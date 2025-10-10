Κόσμος Σεισμός

Νέoς ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Διαβάζεται σε 1'
Σεισμογράφος
Σεισμογράφος shutterstock

Οι αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για τσουνάμι και οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών κλήθηκαν να τις εγκαταλείψουν άμεσα και να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Νέος σεισμός μεγέθους 6,9 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στις νότιες Φιλιππίνες, σύμφωνα με το σεισμολογικό ινστιτούτο της χώρας, μερικές ώρες μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 βαθμών που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον έξι ανθρώπους.

Οι αρχές εξέδωσαν νέα προειδοποίηση για τσουνάμι και οι κάτοικοι των παράκτιων περιοχών κλήθηκαν να τις εγκαταλείψουν άμεσα και να μετακινηθούν σε περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο.

Σχετικό Άρθρο
Κόσμος

Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Σκηνές πανικού

Δημοφιλή Άρθρα

Ροή Ειδήσεων

Περισσότερα