Νεκρή η ηθοποιός Ντέιλις Κάρι από τις φωτιές στο Λος Άντζελες

Η Αμερικανίδα ηθοποιός Ντέιλις Κάρι (Dalyce Curry) έχασε τη ζωή της σε ηλικία 95 ετών από τις πυρκαγιές που πλήττουν το Λος Άντζελες.

Νεκρή στο σπίτι της στο Λος Άντζελες εντοπίστηκε η 95χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός Ντέιλις Κάρι (Dalyce Curry).

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε στην οικογένεια της Ντέιλις το βράδυ της Κυριακής (12/1) ότι η σορός της εντοπίστηκε μέσα στο καμένο σπίτι της στην Αλταντίνα.

Σύμφωνα με το ABC7, η εγγονή της Κάρι επιβεβαίωσε το θάνατο της ηθοποιού σε ανάρτηση στο Facebook, αναφέροντας ότι άφησε την Ντέιλις στο σπίτι της την ίδια μέρα που ξέσπασαν οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

“Με βαριά καρδιά μοιράζομαι ότι η αναζήτησή μας για τη Momma D έφτασε στο τέλος της, καθώς η σορός της βρέθηκε στο σπίτι της. Είμαστε συντετριμμένοι, και είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε πως η ζωή της έφτασε σε αυτό το τέλος. Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη για την αγάπη και την ευκαιρία που είχα να τη γνωρίσω, έστω και για λίγο. Η Momma D ήταν μια εξαιρετική γυναίκα που με υποδέχτηκε εμένα και τα παιδιά μου στη ζωή της με ανοιχτές αγκάλες. Έλαμπε από θετικότητα, έδειχνε χάρη και ζούσε ως φωτεινό παράδειγμα δύναμης, αντοχής και καλοσύνης“ έγραψε μεταξύ άλλων.

Η Dalyce Curry έγινε γνωστή για τη συμμετοχή της ως κομπάρσος σε κλασικές ταινίες όπως “The Blues Brothers” και “The Ten Commandments”.

Γεννημένη το 1929, αποτέλεσε μέρος της αφροαμερικανικής κοινότητας του Χόλυγουντ τη δεκαετία του 1950, γνωστής ως “Old Black Hollywood”.

Εκτός από την καριέρα της στον κινηματογράφο, συνεργάστηκε με το συγκρότημα “The Roulettes” σε μουσικές παραγωγές, όπως το τραγούδι “Archibald The II. (The Duke Of Nothing)” το 1963.