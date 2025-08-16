Ανάλυση: Ο Τραμπ δεν κατάφερε να αλλάξει μυαλά στον Πούτιν, ούτε στην Αλάσκα

Ο Τραμπ πιέζει για κατάπαυση πυρός, ο Πούτιν δεν του την έδωσε. Χρόνια δυτικών προσπαθειών δεν κατάφεραν να αλλάξουν το μυαλό του Ρώσου προέδρου, όπως και χθες.

Για “πρόοδο αλλά όχι συμφωνία” έκαναν λόγο οι Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την ιστορική συνάντησή τους που έλαβε χώρα χθες, Παρασκευή (15/08), στην Αλάσκα, με κύριο θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όσα ανακοινώθηκαν στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, μπορεί να φάνηκαν “λίγα” σε πολλούς, ωστόσο, στο Κίεβο υπήρξε μεγάλη ανακούφιση, καθώς δεν ανακοινώθηκε καμία «συμφωνία» που θα κόστιζε στην Ουκρανία εδάφη και, μάλιστα, ερήμην της, όπως σημειώνει σε ανάλυσή του το BBC.

Οι Ουκρανοί γνωρίζουν, επίσης, ότι όλες οι βασικές συμφωνίες τους με τη Ρωσία έχουν καταπατηθεί. Έτσι, ακόμη κι αν είχε ανακοινωθεί μία στην Αλάσκα, θα την αντιμετώπιζαν με σκεπτικισμό.

Η έμφαση Πούτιν στις “ρίζες της σύγκρουσης”

Ωστόσο, ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στη σύνοδο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε ξανά για τις “ρίζες” της σύγκρουσης και υποστήριξε ότι μόνο η εξάλειψή τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη.

Μεταφρασμένο από τη… “γλώσσα του Κρεμλίνου”, αυτό σημαίνει ότι εξακολουθεί να είναι αποφασισμένος να επιδιώξει τον αρχικό στόχο της “ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης” – όπως την αποκαλεί – δηλαδή τη διάλυση της Ουκρανίας ως ανεξάρτητου κράτους.

Ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε αμετακίνητος και μιλώντας ξανά για τις “ρίζες” του πολέμου, που αναφέραμε παραπάνω, έδωσε την εντύπωση ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου. Με τρόπο που θύμιζε απειλή, μάλιστα, προειδοποίησε το Κίεβο και τους Ευρωπαίους συμμάχους του να μην ανακατευτούν σε ό,τι θεωρεί πως έχει…. παρασύρει τον Τραμπ.

Περίπου 3,5 χρόνια δυτικών προσπαθειών δεν κατάφεραν να αλλάξουν γνώμη στον Πούτιν, και αυτό συνέβη και στη σύνοδο στην Αλάσκα.

Η αβεβαιότητα που παραμένει μετά τη συνάντηση είναι, επίσης, ανησυχητική, όπως σημειώνει το BBC. Τι θα συμβεί στη συνέχεια; Θα συνεχιστούν οι επιθέσεις της Ρωσίας στη Ουκρανία χωρίς καμία ανάσχεση;

Τους τελευταίους μήνες έχουν υπάρξει συνεχείς δυτικές προθεσμίες που πέρασαν χωρίς συνέπειες, καθώς και απειλές που δεν υλοποιήθηκαν ποτέ.

Ο Τραμπ πιέζει για κατάπαυση πυρός – Ο Πούτιν δεν του την έδωσε

Σε άλλη ανάλυσή του, από ανταποκριτή του που βρισκόταν στην Αλάσκα, το BBC σημειώνει πως ήταν έκδηλη η έκπληξη όλων στην αίθουσα της συνέντευξης Τύπου, όταν οι Πούτιν και Τραμπ αποχώρησαν από το βήμα αμέσως μετά τις δηλώσεις τους, χωρίς να δεχτούν καμία ερώτηση.

Και τα μέλη της ρωσικής αντιπροσωπείας έφυγαν βιαστικά από την αίθουσα, χωρίς να απαντήσουν στις ερωτήσεις που τους φώναζαν οι δημοσιογράφοι.

Αυτά, όπως αναφέρεται, είναι ξεκάθαρα σημάδια πως σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθούν να έχουν μια θεμελιώδη διαφωνία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για ρωσική κατάπαυση του πυρός. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν του την έδωσε.

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ ταξίδευε από την Ουάσινγκτον προς την Αλάσκα, ξεκαθάρισε στους δημοσιογράφους ότι ήθελε να ανακοινώσει κατάπαυση του πυρός.

Πώς θα αντιδράσει ο Τραμπ σε όσα συνέβησαν; Ακόμα δεν έχει καταφέρει να πείσει τον Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Στο παρελθόν είχε απειλήσει με πιο σκληρή στάση απέναντι στη Ρωσία, με τελεσίγραφα, προθεσμίες και προειδοποιήσεις για νέες κυρώσεις αν η Μόσχα αγνοούσε τις εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός.

Δεν προχώρησε στην υλοποίησή τους. Θα το κάνει τώρα;