Neil Gaiman: Αντιμέτωπος με κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ο δημιουργός του Sandman

Πολλές γυναίκες κατηγόρησαν τον διάσημο Βρετανό συγγραφέα Nei Gaiman για σεξουαλική κακοποίηση.

Περισσότερες από 8 γυναίκες κατηγορούν τον διάσημο Βρετανό συγγραφέα Neil Gaiman για σεξουαλική κακοποίηση. Ο Gaiman είναι από τους πιο επιφανείς δημιουργούς του φανταστικού, έχοντας υπογράψει έργα όπως το “The Sandman”, “Good Omens” “Coraline” και “Stardust”.

Οι αναφορές για σεξουαλική κακοποίηση με θύτη τον 64χρονο σήμερα συγγραφέα έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο του 2024, ενώ τη Δευτέρα (13/1) και σήμερα, σε δημοσιεύματα του New York Magazine και του Vulture αρκετά από τα φερόμενα θύματά του μίλησαν ανοιχτά για τις εμπειρίες τους μαζί του.

Σημειώνεται ότι η δημοσιοποίηση των καταγγελιών αυτών έχουν επηρεάσει αρνητικά αρκετά από τα κινηματογραφικά και τηλεοπτικά project του Gaiman: Η τρίτη σεζόν της σειράς Good Omens του Prime Video θα τελειώσει με ένα 90λεπτο επεισόδιο, με τον Gaiman να μην συμμετέχει πλέον στην παραγωγή.

Επιπλέον, η Disney διέκοψε την παραγωγή της κινηματογραφικής προσαρμογής ενός άλλου βιβλίου του Gaiman, του The Graveyard Book, ενώ το Netflix ακύρωσε το Dead Boy Detectives.

Οι καταγγελίες

Όπως μεταδίδει το Oneman, όλα ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2024. Τότε, η Tortoise Media αποκάλυψε ότι ο Gaiman είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική επίθεση από δύο γυναίκες, κυκλοφορώντας μια σειρά podcast με τον τίτλο “Master”.

Μέσα από τα επεισόδια αυτά, έγιναν γνωστές οι καταγγελίες πέντε γυναικών, με τα μικρά τους ονόματα ή με ψευδώνυμα ώστε να προστατεύσουν την ταυτότητά τους. Χθες, Δευτέρα (13/1), ο Neil Gaiman εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του New York Magazine, με τίτλο “There Is No Safe Word”. Σε αυτό το κείμενο, οι πέντε γυναίκες έγιναν οκτώ και όχι, δεν χρησιμοποίησαν όλες ψευδώνυμα.

Η δημοσιογράφος Lila Shapiro μίλησε μαζί τους, με μία από αυτές τις γυναίκες, τη Scarlett Pavlovich, να μοιράζεται την ιστορία της. Η Pavlovic ήταν 22 ετών όταν συνάντησε για πρώτη φορά την πρώην σύζυγο του Gaiman, Amanda Palmer, στη Νέα Ζηλανδία.

Οι δυο τους ξεκίνησαν μια φιλία προτού η Palmer της ζητήσει να βοηθήσει στη φύλαξη του 5χρονου παιδιού της ίδιας και του Gaiman. Η Pavlovich είπε ότι την πρώτη φορά που συνάντησε τον Gaiman, ενώ περίμενε το παιδί να τελειώσει ένα παιχνίδι, εκείνος της πρόσφερε ένα μπάνιο στον κήπο του. Ισχυρίζεται ότι στη συνέχεια τη συνάντησε στην μπανιέρα γυμνός, της ζήτησε να καθίσει στην αγκαλιά του και της επιτέθηκε σεξουαλικά.

Η Pavlovich ισχυρίζεται ότι αυτό συνεχίστηκε για το υπόλοιπο διάστημα που έκανε babysitting για την οικογένεια, συμπεριλαμβανομένης μιας περίπτωσης όπου φέρεται να προσπάθησε να κάνει πρωκτικό σεξ μαζί της χρησιμοποιώντας βούτυρο ως λιπαντικό. Εκπρόσωποι του Gaiman δήλωσαν στο podcast Tortoise ότι «η σεξουαλική υποβάθμιση, η δουλεία, η κυριαρχία, ο σαδισμός και ο μαζοχισμός μπορεί να μην είναι του γούστου όλων, αλλά μεταξύ ενηλίκων που συναινούν, το BDSM είναι νόμιμο».

Αν και το άρθρο του New York Magazine αναφέρει ότι όλες οι κατήγοροι είχαν κάποια στιγμή «παίξει» μαζί του, αποκαλώντας τον «αφέντη» όπως εκείνος επιθυμούσε και συνέχισαν να έχουν επικοινωνία, ισχυρίζονται ότι η συναίνεση και οι συγκεκριμένες BDSM δραστηριότητες δεν είχαν συζητηθεί και συμφωνηθεί πριν από τη διεξαγωγή τους.

Σε ένα άλλο σημείο, ο Gaiman έμενε με τον γιο του σε ένα ξενοδοχείο στο Όκλαντ και ζήτησε από τον Pavlovich να προσέχει το παιδί καθώς έκανε μασάζ. Ισχυρίζεται ότι στη συνέχεια προχώρησε σε σεξουαλική επαφή μαζί της, ενώ ο γιος του ήταν στο δωμάτιο, και συνέχισε να μιλάει μαζί του κατά τη διάρκεια της πράξης. Η Pavlovich λέει ότι ρώτησε τον Gaiman, «Τι στο διάολο κάνεις;» και ήταν σε «κατάσταση σοκ» κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Ο Gaiman έχει αρνηθεί σθεναρά όλους τους ισχυρισμούς εναντίον του από τότε που κυκλοφόρησε το podcast Tortoise, υποστηρίζοντας ότι όλες οι σχέσεις ήταν συναινετικές. Σε δήλωσή τους ως απάντηση στον ισχυρισμό της Pavlovich σχετικά με το περιστατικό στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, οι εκπρόσωποί του τον χαρακτήρισαν «ψευδή, για να μην πούμε αξιοθρήνητο».

Ωστόσο, η Pavlovich παρέμεινε σε επαφή με τον Gaiman μετά από αυτό το σημείο, διαβεβαιώνοντάς τον μάλιστα κάποια στιγμή ότι οι αλληλεπιδράσεις τους ήταν συναινετικές. Τελικά, συμφώνησε να υπογράψει ένα συμφωνητικό εμπιστευτικότητας και πληρώθηκε, σύμφωνα με το NY Mag, συνολικά 9.200 δολάρια σε εννέα ξεχωριστές πληρωμές. Τον Ιανουάριο του 2023, κατέθεσε αναφορά στην αστυνομία κατηγορώντας τον για σεξουαλική επίθεση, αλλά το «θέμα έχει πλέον κλείσει», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο NY Mag.

Η Caroline, η οποία επέλεξε να αναφέρεται μόνο με το μικρό της όνομα, υπέγραψε επίσης συμφωνητικό μετά την εμπειρία της με τον Gaiman. Εργαζόταν ως επιστάτρια και μερικές φορές ως μπέιμπι σίτερ στην ιδιοκτησία του Gaiman στο Woodstock της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με το NY Mag, η Caroline αποκοιμήθηκε κάποτε διαβάζοντας ιστορίες στο παιδί στο κρεβάτι του Gaiman. Όταν εκείνος επέστρεψε, «μπήκε στο κρεβάτι με τον γιο του στη μέση, στη συνέχεια άπλωσε το χέρι του απέναντι από το παιδί για να πιάσει το χέρι της Caroline και να το βάλει στο πέος του», αναφέρει το ρεπορτάζ του NY Mag.

Τον Δεκέμβριο του 2021, η Caroline ισχυρίζεται ότι ο μάνατζερ του Gaiman της πρόσφερε 5.000 δολάρια για να υπογράψει ένα συμφωνητικό και να φύγει από το ακίνητο. Εκείνη ζήτησε ένα πολύ υψηλότερο ποσό (300.000 δολάρια) με τον Gaiman να συμφωνεί. Οι εκπρόσωποί του δήλωσαν στο NY Mag ότι «η Caroline ξεκίνησε τις σεξουαλικές επαφές» και αρνήθηκε ότι «προχώρησε σε οποιαδήποτε σεξουαλική δραστηριότητα μαζί της παρουσία του γιου του».

Μια άλλη κατήγορος είναι η Kendra Stout, η οποία ήταν 18 ετών όταν συνάντησε για πρώτη φορά τον Gaiman σε μια υπογραφή βιβλίου στη Φλόριντα. Η σχέση τους μετατράπηκε σε σεξουαλική τρία χρόνια αργότερα και το 2007 ισχυρίζεται ότι τη βίασε κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στην εξοχή της Κορνουάλης, αφού του είπε επανειλημμένα «όχι» λόγω μιας βαριάς ουρολοίμωξης. Η Stout υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία τον Οκτώβριο, σύμφωνα με το NY Mag.

Η Katherine Kendall, η οποία ήταν 22 ετών όταν γνώρισε για πρώτη φορά τον Gaiman το 2012, μίλησε επίσης, υποστηρίζοντας ότι ο Gaiman προσπάθησε να της επιτεθεί στο λεωφορείο της περιοδείας του, αφού του είχε πει ότι δεν ήθελε να κάνει σεξ μαζί του. Το New York Magazine αναφέρει ότι χρόνια αργότερα, της έδωσε 60.000 δολάρια για ψυχοθεραπεία για να -όπως είπε σε ένα ηχογραφημένο τηλεφώνημα- «επανορθώσει τη ζημιά».