Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία – Τουλάχιστον 20 τραυματίες

Δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 20 άνθρωποι.

Δύο τρένα συγκρούστηκαν μετωπικά στην ανατολική Σλοβακία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 20 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για νεκρούς και το δίκτυο TA3 μετέδωσε ότι τα νοσοκομεία της περιοχής προετοίμαζαν τις μονάδες αντιμετώπισης τραύματος για τους τραυματίες από το ατύχημα.

Η υπηρεσία έρευνας και διάσωσης της χώρας έγραψε στη σελίδα της στο Facebook ότι έστειλε επί τόπου ένα ελικόπτερο και ασθενοφόρα.

“Οι επιβάτες αποβιβάζονται σταδιακά από τα τρένα, η σοβαρότητα των τραυματισμών δεν είναι ακόμη γνωστή. Η αστυνομία διασφαλίζει την ασφάλεια όλων στο σημείο, συντονίζει το έργο των σωστικών συνεργείων και ρυθμίζει την κυκλοφορία στην περιοχή. Το περιστατικό διερευνάται”, ανέφερε η αστυνομία.

Τα τρένα συγκρούστηκαν σε σημείο όπου οι γραμμές διασταυρώνονται, ενώ η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Jablonov nad Turňou – Lipovník διεκόπη.

Στο σημείο οι υπουργοί Μεταφορών και Εσωτερικών – Η ανάρτηση Φίτσο

Ο υπουργός Μεταφορών, Τζόζεφ Ραφ, και ο υπουργός Εσωτερικών, Ματούς Σουτάι Εστόκ, κατευθύνονται στον τόπο του ατυχήματος, έγραψε ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

“Εύχομαι ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες του σιδηροδρομικού ατυχήματος στην περιοχή Rožňava και εκφράζω την ελπίδα ότι δεν θα υπάρξουν θύματα. Είμαι σε άμεση επαφή με τον υπουργό Μεταφορών J. Ráž και τον υπουργό Εσωτερικών M. Š. Eštok, οι οποίοι βρίσκονται καθ’ οδόν προς τον τόπο της τραγωδίας. Ας μην εξάγουμε πρόωρα συμπεράσματα. Πρέπει να διεξαχθεί διεξοδική έρευνα για να διασαφηνιστούν τα αίτια αυτής της τραγωδίας”, έγραψε ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, σε ανάρτησή του στο Facebook.