάλλου γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Οι πρώτες αντιδράσεις

Σε ό,τι αφορά στις πρώτες πολιτικές αντιδράσεις ο ηγέτης του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς, «Ανυπότακτη Γαλλία», Λυκ Μελανσόν ζήτησε την παραίτηση του Μακρόν. Στην αντίθετη περίπτωση, θεωρεί ότι θα πρέπει να κινηθούν οι διαδικασίες για την έκπτωση του Εμανουέλ Μακρόν από την προεδρία της Δημοκρατίας, οι οποίες ωστόσο θεωρούνται μακροχρόνιες και δεν αναμένεται να δώσουν το προσδοκώμενο από τον Μελανσόν αποτέλεσμα.

Από τον χώρο της ακροδεξιάς ο πρόεδρος της Εθνικής Συσπείρωσης Τζόρνταν Μπαρντελά κάλεσε τον πρόεδρο Μακρόν να προκηρύξει νέες βουλευτικές εκλογές.

Από τη άλλη τόσο το Σοσιαλιστικό όσο και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, οι ηγεσίες των οποίων συνεδριάζουν σήμερα εκτάκτως, έχουν αφήσει τις τελευταίες ημέρες να εννοηθεί ότι προετοιμάζονται για πρόωρες βουλευτικές εκλογές. Τον τελευταίο λόγο επί των θεμάτων αυτών, τον έχει βεβαίως ο Γάλλος πρόεδρος οποίου η τοποθέτηση αναμένεται όπως είναι φυσικό με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στο “κόκκινο”” οι γαλλικές τράπεζες

Η ανακοίνωση της παραίτησης του πρωθυπουργού της Γαλλίας προκάλεσε την πτώση των μετοχών των εκτεθειμένων στο γαλλικό χρέος γαλλικών τραπεζών στο χρηματιστήριο.

Οι μετοχές των μεγάλων γαλλικών τραπεζών υποχώρησαν αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης κατά το άνοιγμα: BNP Paribas (-4,35%), Société Générale (-5,91%) και Crédit Agricole (-4,35%)

Στις 11.10 τοπική ώρα, ο δείκτης CAC 40 υποχωρούσε κατά 1,49%, μετά την πτώση του κατά 2% αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης.

Η πτώση των τραπεζών αποδίδεται «100% σε αυτή την πολιτική απόφαση», δήλωσε ο Alexandre Baradez, υπεύθυνος αναλύσεων στην IG France.

Οι μετοχές των τραπεζών δεν άντεξαν στην αιφνίδια αύξηση των επιτοκίων δανεισμού της Γαλλίας που πέρασαν από το 3,51% χθες στο 3,61% λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση.

«Οι γαλλικές, αλλά επίσης και η ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται στο κόκκινο, διότι διακρατούν γαλλικό χρέος. Με την αύξηση των επιτοκίων των δεκαετών ομολόγων, οι επενδυτές επαναπροσδιορίζουν το ρίσκο τους», εξηγεί ο Alexandre Baradez.

«Αν το όριο του 3,60% ξεπερασθεί, το γαλλικό χρέος μπορεί να εκτεθεί σε μαζικές επιθέσεις, γεγονός που θα αυξήσει την νευρικότητα των αγορών», προειδοποιεί ο Antoine Andreani, διευθυντής έρευνας στην XTB France.

Το spread (διαφορά μεταξύ γερμανικών και γαλλικών επιτοκίων δανεισμού στις αγορές) έφθασε τις 89 μονάδες βάσης αμέσως μετά την ανακοίνωση της παραίτησης Λεκορνί, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο, έναντι 81 μονάδων βάσης χθες.

«Η παραίτηση του Λεκορνί βυθίζει την πολιτική σκηνή στην αβεβαιότητα. Οι επενδυτές φοβούνται την εκδήλωση ενός φαινομένου ντόμινο στην οικονομική και τη δημοσιονομική πολιτική», σχολιάζει ο Antoine Andreani.