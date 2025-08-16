Με σκυμμένο κεφάλι επέστρεψε ο Τραμπ στην Ουάσινγκτον

O Nτόναλντ Τραμπ επέστρεψε στην Ουάσινγκτον μετά την σημαντική σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν.

Λίγα λεπτά πριν τις 10 το πρωί του Σαββάτου (ώρα Ελλάδος) προσγειώθηκε στην Ουάσινγκτον το αεροσκάφος που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα για την σημαντική σύνοδο με τον Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποβιβάστηκε από το Air Force One με σκυμμένο το κεφάλι και μπήκε απευθείας στο μαύρο όχημα χωρίς να προβεί σε δηλώσεις.

Όπως έγινε γνωστό, στην σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν δεν επιτεύχθηκε συμφωνία ενώ στις δηλώσεις τους οι δύο είπαν ότι έχει σημειωθεί πρόοδος και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε πολλά σημεία από αυτά που διαπραγματεύονται, ενώ ο δρόμος φαίνεται να παραμένει ανοιχτός για την επίτευξη συμφωνίας σε δεύτερο χρόνο, ενώ οι δύο πρόεδροι φάνηκε να μιλούν σε φιλικό κλίμα.

Συγκεκριμένα, ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε πως η συνάντηση έγινε σε «εποικοδομητική ατμόσφαιρα αμοιβαίου σεβασμού», χαρακτηρίζοντας «διεξοδικές» τις διαπραγματεύσεις ενώ μίλησε με θερμό τόνο για τον Ντόναλντ Τραμπ και φάνηκε να καλωσορίζει αυτό που θεωρεί ως μια νέα βάση για τις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας. «Είμαι βέβαιος ότι αυτή η κληρονομιά θα μας βοηθήσει να ξαναχτίσουμε και να ενισχύσουμε δεσμούς αμοιβαίου οφέλους και ισότητας σε αυτό το νέο στάδιο, ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες» είπε κατά τις δηλώσεις του.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε τη θέση της Μόσχας πως η εξάλειψη των αιτίων αυτής της σύγκρουσης είναι προϋπόθεση για να υπάρξει μια μακροχρόνια επίλυση της κρίσης. Εξέφρασε την ελπίδα πως η αμοιβαία κατανόηση θα φέρει την ειρήνη στην Ουκρανία και ότι δεν θα υπονομευθεί η πρόοδος που σημειώθηκε στη διάρκεια της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα. «Έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι, ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο, μπορούμε — και όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο — να φτάσουμε στο τέλος της σύγκρουσης στην Ουκρανία» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του δήλωσε πως ήταν μια «πολύ παραγωγική συνάντηση» αλλά ότι υπάρχει ακόμη δουλειά να γίνει και εμφανίστηκε αισιόδοξος. Ανέφερε ότι συμφώνησαν «σε πολλά σημεία» αλλά υπήρχαν και κάποια άλυτα ζητήματα. «Ένα είναι πιθανότατα το πιο σημαντικό», είπε. «Δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι να υπάρξει συμφωνία».