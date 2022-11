Νεκρός ράπερ των Migos: Τον σκότωσαν σε παιχνίδι με ζάρια

Ο Takeoff, το ένα από τα τρία μέλη του δημοφιλούς συγκροτήματος της ραπ μουσικής, "Migos", μαζί με τους Quavo και Offset φέρεται να δέχθηκε πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού με ζάρια στο Χιούστον, πέφτοντας νεκρός σε ηλικία μόλις 28 ετών.

Σύμφωνα με τις αναφορές που υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ένα άτομο πυροβολήθηκε θανάσιμα στην οδό 1200 Polk Street στο κέντρο του Χιούστον του Τέξας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του το "SayCheese" στο Twitter, "πολλοί φέρεται να είδαν τον Takeoff να πυροβολείται και να σκοτώνεται σε μία εκδήλωση", ενώ σε άλλο tweet έγραψαν "RIP Takeoff", με μία πηγή να επιβεβαιώνει πως το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα παιχνίδι με ζάρια στο Χιούστον".

Πολλοί ήταν εκείνοι που αμφισβήτησαν την είδηση, με το "SayCheese" να σχολιάζει: "Γιατί να σας πούμε ποιος είναι ο μάρτυρας; Δεν δημοσιεύουμε ψευδείς ειδήσεις. Το TMZ θα το δημοσιεύσει αύριο. Καληνύχτα"

Ποιος ήταν ο Takeoff

Ο Takeoff, όπως αναφέρει το Esquire Middle East, παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής, αφού μόλις κυκλοφόρησε ένα νέο άλμπουμ με τον ράπερ Quavo. Τα πιο δημοφιλή τραγούδια του ήρθαν με τους Migos, όπως τα "Versace", "Bad and Boujee", "MotorSport", "Stir Fry" και "Walk It Talk It".

